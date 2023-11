Ennek a trükknek a segítségével bármit meg fog csinálni házi kedveced: csak ennyit kell tenned

A megfelelő kommunikációnak nemcsak emberi kapcsolatainkban van fontos szerepe, lényeges, hogy kedvenceinkkel is megtaláljuk a közös hangot. Habár elsőre nehéznek tűnhet, hogy szavak nélkül megértsük egymást, egyáltalán nem elképzelhetetlen, hogy közös hullámhosszra kerüljünk. Korszerű nevelési módszerekkel és az ideális jutalomrendszer kialakításával még teljesebbé válhat a kutyánkkal együtt töltött idő - írja közleményében a Waltham Intézet.

Trendek a kutyanevelés terén

Az utóbbi évek felmérései azt mutatják, hogy a kutyagazdák egyre tájékozottabbak és felkészültebbek házikedvencük kiválasztásában. Ugyanakkor nemcsak a gazdihoz legjobban illő kutyus megtalálásában, hanem a mindennapi nevelésben is fontos szerepet kell, hogy kapjon a tudatosság. Mára a kutyák a családok részévé váltak, a tudatos kutyatartók pedig egyre nagyobb arányban használnak pozitív megerősítésen és motiváción alapuló tanítási módszert. Ezeknek a módszereknek a sikere leginkább a két fél kapcsolatán múlik. Könnyen tönkre lehet tenni a közös tanulási folyamatot túlzott erőszak vagy kényszerítés alkalmazásával. Ezt a metódust hivatott felváltani a jutalomközpontú nevelés, ami a modern kutyanevelés alapja.

Hazánkban is számos kutyaiskolában találkozhatunk klikkert alkalmazó oktatással: miután a kutya megismerkedett a klikkerrel, egy-egy új feladat tanulásakor a klikkelés hangját követően még egy jutalomfalatot is kap a négylábú tanuló, feltéve, hogy ügyesen végrehajtotta a (rész)feladatot. Ezáltal megerősítjük a kívánatos viselkedést, ami által a kutya egyre gyakrabban fogja azt felajánlani, mi pedig fokozatosan már elhagyhatjuk a klikkert és a jutalomfalatot, elég lesz az utasítás, majd a szóbeli dicséret a sikerrel elsajátított feladatok esetében. A kutya és gazdája ezáltal partnerek a tanulásban, melynek során mi, emberek is egyre jobban megismerhetjük a velünk élő kutyát

- meséli Korom Gábor Kutyaszakértő, a családi kutyatartókért létrejött Tükör Módszer Kutyasuli hálózat alapítója.

A jutalomfalatok diadala – 5 jótanács gazdiknak

A következetes nevelés érdekében mindig gondoskodj róla, hogy legyen nálad jutalomfalat, ha közösen indultok el otthonról kiskedvenceddel.

Az ún. jutalomfalat-tasak könnyen övre csíptethető, ezáltal az egész séta alatt könnyen a kezedre fog esni.

A falatok mérete és mennyisége mindig a kutya méretétől függ, tehát amíg egy csivava fél borsónyi, addig egy bernáthegyi 3 adagot is kaphat.

Négylábú barátaink minden ébren töltött percükben figyelnek és tanulnak, éppen ezért bármikor okot adhatnak a megjutalmazásukra, amire mindig legyünk felkészülve.

A séta során ne spórolj a finomságokkal, egy hosszabb út alatt akár többször is kifejezheted elégedettségünket.

A házilag elkészíthető jutalomfalatok tárháza gyakorlatilag végtelen: mára már számos recept fellelhető az interneten is, de nem kell hosszas sütés-főzésbe kezdeni a siker érdekében. Sok kutya élvezettel fogyaszt sajtot, kis darabokra szeletelt répát, szárított halat vagy akár főtt, szárított sertésszívet is. A bolti, készenvásárolható jutalomfalatoknál figyeljünk az összetevőkre és a méretükre, állagukra: illatuk különösen vonzó a négylábú tanulók számára. Tartsuk szem előtt, hogy noha a fogtisztító rágcsa élvezetes otthonra, tanuláshoz, séta közben nem praktikus: mindig válasszunk a helyzetnek megfelelő jutalom falatot. Kísérletezzünk bátran, figyeljük kutyánk reakcióit és ismerjük meg ízlését, hogy a jutalomfalat tényleg jutalmat jelentsen

- mondja Korom Gábor.

Címlapkép: Getty Images

Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni! A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)