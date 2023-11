Újra a patikákban a tű nélküli védőoltás: rengeteg magyarnak ingyenesen is elérhető a szer

November elejétől immáron harmadik éve ismét elérhető a Fluenz Tetra szuszpenziós orrspray influenzavakcina a patikákban. Az élő, gyengített influenzavírust tartalmazó, tű nélküli, négykomponensű védőoltás a 24 hónapos kort betöltött, de 18 évesnél fiatalabb gyermekek és serdülők részére adható. A készítmény, mely a WHO és az Európai Unió által javasolt vírustörzseket tartalmazza hasonló hatékonysággal bír, mint az injekció formájában adott vakcinák. Az ingyenes elérhetőségről érdeklődni lehet a gyermekek háziorvosánál.

A szezonális influenza lappangási ideje általában 1-4 nap, de akár 7 napig is eltarthat: mindenkinél eltérő tünetekkel jelentkezhet, azonban a magas láz, fáradékonyság, torokfájás, köhögés, valamint a hidegrázás a leggyakrabban észlelt panaszok közé tartoznak. Előfordulhatnak gyomor- és bélrendszeri panaszok is, például hasmenés, hányinger, vagy hányás. A veszélyeztetett csoportokba tartoznak az öt éven aluli gyermekek, a 60 éven felüliek, a várandós nők, valamint kortól függetlenül a krónikus betegségekben szenvedők is.

Az influenzaszezonban a megbetegedés Európa-szerte akár 50 millió tünetes esettel is járhat. Elmondható, hogy az őszi-téli időszakban a gyermekek a legveszélyeztetettebbek, hiszen az óvodák, iskolák zárt tereiben kiemelkedően sok időt töltenek társaikkal. Gyermekkorban a megbetegedés leggyakoribb szövődménye a heveny középfülgyulladás, mely a korosztályukban felírt antibiotikum-kezelés mintegy 80%-áért felelős. Tanulmányok szerint szervezetük hosszabb ideig üríti a vírust: akár 10 napon túl is fertőzhetnek, a kisgyermekek pedig napokkal a tünetek megjelenése előtt is terjeszthetik a betegséget, így kiemelt szerepet játszva annak továbbadásában.

Oltásuk legfőbb célja önmaguk védelme a megbetegedés, valamint annak szövődményeivel szemben. Azonban a gyermekek immunizálása a többi korosztályban, valamint a magas kockázatú csoportokban is közvetett védelmet nyújt magas százalékban oltott populáció esetén.

Megoldás lehet az immáron harmadik éve Magyarországon is elérhető Fluenz Tetra szuszpenziós orrspray-vakcina: a négykomponensű védőoltásban megtalálható mindkét A, valamint mindkét B vírustörzs, melyet minden évben a WHO és az Európai Unió ajánlásainak és az adott szezonnak megfelelően aktualizálnak. Élő, gyengített vírust tartalmaz, hatékonysága hasonló az injekcióval beadott influenza elleni védőoltáshoz.

A készítmény 24 hónapos kort betöltött, de 18 évesnél fiatalabb gyermekek és serdülők részére orron át adható. Más országokban már több, mint 20 éve forgalmazza az AstraZeneca, idén hazánkba november elején érkezett meg. Ajánlott bruttó fogyasztó ára 8.231 Ft. Az ingyenes elérhetőségről a gyermekek háziorvosánál érdemes érdeklődni.

Az orron át adható influenza elleni vakcina forgalmazását az Európai Gyógyszerügynökség (EMA) 2013-ban engedélyezte. A Gyógyszerügynökséghez tartozó emberi felhasználásra szánt gyógyszerek bizottsága (CHMP) az engedélyezés folyamata során megállapította, hogy az injekció helyett orrspray-ként beadható védőoltás fontos előnyt jelenthet a gyermekek immunizálásában.

