Elítélték a miskolci horroranyát, aki brutális módon végzett gyermekével

Tizenöt év fegyházbüntetésre és tíz év közügyektől eltiltásra ítélte első fokon a Miskolci Törvényszék azt a nőt, aki a csecsemőjével kegyetlen módon végzett még 2022 júliusában. Emellett a törvényszék a vádlott szülői felügyeleti jogát a jövőben születendő gyermeke(i) vonatkozásában megszüntette - tudatta a Debreceni Fellebbviteli Főügyészség csütörtökön az MTI-vel.

A Miskolci Törvényszék tizennegyedik életévét be nem töltött személy sérelmére elkövetett emberölés bűntette miatt hozta meg az ítéletet. A közlemény szerint a vádlott egy borsodi kistelepülésen lévő családi házban élt szüleivel és óvodai dajkaként dolgozott. A nő 2022 április közepén táppénzes állományba került, ekkor állapították meg 26 hetes terhességét is. Várandósságát végig mindenki elől titkolta, terhesgondozásra nem járt, nem vett igénybe orvosi ellátást, a védőnővel is csak a szülést megelőző héten vette fel a kapcsolatot. A vádlott 2022. július 7-én hajnalban szülte meg a gyermekét, akit bántalmazott, majd egy törölközőbe csavarva a padlón hagyott. Pár órával később a nő egy ismerőse segítségével - aki abban a tudatban volt, hogy galambtetemeket szállít - az újszülött testét egy külterületi erdős részen elrejtette.

A vádlott a bűncselekmény elkövetését mindvégig tagadta, az ítélet ellen védőjével elsősorban felmentés, másodsorban téves minősítés és enyhítés érdekében jelentettek be fellebbezést. Az ügyészség az ítéletet tudomásul vette. A Debreceni Fellebbviteli Főügyészség az ítélet helybenhagyását indítványozta. Álláspontja szerint az elsőfokú bíróság ítélete törvényes és megalapozott. A vádlott miután világra hozta gyermekét, mindent megtett annak érdekében, hogy az újszülött ne maradjon életben, majd gondoskodott az elrejtéséről is, ezért a büntetése tettarányos és szükséges, annak enyhítésére nincs törvényes indok. Az ügyben másodfokon a Debreceni Ítélőtábla dönt.

Címlapkép: Getty Images

