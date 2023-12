Kijött az országos bűntérkép: itt a legveszélyesebb élni most Magyarországon

HelloVidék 2023.12.19. 06:33 Megosztom

Hiába mérséklődött valamennyire az elmúlt években a regisztrált bűncselekmények száma idehaza, a legfrissebb adatok alapján idén újra egy felfutás tapasztalható. A 2021 óta tartó szinte folyamatos visszaesés a múlt évben megállt, 2022-ben már összesen 160 820 bűncselekményt regisztráltak, ami több mint a megelőző három évben. Ami az idei évet illeti, az eddigi rendelkezésre álló statisztikai adatok alapján 2023. januártól egészen novemberig, több mint 128 ezer bűncselekményt regisztráltak Magyarországon, ami 7 ezerrel több a tavalyi év azonos időszakához képest, derül ki abból az adatsorból, amit az Országos Rendőr-főkapitányság küldött lapunknak. A HelloVidék birtokába jutott rendőrségi összesítés szerint a vizsgált időszak alatt jelentősen megugrott a lopások száma, de ugyancsak nőtt a csalások mértéke is. A visszatérő elkövetési módok mellett továbbra is nagy gondot okoz még a kábítószer-kereskedelem, rablás, önbíráskodás, és a garázdaság is.

Az utóbbi időben az átmeneti csökkenő tendencia után tavaly ismét jelentősen megemelkedett a regisztrált bűncselekmények száma. Míg 2020-ban 152 974 bűncselekmény volt idehaza ez a mutató 2022-ben felkúszott 160 820-ra. Az, hogy a magasabb mutató mögött a bűnözés tényleges növekedése, vagy az eredményesebb felderítés áll nem tudni, a rendőrség úgy véli, hogy az elmúlt évek tapasztalatai azt mutatják, hogy a hatóságok prevenciós munkája sikeres, a lakosság önvédelmi reflexei javultak, valamint nőtt a feljelentési hajlandóság, amely lényegesen hatékonyabb felderítést tesz lehetővé a bűnüldöző szervek számára. A HelloVidék birtokába jutott rendőrségi összesítés alapján egyes esetekben nőtt a bűncselekmények száma, míg máshol stagnált, de vannak olyann bűnelkövetési formák, ahol javulás volt tetten érhető. A következő számok a 2022. I-X. és a 2023. I-X közötti időszakban vizsgált statisztikai adatokat mutatják. az emberölések száma tavaly 175 volt, ez idén ugyanebben az időszakban 143-ra tehető.

markánsan megugrott a lopások száma ugyanebben az időszakban tavaly 33 181 esetet regisztráltak, idén ez a szám viszont már elérte a 37 381-et.

a testi sértések kapcsán nem nagyon volt szignifikáns változás, 2022-ben 5 517 eset volt, idén pedig 5 471 ilyen esetet regisztráltak.

közúti baleset okozása miatt tavaly 2 451 ilyen cselekményt, idén eddig 2 276 esetet rögzítettek.

némiképp nőtt az embercsempészések száma: míg 2022-ban 1 192 ilyen bűncselekményt regisztráltak, addig idén már 1 398-at. Akár a regisztrált bűncselekményeket, akár a kezdeményezett eljárásokat nézzük, a csalások száma az előző évhez képest szignifikánsan emelkedett. A vizsgált időszakban tavaly 11 835 csalást regisztráltak, idén ez a szám 13 127-re nőtt. A gyakorlati tapasztalatok azt mutatják, hogy ezen cselekmények elkövetésének a módja egyre nagyobb arányban kapcsolódik az informatikai eszközökhöz. Az Információs rendszer felhasználásával elkövetett csalások száma egy év alatt szinte megduplázódott. 2022-ben 2751-ről 2023-ra 5 856-ra. Az elmúlt évben meghatározók voltak olyan elkövetési technikák, mint például az áfa jogosulatlan csökkentésére irányuló számlagyárak működtetése, az Európai Unión belüli beszerzést terhelő áfa kikerülését célzó, úgynevezett „eltűnt kereskedő” módszere. Ezek mellett előfordultak továbbra is sikkasztások, pénzmosások is. Előbbi esetében 2022-ben 1 266 esetet regisztráltak, idén érdekes mód ez a szám lecsökkent 10 22-re. Egy év alatt duplájára nőtt a gyermekpornográfia bűncselekményeinek a száma A visszatérő elkövetési módok között említhető még a kábítószer-kereskedelem, rablás, önbíráskodás, garázdaság is, mind a négy elkövetési formánál ha nem is kiemelkedő mértékben, de kisebb növekedés volt tapasztalható. Amennyiben hozzátesszük azt is, hogy a korábbi évek tenden­ciájához hasonlóan 2022-ben is tovább emelkedett a szexuális erőszak, idén sincs okunk örömre, mivel ez a szám idén is elérte a 291-et, ami szintén riasztó. A tiltott gyermekpornográfia kapcsán óriási növekedés volt látható, míg tavaly 269 ilyen bűncselekményt regisztráltak, addig idén eddig már 589-et. Ami a regisztrált bűncselekmények területi leosztását illeti Budapest még mindig utcahosszal vezeti a statisztikai adatokat, a fővárosban a rendőri eljárásban regisztrált 100 ezer lakosra jutó bűncselekmények száma 2022-ben 39 990 volt, szemben a 2021-es adattal, amikor csak 34 298 ilyen esetet jegyeztek fel. Pest vármegye után a legtöbb bűncselekmény tavaly Borsod-Abaúj-Zemplénben történt 12 619, ezt követi Szabolcs-Szatmár-Bereg (8 432). A legkevesebb regisztrált bűncselekmény tavaly Zalában (3 316) volt. Vidéken Borsod-Abaúj-Zemplén vezeti a listát Ami az idei évet illeti a legtöbb regisztrált bűncselekmény az első 10 hónapban szintén Budapesten történt (31 622). Vidéken idén Pest vármegye után a fenti időszakban a legtöbb regisztrált bűncselekmény Borsod-Abaúj-Zemplénben (8 918), Bács-Kiskunban (7 290), míg a legkevesebb Nógrádban (2 338), és Békés vármegyében (2 750) volt. A fenti számokat ugyanakkor óvatosan kell kezelni, mivel ezeket az adatokat a nyomozás lezárását követően regisztrálják, tehát a statisztikai adatokat nem a bűncselekmény elkövetésének időpontja szerint, hanem a bekerülés időpontja (év, hó) alapján számolják. Címlapkép: Getty Images TÍZEZREKET SPÓROLHATSZ BANKVÁLTÁSSAL! A bankszámla mindennapi életünk része. A munkabér, nyugdíj, ösztöndíj jellemzően bankszámlára érkezik. Segítségével kényelmesen intézhetjük a pénzügyeinket, akár otthonról is. Ahhoz azonban, hogy bankszámlád valóban azt nyújtsa, amire szükséged van, körültekintően kell választanod. Mielőtt kiválasztanád bankszámládat, nézz szét a Pénzcentrum megújult bankszámla kereső kalkulátorában! Állítsd be a személyes preferenciáidat, és versenyeztesd a pénzügyi szolgáltatókat, hiszen a megalapozott döntés a Te érdeked! Egy testre szabott bankszámlával a költségeken is rengeteget spórolhatsz! (x) Nem akarsz lemaradni a magyar vidék legfontosabb híreiről? Kövess minket Facebook-on is. Kattints ide a feliratkozáshoz!