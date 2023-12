Így lehetsz szerencsés 2024-ben: ezt kell tenned szilveszterkor, hogy sok pénz álljon a házhoz

Tudtad, ha szilveszterkor sütizel, akkor az egész éved édes lesz, de ha csirkét eszel, oda a szerencséd? További titkokat is elárulunk, amikben dédanyáink hittek, de hozunk pár receptet is, amikkel garantáltan jól kezdődhet az új esztendő!

December 31-e I. Szilveszter pápa ünnepe, így az 1582-es naptárreform után több kultúrában – köztük a magyarban is – Szilveszter napjának, röviden szilveszternek nevezik az év utolsó napját. A néphagyományban ehhez a naphoz és éjszakához számos hiedelem, babona és szokás fűződik, melyek nagy része az évkezdettel kapcsolatosak, és a régi és új évet jelképesen elválasztó praktikákkal járnak.

Spanyolországban például sokan piros alsóneműt hordanak az év utolsó napján, mert a piros szín a szerencsét és a boldogságot jelképezi.

Világszerte bevett szokás például az éjféli tűzijáték, amelynek eredete a kínai fekete puskaporrakétáihoz vezethető vissza. A tűzijátékokat az égbolt megvilágítására és a rossz szellemek elűzésére használták régen. Az óévet búcsúztató zajos mulatságokat az ókori római szaturnáliák leszármazottjának tekintik, amelyek igen hasonlóak voltak a mai szilveszteri partikhoz, nagy lakmározásokkal, lármázással és dorbézolással jártak. A szilveszterezés hagyománya Magyarországon is régi időkre nyúlik vissza, megannyi hagyomány él ma is, melyek részben a keresztény szokásokból, részben pedig a régi pogány tavaszünnep hagyományaiból jött át.

A szilveszter és az újév első napjának szokásai rendesen összefonódtak

Nem nagyon lehet kibogozni, mely régi magyar hiedelmek és szokások köthetőek szilveszterhez, és melyek az új év első napjához, de a közös cél velük az, hogy a következő évre egészséget, bőséget, szerencsét és boldogságot varázsoljunk. Sok kultúra és vallás hozzákapcsolja az új évhez például a tisztaságot és rendet. A ház alapos takarítása és rendbetétele az évkezdet előtti napokban segít megszabadulni a régi energiáktól és helyet teremteni az újnak. De létezik még számtalan hiedelem, amiben őseink az új esztendő első napjában hittek. Ilyenek például:

Ne teregess! Január 1-jén nem szabad sem mosni, sem teregetni. Így ugyanis kimoshatod és kiterítheted, azaz elveszítheted a szerencsédet. A teregetés azonban nemcsak az egész éves szerencsétlenségre utal, hanem halálesetet, közeli ismerősök vagy családtagok elvesztését is jelentheti, hiszen a halottakat is kiterítik, mint a mosott ruhákat.

Január 1-jén nem szabad sem mosni, sem teregetni. Így ugyanis kimoshatod és kiterítheted, azaz elveszítheted a szerencsédet. A teregetés azonban nemcsak az egész éves szerencsétlenségre utal, hanem halálesetet, közeli ismerősök vagy családtagok elvesztését is jelentheti, hiszen a halottakat is kiterítik, mint a mosott ruhákat. Ne veszekedj! Az új esztendő első napján türelemre és nyugalomra intünk - ma inkább nyeld le az indulataidat, ezen a napon a legkisebb nézeteltérés is hatalmas vitává fajulhat. Sőt, a veszekedés akár egész éven át tarthat, mert a viszály viszályt szül.

Az új esztendő első napján türelemre és nyugalomra intünk - ma inkább nyeld le az indulataidat, ezen a napon a legkisebb nézeteltérés is hatalmas vitává fajulhat. Sőt, a veszekedés akár egész éven át tarthat, mert a viszály viszályt szül. Kelj korán! Úgy gondolták, hogy aki január elsején korán kel, az friss és egészséges lesz az újévben, aki pedig lustának, betegnek és gyengének érzi magát, az egész évben ilyen lesz.

Úgy gondolták, hogy aki január elsején korán kel, az friss és egészséges lesz az újévben, aki pedig lustának, betegnek és gyengének érzi magát, az egész évben ilyen lesz. Aprópénzt a zsebbe! Ha üresek a zsebek, a polcok vagy a szekrények, akkor az szegénységet jelent az elkövetkezendő évre, ezért meg kell tölteni a kamrát, a polcokat a zsebeket. Az ünnepi asztal terítője alá pénzérmét kell rakni, hogy jövőre szerencsénk legyen.

Ha üresek a zsebek, a polcok vagy a szekrények, akkor az szegénységet jelent az elkövetkezendő évre, ezért meg kell tölteni a kamrát, a polcokat a zsebeket. Az ünnepi asztal terítője alá pénzérmét kell rakni, hogy jövőre szerencsénk legyen. Tűzre-vízre vigyázzatok! Újév napján nem szabad hagyni, hogy a tűz kialudjon, és ollót sem szabad használni, mert az elvágja a szerencséjét.

Újév napján nem szabad hagyni, hogy a tűz kialudjon, és ollót sem szabad használni, mert az elvágja a szerencséjét. Ne menj orvoshoz! Ezen a napon nem szabad sem orvost hívni, sem orvoshoz menni, mert akkor az új esztendőt betegségek és sérülések kísérik végig.

Ezen a napon nem szabad sem orvost hívni, sem orvoshoz menni, mert akkor az új esztendőt betegségek és sérülések kísérik végig. Ne lustálkodjál! Január 1-jén a lustálkodás és a sok alvás sem ajánlott, hiszen a fekvés is bevonzhatja a testi-lelki problémákat.

Január 1-jén a lustálkodás és a sok alvás sem ajánlott, hiszen a fekvés is bevonzhatja a testi-lelki problémákat. Nem mindegy, ki lép be először házba! Ha férfi érkezik, az szerencsét hoz. Ha rossz kedvű vendég érkezik, akkor az új évben sok bánat éri a ház népét. Akitől viszont ezen a napon csókot kapunk, az egész évben szeretni fog bennünket.

Tudjátok, miért eszünk szilveszterkor virslit?

Népszerű, hagyományos szilveszteri étel a sonka, a hurka, a kocsonya (erről a HelloVidék nemrégiben itt írt), a pogácsa, valamint a lencse, de mind közt a legnépszerűbb a virsli. Az először a XIII. században említett „frankfurti kolbászka” hosszú utat járt be, amíg a magyar konyhák nélkülözhetetlen szilveszteri szereplőjévé vált.

Túlzás nélkül kijelenthető, hogy mi magyarok is szeretjük a virslit, hiszen évente 7,5 kilogramm körül alakul az egy főre jutó fogyasztás. Az év közben elfogyasztott mennyiség azonban meg sem közelíti a szilveszteri mennyiséget. Hazánkban az éves virslieladás 34 ezer tonna körül van, az év utolsó hónapjában ennek 10-25 százaléka kel el. – de erről nemrégiben itt írt a HelloVidék.

Bár a kereskedők tapasztalatai szerint a vásárlók egyre inkább az olcsóbb termékeket részesítik előnyben – így csökken például a juhbeles virsli forgalma és nő a műbeles, a kollagénes, a hámozott virsli iránti kereslet –, az ünnepi időszakban azért hajlandóak vagyunk többet fizetni a magasabb minőségű készítményekért.

Miből készül a virsli? A virsli összetételét az Élelmiszerkönyv szigorúan szabályozza. A virslire vonatkozó előírások közül a legfontosabb a hústartalom: a késztermékre vonatkoztatva legalább 51%. Ha a hústartalom alacsonyabb, vagy 10%-nál több a mechanikailag lefejtett hús a termékben, az már nem nevezhető virslinek. Így kerülnek különböző „rúd”, „szelet”, „pálcika” stb. elnevezésű termékek az üzletekbe. Vásárláskor érdemes figyelni arra is, hogy minél kevesebb összetevőből álljon a termék, mivel a túl sok adalékanyag minőségromlást okozhat.

Nincs szilveszter pezsgő nélkül

A szilveszter közeledtével Magyarországon pezsgővásárlási lázba borul az ország. Az év utolsó napjának ünneplésekor a pezsgő nem csupán egy ital, hanem az ünnep fényét és eleganciáját is hordozza. A pezsgőt egyébként egy, a 17. században élő francia szerzetesnek, Dom Pierre Perignonnak köszönhetjük. A szerzetes erjedésben lévő bort töltött az üvegbe, amit parafadugóval zárt le, és viaszba mártott drótkengyellel erősített hozzá.

A pezsgőkészítés 15 hónapig tartott, és eleinte nagy titok övezte a folyamatot.

A gyöngyöző nedű gyorsan népszerű lett, de a 19. századig minden egyes üveg pezsgőt egyenként erjesztettek. Az eljárás miatt a pezsgő ára rendkívül borsos volt, így csak a leggazdagabbak áldozhattak a habzó ital oltárán - emiatt is lett szilveszter gazdasághozó itala. A 19. század közepén már hatalmas tartályokban készítették a pezsgőt, amikbe több ezer üvegre való nedű is elfért. Az új módszer tette lehetővé, hogy már nemcsak a szupergazdagok, hanem a hétköznapi emberek is kortyolhattak az alkoholos italból, amihez a mai napig a luxus érzete kapcsolódik.

Innen ered a szilveszteri szokás is: ha szilveszterkor pezsgőt iszunk, az újévben bővelkedni fogunk.

Arról pedig, hogyan is alakultak idén a hazai pezsgővásárlási szokások, milyen márkákat keresünk leginkább a hazai élelmiszerláncok üzleteiben - a Hellovidék nemrég cikkezett. (Íme, az idei évi pezsgőkörképünk!)

Számtalan egyéb, étkezéssel kapcsolatos szilveszteri babona létezik

Egy középkori babona szerint, ha nem falunk fel mindent szilveszterkor, akkor az új esztendőben sem fogunk hiányt szenvedni. De ne feledjük azt sem, hogy tilos baromfihúst ennünk, mert a baromfi hátrakaparja a szerencsénket. Sok háznál viszont mandulaszemet vagy más apróságot főztek a lencsefőzelékbe, és az a leányzó, aki ezt megtalálta, a babona szerint férjhez ment a következő esztendőben.

De még akad a szilveszteri eszem-iszommal kapcsolatos hiedelmünk bőséggel:

A gazdagságot többféle rétessel lehet hosszúra nyújtani.

lehet hosszúra nyújtani. Régi szokás az egész kenyér megszegése is, hogy mindig legyen a családnak kenyere.

megszegése is, hogy mindig legyen a családnak kenyere. Ahhoz, hogy bővelkedjenek jó ételben és italban az újévben is, az utolsó és első nap lakomát kell tartani.

Ha újév napján édeset esznek, akkor az egész év édes lesz.

esznek, akkor az egész év édes lesz. Újévkor disznót kell enni, mert az kitúrja a szerencsét, szárnyast viszont tilos, mert azok elkaparják azt.

kell enni, mert az kitúrja a szerencsét, viszont tilos, mert azok elkaparják azt. Az ételekbe azért tettek rizst, kölest, mert a sok szemű mag pénzbőséget jelent az újévben

Apropó, nincs szilveszter lencse nélkül sem

A babona szerint, ha lencsét eszünk pénz áll a házhoz az új esztendőben, viszont azt kevesen tudják, hogy a különleges zöldség az egészségre is jótékony hatással van. Kerüljön az asztalra a legfinomabb lencseleves!

A lencse termesztése hazánkban háttérbe szorult az utóbbi évtizedekben, ökológiai érzékenysége és az olcsóbb import miatt – derül ki a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara pár éve készített körképéből. A szilveszteri-újévi lencse zöme külföldről származik, hazánkban szinte csak Győr-Moson-Sopron megyében foglalkoznak lencsetermesztéssel.

Ha már az étkezésnél és a babonáknál tartunk, annyi biztos, hogy szilveszter éjszakáján minden magyar családban illik lencsét főzni. Ahogy minden évben, Dragomán György író-gasztroblogger idén is azt üzeni:

Hogyan is? Ebben a Facebook-posztban elmeséli:

Lencséből remek saláta is készíthető, úgyhogy hozunk erre is egy Tiktok-receptet:

Címlapkép: Getty Images