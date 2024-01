Tömeges rosszullét Balatonlellén: félmilliós büntetést kapott a gólyatáborba ételt szállító cég

Lezárult a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem nyári gólyatáborában történt tömeges rosszullétek miatt indított vizsgálat, az ételt szállító vállalat 550 ezer forintos pénzbüntetést kapott – derült ki a kormányhivatal rtl.hu-nak küldött válaszából. Ez most sok vagy kevés?

550 ezer forint büntetést kapott a cég, amely az ételt szállította a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi egyetem tavaly nyári gólyatáborába – tudta meg az RTL.

A gólyatáborban 71-en lettek rosszul, miután mind ugyanazt az ételt fogyasztották.

Többen is puffadásra, hasi görcsökre és hasmenésre panaszkodtak, két táborozót pedig kórházba is kellett szállítani, félbe is szakadt a tábor.

A Kóti Mobil Kft. a kormányhivatal tájékoztatása szerint helyben csak tábori éttermet üzemeltetett, az ételt a fővárosi főzőkonyhából, azaz több mint 100 kilométeres távolságból biztosította. A kormányhivatal azt közölte, hogy tömeges megbetegedésért felelős kórokozót nem sikerült kimutatni, de a vizsgálat megállapította, hogy az üzemeltető alapvető higiénés szabályokat szegett meg.

Címlapkép: Getty Images