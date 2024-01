Kiderült a nagy jóga-titok: óriási tévhitben él rengeteg magyar, ha a sportolásról van szó

A jóga egy ősi indiai hagyomány, amely a test, az elme és a lélek egységére és harmóniájára törekszik. Segít az egészség megőrzésében és a stressz oldásában, de vannak vele kapcsolatban tévhitek is. Egyesek azt gondolják, hogy a jóga vallás, vagy hogy csak fizikai gyakorlatokból áll, ami meg se közelíti a valóságot. Felkerestük Nagy Gábort, a Magyar Jógaoktatók Szövetségének munkatársát, hogy segítségével megfejtsük, mi lehet az oka annak, hogy egyre többen jógáznak nemcsak a fővárosban, hanem vidéken is.

HelloVidék: Milyen fizikai, mentális és spirituális előnyei vannak a jóga gyakorlásának?

Nagy Gábor: A jóga egy több ezer éves indiai hagyomány, amely a Patanjali jóga szútrák szerint az elme lecsendesítésének módszere. A jóga nem csak fizikai gyakorlatokból áll, hanem a mentális folyamatok szabályozására is tanít. A jóga nyolc részből áll, amelyeket ágaknak vagy lábaknak is neveznek. Az első kettő a yama és a niyama, amelyek erkölcsi és életmódbeli tanácsokat adnak arra vonatkozóan, hogyan éljünk úgy, hogy elménk nyugodt legyen. Ezek közé tartozik az erőszakmentesség, az elégedettség vagy az önfegyelem. A harmadik rész az ászana, ami testtartást jelent. Az ászanák célja, hogy a testünk stabil és kényelmes legyen, hogy elmerülhessünk a meditációban. Régen 84 ászanát ismertünk, mely az idők során egyre nőtt és változott, ma már többféle, kb. 200-300 féle testgyakorlat közül választhatunk. A negyedik rész a pránájáma, amely a légzés szabályozására tanít. A légzés befolyásolja az energiaáramlást és az elmét. Az ötödik rész a pratyahara, ami az érzékszervek befelé fordítását jelenti, mivel nem hagyjuk, hogy az érzékeink eltereljék a figyelmünket. A hatodik rész a dhárana, ami a koncentráció gyakorlását jelenti. Az összpontosítás segít abban, hogy elménket egy pontra irányítsuk. A hetedik rész a dhjána, ami a meditáció állapotát jelenti. A meditációban az elme tiszta és nyugodt, és felismeri a valóságot. A nyolcadik rész a szamádhi, ami a transzcendens tudatosság állapotát jelenti. A szamádhiban az elme teljesen elcsendesedik, és egyesül a legfelsőbb valósággal. A jóga tehát egy összetett rendszer, amelynek célja a test, az elme és a lélek egysége és harmóniája. Ma sokan jógáznak, de nem mindenki ugyanazt érti alatta. Van, aki csak a fizikai gyakorlatokra koncentrál, van, aki a légzésre, a koncentrációra vagy a meditációra. Egy jó jógaóra mindezeket tartalmazza.

Milyen tévhitek vannak a lakosság körében a jógázással kapcsolatban?

Távolról jön, és sokszor összemosódnak a keleti dolgok. Gyakran felmerül, hogy a jóga egy vallás lenne. Pedig nincs olyan, hogy jógavallás. A jóga egy filozófiai irányzat, vagy inkább egy életmód, egy gyakorlati rendszer. Ez a jóga lényege, és ez sokakat elriaszthat. Ráadásul a jógának sokféle ága van. Nagy kérdés, hogy egy-egy jóga tradíció vagy oktatóképzés mire helyezi a hangsúlyt. Például több lehet a testgyakorlás, ami dinamikus vagy nagyon precíz mozgás, akár gyógytornát kiegészítő gyakorlatként is felfogható. Lehet többször mantráznak és előfordulhat, hogy a szanszkrit nyelvű mantrázás visszatartó erő lehet azok számára, akik nem szeretnének így mantrázni. Ilyen is előfordulhat.

A jógaoktató néha indiai ruhát visel, ami nem mindenkinek tetszik, de van, akinek igen. Nekik ez egy kis különlegességet ad, mert eltér a megszokottól. De ezek csak külsőségek. A lényeg az, hogy hogyan jógázunk. Mi Székesfehérváron tartunk jógaórákat, és azt tanácsoljuk, hogy a vendégek könnyű, kényelmes, mozgást nem akadályozó ruhát hozzanak.

Mi lehet az oka, hogy vidéken is egyre többen jógáznak?

A jóga egy egyszerű, de hatékony rendszer, amely segít megőrizni az egészséget. A fizikai gyakorlatok megmozgatják a testet, anélkül, hogy megterhelnék a szívet. A gyakorlat elején és végén ráhangolódás és ellazulás van, amely a Savasana nevű pózban történik. Ez segít ellazulni, és megtalálni magunkban azt az erőt, amire szükségünk van a stresszoldáshoz. A jóga nemcsak a testnek, hanem a léleknek is jót tesz. A jógának közösségépítő hatása is van. Akik rendszeresen együtt gyakorolnak, jobban megismerik egymást, és közelebb kerülnek egymáshoz. Vannak olyan gyakorlatok, ahol párban kell segíteni egymást. Ez erősíti a kapcsolatokat és az empátiát. A jóga segít felismerni, hogy a világról alkotott véleményünk nem feltétlenül egyezik másokéval, és elfogadóbbá válunk a különbözőségekkel szemben.

Milyen hatásai vannak a jógázásnak hosszú távon?

A jóga gyakorlása mentálisan nyugodtabbá tesz, erősíti a stresszel szembeni ellenálló képességet, amit a reziliencia kifejezéssel is ki lehet fejezni. Ez azt jelenti, hogy az egyén rugalmasabban tud alkalmazkodni a mindennapi helyzetekhez, mert olyan eszközökkel rendelkezik, amelyek segítenek a feszültség levezetésében. Ha valamilyen okból kifolyólag feszültnek érzi valaki magát, nem kell azonnal megpróbálni aludni, mert úgysem fog sikerülni. Inkább végezzen néhány légzőgyakorlatot vagy jógapózt, vagy sétáljon egyet a friss levegőn, és figyeljen a légzésére. Ez megnyugtatja az elmét, és utána könnyebben elalszik. A jóga nemcsak a fizikai, hanem a mentális egészséget is javítja. Ezt tudományos kutatások is alátámasztják. Magyarországon doktori disszertációkat is írtak már a jóga hatásairól.

Hogyan tudják a jógaoktatók közelebb hozni a jogát a vidéki közösségekhez? Milyen eszközeik vannak erre?

A legtöbb jógaoktató teljes vagy jellemzően mellékállásban végzi a munkáját. A jóga népszerűsége miatt sokan akarnak jógázni. Azok, akik már évek óta jógáznak, gyakran döntenek úgy, hogy elmennek egy tanárképzésre, és megtanulják a jógaoktatás fortélyait. Ha valaki vidéken él, általában az iskolák tornatermében vagy közösségi házakban bérel helyet, ahol az óráit tartja. Így reklámozzák a jógát és vonzzák a résztvevőket. A jóga elterjedése nagy változást hozott az elmúlt években. Amikor a 2000-es évek elején elkezdtem jógázni, Vecsésen, ahol éltem, nem volt jógastúdió, de ma már egyre több helyen elérhető. Sőt, még a monoriak is az Őrs vezér téri jógastúdióba jártak, mert nem volt más lehetőségük. Ma már legalább két, ha nem három jógastúdió van Vecsésen, és egyre több új nyílik. Ez azt jelenti, hogy a jógaoktatók mindenhová elviszik a jógát, és helyben elérhetővé teszik.

A jóga egyre inkább beépül a mindennapjainkba, és sokféle módon mutatkozik meg. Ha van valahol egy falusi vagy más rendezvény, akkor gyakran van sportnap is, ahol a sportolók bemutatkoznak, és különböző mozgásformákat láthatunk, mint az aerobik, a karate, vagy a jóga.

A jógaoktatók így megismertetik az emberekkel a jógát, és meghívják őket a foglalkozásaikra. A jógaoktatók sokszor ingyen is tartanak órákat, ezt karma jógának nevezik, ami az önzetlen cselekedetet jelenti.

Van-e lehetőség online foglalkozások megtartására?

Az online jógának számos előnye van, de vannak buktatói is. Mivel fizikai gyakorlatokról is szó van, fontos odafigyelni a helyes kivitelezésre. Egy online órán a tanár nem mindig látja, hogy mit csinálnak a képernyő előtt, és nem tudja korrigálni, ha valamit rosszul csinálnak. Ha egy videómegosztó oldalról követi valaki a jógát, akkor egyáltalán nem látja. Ezért felmerülhet a kérdés, hogy jól végzik-e a gyakorlatokat vagy sem.

Ez nagyon fontos, mert ha rosszul csinálják, annak akár sérülés lehet a vége.

A jóga egy hatékony mozgásforma is, de csak akkor, ha megfelelően csinálják. Ezért nem ajánlott az online jóga kezdőknek, mert nem tudják, mire kell figyelniük. Ha már van némi gyakorlat, és nem tudnak eljutni egy jógastúdióba, akkor az online jóga jó alternatíva lehet, de csak akkor, ha már megtanulták a helyes technikát. A jóga nemcsak a testet, hanem a lelket is megmozgatja. A meditáció segít az ellazulásban, és a belső békében. Ehhez azonban nyugodt környezetre van szükség. Otthoni jógázás esetén nem biztos, hogy el tudnak vonatkoztatni a mindennapi dolgoktól. Nem lehet kikapcsolni, ha a kutya, a macska, a gyerek vagy a partner zavar közben. Ezért érdemes néha kimozdulni otthonról, és egy jógastúdióban gyakorolni.

