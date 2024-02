Hiába a gigabírság: még mindig óriási a kereslet ezekért az ereklyékért

Hiába a tiltás még mindig óriási károkat okoznak az illegális agancsgyüjtők, akik nyereségvágyból végzik tevékenységüket: csoportosan, hangoskodva és járművekkel is űzik a szarvasokat, hogy erőszakkal kényszerítsék ki az agancshullatást. Az illegális agancsgyűjtést a törvény is bünteti: egyrészt lopásnak, a szarvasok hajszolását és ezzel akár kínok közötti pusztulását pedig állatkínzásnak minősíti. Ennek ellenére még mindig rengetegen vannak, akik a különböző online felületeken próbálják értékesíteni az agancsokat. Körképünkben rengeteg különféle agancsot találtunk, amelyeket eladásra kínálnak.

A szarvasok január végén, illetve február elején kezdik el elhullajtani agancsaikat, éppen ezért nagyon sokan vannak, akiknek egyáltalán nem számít az erdei ökoszisztéma megőrzése, és űzik a szarvasokat, hogy erőszakkal kényszerítsék ki az agancshullatást. Fontos tudni azonban, hogy amennyiben a gyűjtőnek nincs írásbeli engedélye a területileg illetékes vadászatra jogosult szervezettől, a Büntető Törvénykönyv (Btk.) szerinti lopást követ el, ha hazaviszi az agancsot, aki pedig felvásárolja, orgazdává válik. Érdemes hozzátenni, hogy, aki rendelkezik engedéllyel, keresés közben annak sem szabad hangoskodással zavarni, meghajtani az állományt, hiszen ez az egyedek sérüléséhez vezet.

Arról nem is beszélve, hogy a megriadt állatok komoly közúti baleseteket tudnak okozni ugyanis a szarvasok tél végén összeverődnek akár száz-kétszáz egyedet is számláló csapatokba. Amikor egy ilyen rudli hirtelen kirohan az úttestre, annak beláthatatlan következményei lehetnek.

Csúnyán megüthetik a bokájukat a orvkereskedők

Az illegális agancsozás bizonyos esetekben vadvédelmi bírsággal is sújtható: ezt egyebek mellett arra szabhatja ki a vadászati hatóság, aki a vadat szándékosan kínozza vagy tiltott módon zaklatja. Ilyen eseteknél, amelyek megvalósulhatnak például a szarvascsapatok szándékos hajtásával, amely az agancs leverését célozza, az ismételten is kiszabható bírság összege 50 000-től 1 000 000 forintig terjed.

Ha valaki akadályozza a jogszerű vadászati és vadgazdálkodási tevékenységet, akkor a bírság összege 100 000-től 5 000 000 forintig terjedhet. A hullott agancs kiviteléhez a vadászati hatóság engedélye szükséges. A hullott agancs vadgazdálkodási értéke (amelyet a vadvédelmi bírság megállapításánál is figyelembe vesz a hatóság) kilogrammonként 5000 forint.

Fontos támpont az állomány meghatározásánál is

Az elhullajtott agancsok fontos szakmai információkat szolgáltatnak a vadgazdálkodóknak. Az agancs méretéből, kinézetéből következtetni tudnak az állomány minőségére, mennyiségére és korösszetételére. A trófeákat kézbe véve jóval pontosabb információkhoz juthatnak, mint például a bőgések során, amikor esetleg rossz fényviszonyok között figyelték meg a vadat.

A fentiek figyelembevételével éppen ezért írásos engedély kell a gyűjtéshez a tulajdonostól, a vadgazdálkodótól, de a megtalált agancsokat akkor sem lehet hazavinni.

Halomszámra kínálják eladásra

Lapunk rövid keresés után rengeteg meghirdetett eladó agancsra bukkant több internetes oldalon. Az egyik legnépszerűbb portálon a trófeáktól kezdve, a sima agancsokig óriási a választék. Árak tekintetében találni szarvas agancs trófeát 54 ezer forinttól, őz trófeát pedig 25 ezertől.

A teljesség igénye nélkül itt van egy rövid lista az ország különböző régióiból az eladásra kínált agancsokból:



Eredeti agancs 1 db

20 ezer Ft

Agancs talpazaton 1db

75 ezer Ft

Vegyes Agancsok egyben 845 gramm

7 ezer forint

Akinek nem számít a pénz az egy komplett őz agancsszettet is tud vásárolni, ebben 31 db nagy, és 9 kisebb agancs található, igaz nem olcsó, ennek az ára 200 ezer forint. A különböző agancsok közül kiemelkedik az az agancscsillár, ami egy osztrák úriember hagyatékából hirdetnek 105 ezer forinttért.De igazán különleges az a sarokba szerelhető ruhafogas is, amit őz agancsból kínálnak eladásra 9 ezer forintért.

A másik legnagyobb apróhírdető oldalon is szép számmal akadnak eladó agancsok, vagy agancsokból készült kiegészítők. Ilyen az az agancstükör, és képkeret, ami szintén fellelhető a portálon. A különleges tárgy ára viszont nem olcsó, 49 ezer forint. De találni még szarvasagancsoncs markolattal bevont kést is, valamint tört, és feszületet is.

Az ternészetesen kérdéses, hogy a fent felsorolt termékek közül melyik az, amely legális úton lett beszerezve, és melyik nem, az azonban igaz, és sokat sejtetető, hogy a találomra felhívott hírdetők közül sokan nem voltak hajlandóak lapunknak elárulni, hogy honnan szerezték be az adott agancsokat.

Annyit érdemes még hozzátennünk, hogy rengeteg olyan hírdetésbe botlottunk a keresés során, ami nem agancsokat eladásáról szólt, hanem éppen ellenkezőleg, olyan személyi felhívásokról, amelyek kimondottan agancsok beszerzésére helyezte a hangsúlyt az ország legkülönfélébb térségeiből.

