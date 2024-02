Döbbenetes videón a lepusztult régi szekszárdi uszoda: miért hagyták így lerohadni?

Már több, mint nyolc éve zárult be a régi szekszárdi uszoda ajtaja. Annak a Toldi utcai épületnek a bejárata, amelynek falain belül – nem túlzás ezt állítani – több ezer gyermek tanult meg úszni. A teol.hu engedélyt kapott arra, hogy körbejárja az épületet.

Statikailag veszélyessé vált, ezért 2015 szeptemberében bezárták a régi szekszárdi uszodát. Az 1979-ben átadott fedett létesítmény napjainkban kívül-belül úgy néz ki, mint egy elhagyott város, amit a természet az évek során visszavett - írja a teol.hu.

Már több, mint nyolc éve zárult be a régi szekszárdi uszoda ajtaja, de a bejáratnál lévő táblán még mindig a 2015-ös „fürdőszolgáltatási díjak” árai láthatók, ezeket elnézve sokan örülnének, ha a napi felnőtt belépő most is 760, a diákoké pedig 570 forintba kerülne, vagy ha a tíz alkalmas szauna-fürdő bérlet díja két hónapra a 17 ezer forintot sem érné el.

Beljebb haladva a betonrengeteg adta hűvös levegő sok emléket visszahozott a gyermekkorból, a medencék felé haladva viszont két dolog (érthető okból) hiányzott: a párás levegő és a klórszag. Az úszómester kabinjának üvegén még ott virít kék betűkkel: a versenymedence víz hőmérséklete 23-27, a tanmedencéé 28-31 Celsius-fok. Valljuk be, mindegyiket hidegebbnek éreztük. A tanmedence kong az ürességtől, a versenymedencében viszont a statikai vizsgálat miatt megbontott tetőszerkezet darabjai hevernek.

- írják.

A kültéri medencék környéke is inkább emlékeztet egy katasztrófafilmhez, mintsem arra, hogy ott évtizedekkel ezelőtt fürödtek volna emberek.

A lap engedélyt kapott, hogy körbejárja az épületet, és nagyjából azt kapták, amire számítottak.

Címlapkép: Getty Images