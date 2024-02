Döbbenet, mi történt: ötven éve nem volt erre példa a Tisza-tónál + Videó

Utakat zártak már le másütt a Tisza áradása miatt. De mindezek mellett az áradás gondot okoz a Tisza-tavon is, ugyanis a folyamatosan érkező árhullámok miatt nem tudják beállítani a téli vízszintet, amire ötven éve nem volt példa.

Árvízvédelmi készültség van a Tisza-tó mentén, erről már a HelloVidék is több ízben írt. Három vármegyében utakat is le kellett zárni a folyók magas vízszintje miatt. De mindezek mellett az áradás gondot okoz a Tisza-tavon is, ugyanis a folyamatosan érkező árhullámok miatt nem tudják beállítani a téli vízszintet, amire ötven éve nem volt példa.

A Heon Fejes Lőrincet, kiskörei szakaszmérnököt kérdezte meg, hogyan fordulhatott elő mindez. A szakember elmondta, hogy az utolsó komolyabb Közép-Tiszai árvíz 2013-ban volt, utána néhány napos árhullámokról lehet beszélni.

Az utóbbi évek viszont rendkívüliek voltak más-más okból. 2022-ben óriási aszállyal néztünk szembe, 2023 év vége pedig borzasztóan csapadékos volt, november-decemberben kétszáz milliméter csapadék esett. Ez okozta az árhullámokat – taglalta. Az első árhullám mikulás tájékán érkezett, s tána néhány napos szünetekkel jöttek a következők, mostanra a hetedik árhullám időszakát éljük hetven-nyolcvan nap alatt.

- közölte.

Ez a rengeteg árhullám azt eredményezte, hogy nem tudták beállítani a téli vízszintet, erre pedig ötven éve nem volt példa. Fejes Lőrinc elmondta, általában a téli vízszintbeállítást november elején megkezdik, ez viszont a történtek miatt akadályozva volt.

A sok árhullám miatt megbillent a tó vízszintje, Kiskörénél a nyári szinten van, az ilyenkor megszokotthoz képest több mint egy méterrel magasabban, míg Tiszafürednél két és fél méterrel a téli vízszint fölött mértük.

Mint a szakember elmondta, idén már nem lesz téli vízszint felett, valamiféle köztes állapotba hozzák a tavat, ha minden árhullám levonul a Tiszán, a tó mentén. Fejes Lőrinc elmondta azt is, vízvisszatartással is foglalkoznak, a holtágakban, csatornákban gyűjtik a vizet, s csak annyit engednek ki, mely már káros lenne.

Szepesi Imre, Tisza-tavi horgász szinte napról napra jelent a Tisza-tó partjáról, érdemes megnézni közösségi oldalát, de íme egy videó az aktuális helyzetről:

Címlapkép: Getty Images