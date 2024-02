Itt a mesterterv: ezzel az ötlettel ráznák fel az ellustult gyerekeket vidéken

A sport fontos szerepet játszik a gyerekek fizikai és mentális fejlődésében, egészségében. De vajon mennyire támogatják ebben a szülők a gyerekeket? Milyen kezdeményezések vannak a vidéki egyesületeken belül a szülők sportolásra való tudatosságának növelésére? Szükség van-e erre egyáltalán? Három sportegyesület vezetőjét kérdeztünk meg arról, hogyan népszerűsítik a sportot a gyerekek és a szülők körében, milyen sportok népszerűek náluk, kitérve rá, hogyan segítik a sportolók továbbtanulását és karrierjét, valamint milyen együttműködéseket alakítottak ki más egyesületekkel.

A sport nemcsak a testet, hanem a lelket is építi, de a gyerekek számára kiváló lehetőség a szórakozásra, a tanulásra, és a barátkozásra. A szülőknek fontos szerepük van abban, hogy megtalálják a gyerekük számára legmegfelelőbb sportot, és támogassák őt a sportolásban. A tapasztalatokból számos fontos információt megtudtunk mennyire valósul meg mindez a vidéki Magyarországon.

Első válaszadónk Ádám Attila, a Gyömrői Sportegyesület elnöke volt:

Általában azok a szülők fordítanak figyelmet gyermekeik sportolására, akik maguk is rendszeresen teszik ezt. Rendszeresen házi versenyeket rendezünk, részt veszünk városi (helyi és szomszédos városok) rendezvényeken, hogy népszerűsítsük szakosztályainkat. Egyesületünk körében a Kung-fu, karate, lovaglás, darts. biliárd a legnépszerűbb.

Többségben vannak azok a gyerekek, akik több évre is maradnak, jól érzik magukat a szakosztályaknál, fejlődnek, versenyeket nyernek, így motiváltak. Továbbtanulás terén szakképzett edzőink ebben is segítséget nyújtanak.

Következőként a Tóthné Stupián Anikó, a Sportolj Velünk Sportegyesület - SVSE – Veszprém elnöke osztotta meg tapasztalatait:

Tapasztalataink szerint a szülők, akik már elhozták a gyerekeiket, ők támogatják a sportban, hisz azért is hozták el őket. Bár sok szülő még itt is azt hangoztatja, hogy nem szeretné, hogy magasabb szinten is sportoljon a gyermeke, mégis egy idő után átveszi a lelkesedésünket és „beállnak a sorba”. Jól tudunk velük együtt dolgozni. Sokkal inkább nehéz a helyzet, amikor kiválasztjuk őket és szeretnénk beiskolázni a gyerekeket az egyesületünkbe. Ezekben a helyzetekben nehéz meggyőzni a szülőket, hogy még nem a heti 5-6 edzésre hívjuk őket, hanem heti 2 játékos atlétikára és ez még nem az élsport, nyugodtan hozzák el gyermeküket.

Egyesületünk azzal segíti a kisgyermekes szülőket, hogy heti kétszer kisgyereke edzés idejében a szülőknek tartunk Futó klubos foglalkozást. Mindkettő csoport nagyon népszerű. 60%-ban gyerek-szülő egy időben edz. Örvendetes, hogy mikor a gyerek kinövi a gyerek edzést, a szülei sok esetben tovább járnak a futóklubba.

Mi egyszakosztályos atlétika egyesület vagyunk. A kicsik között nagy a fluktuáció, de nem reménytelen a helyzet. Óriási munkánk van benne. Gyerek programok, házi versenyek, farsang, szülő-gyerek játékos nap és sorolhatnám. Vannak tanítványok, akik 10 vagy több évig is velünk maradnak. Ennek titka a családiasság, a közösség ereje.

A továbbtanulásban a középiskolák felé óriási segítséget tudunk nyújtani (ha kérik). Ismerjük az iskolák erősségét, a sporthoz való viszonyukat a kollégiumi rendszerüket. Városunkban működik a Pannon Egyetem, több versenyzőnk talál itt magának lehetőséget. Felnőtt korban is tudjuk versenyzőinket foglalkoztatni, több olimpikonnal is büszkélkedünk.

Végső soron pedig Pasku Balázs, a Városi Sportegyesület Dunakeszi úszószakosztályának vezetője válaszolt megkeresésünkre:

Azt gondolom, hogy egy szülőnek mindig a gyermeke mentális és fizikai jólléte a legfontosabb, ezért nagy odafigyeléssel és tudatossággal választanak sportot. Dunakeszi kimondottan sportos város, köszönhetően a Városi Sportegyesület Dunakeszinek, valamint a sportot szerető és támogató városvezetésnek. Az egyesületnek jelenleg 22 szakosztálya van, valamint 26 sportága, így mindenki megtalálhatja a gyermeke számára ideális sportot. Egyesületünk alapvetően tömeg- és utánpótlás sportegyesületként indult, azonban a folyamatos szakmai és infrastrukturális fejlődés magával hozta a versenysportot. Ezen a területen is letette a VSD a névjegyét.

Az egyesület legtöbb szakosztályában lehetőség nyílik az idősebb generációk sportolására is, nem csupán rekreációs jelleggel. Felnőtt sportolók mellett szenior versenyzők is megtalálhatók a kötelékünkben, akik rendszeres edzések mellett részt vesznek a szakszövetségek által rendezett versenyeken

Az elsődleges szempont, hogy a gyerek sportoljon. Szabad átjárást biztosítunk a szakosztályaink között, hisz nem biztos, hogy elsőre sikerül megtalálni mindenkinek a számításait egy adott sportágban. Az elmúlt években ugrásszerűen fejlődtek szakosztályaink, azonban itt is, mint mindenhol vannak népszerűbb sportok: labdarúgás, kézilabda, úszás, tollas, judo, asztalitenisz, röplabda, de valójában mindegyiket kiemelhetnénk valamiért.

Elmondhatjuk, hogy egy olyan támogató közeg a VSD, ahol a jó hangulat, a kiemelkedő infrastruktúra és magas színvonalú szakmai munka hosszú évekre az egyesületnél tartja a sportolni vágyókat. Korábban a továbbtanulás nagy vízválasztó volt a sportolók életében, azonban a Dunakeszi Diák Negyednek köszönhetően ez sem jelenhet akadályt a jövőben.

Több nagymúltú egyesülettel vagyunk együttműködésben. Legutóbb a Budapesti Honvéddal kötöttünk megállapodást. Igyekszünk mindenki számára előnyös partnerkapcsolatokat létrehozni, mely segítheti sportolóink tovább fejlődését, valamit a VSD tovább fejlődését. Szeretnénk mi is a régóta sikeresen működő egyesületek közé tartozni. Úgy látom, hogy jó az irány.

Címlapkép: Getty Images