Valóra vált minden páciens rémálma: az egészséges fogakat is kihúzta a kontár fogorvos

A szerencsétlenül járt debreceni asszony feljelentést tett, s mivel az elkövetők – fogorvosi jártasságot színlelve – képesítés nélkül végeztek beavatkozásokat, kuruzslással vádolták meg őket.

Minden ember rémálmát kellett átélnie egy anyának és fiának, akiket álfogorvosok vertek át, ráadásul a pénzük lehúzása mellett az egészséges fogaikat is kihúzták – számolt be róla a Blikk. A szörnyű és teljesen fölösleges beavatkozások során a nőnek hét, a gyermekének pedig egy fogát távolították el, a második ugyanis beletört az állkapcsába, így félbeszakították a beavatkozást.

Hét éve költöztünk Hollandiába a férjemmel és a három fiunkkal. 2021-ben nagyon megfájdult a fogam, de kint féltem orvosokhoz menni, ezért jöttem haza akkor. Gergő fiam egyik ismerőséhez fordultunk segítségért, aki fogtechnikusként dolgozott. Bíztam benne, így nem is kérdőjeleztem meg. Egy másik címen másnap elkezdte beinjekciózni az érzéstelenítőt. Az egyik fogamat próbálta húzni, rángatta egy fogóval, de nem sikerült neki, ezért szólt egy idősebb társának, aki a hatodik után megkérdezte, bírom-e még, végül azt is kiszedte. Az utolsóval nagyon megszenvedett. Miután kifizettem a 60 ezer forintot, eljöttem

– számolt be a lapnak Budai Vincéné Marcsi.

Az akkor 24 éves fiának is fájni kezdett a foga, ezért őt is vitte magával a rendelőbe. A helyszínen minden előzetes vizsgálat nélkül a „szakember” azt állapította meg, hogy a fiatalembernek négy fogát is el kell távolítani. A nyugdíjas, fogász szakképesítésű 72 éves M. Frigyes nekilátott, csakhogy a másodiknál beletört az állkapocsba a foggyökér.

A portál az igazságügyi orvosszakértő véleményét is megszerezte, amelyben az állt, hogy „a röntgenfelvételek megtekintése és a fogszakorvosi konzultáció alapján a fogak mindegyikének eltávolítása a sértettek vonatkozásában nem volt indokolt.”

A fiam az arcát fogta, ömlött a vér, a fájdalomtól ordítva, önkívületi állapotban rohant ki az épületből. Még aznap elmentünk egy privát szájsebészeti klinikára, ahol rögtön felmerült, hogy becsaptak. A vizsgálatok során mindkettőnk ínyében találtak fogmaradványokat. Sokat hánytam a stressztől, a hiányzó fogak miatt beszédhibám lett. Több mint hárommillió forintot költöttem a korrekciós beavatkozásokra, amiért megcsonkítottak, ráadásul a munkahelyemet is elveszítettem

- állította a sértett.

Az ügyészség indítványozta, hogy a Debreceni Járásbíróság a vádlottakat felfüggesztett börtönbüntetésre, illetve a férfit pénzbüntetésre is ítélje, továbbá tiltsa el őt a fogász tevékenység gyakorlásától. A vádlottak tagadnak, még azt is vitatják, hogy ők végezték el a beavatkozást az asszonyon.

Címlapkép: Getty Images