Aggasztóan terjed az "ötödik betegség" a hazai óvodákban és iskolákban is: ezt kell tudni róla

A hazai gyermekorvosok szerint az enyhe időjárás miatt még több megbetegedésre számítanak. A lepkehimlő jellemző tünete az arc két oldalán jelentkező piros bőrpír, de apró kiütésekkel is jár. A fertőzés gyors lefolyású, de láz is kísérheti. Négy-öt nap alatt elmúlnak a panaszok - hangzott el az RTL Híradójában.

Az RTL Híradója szerint egyre több a lepkehimlős óvodás és kisiskolás Magyarországon. Havasi Katalin, a Házi Gyermekorvosok Egyesületének elnöke az Inforádióban elmondta, hogy a lepkehimlő gyakori vírusfertőzés az óvodások körében, és általában nem jár súlyos tünetekkel.

A betegség legjellegzetesebb tünete a kiütés, ami elsősorban a két orcán, néha pedig az orrnyergen jelentkezik, innen is kapta az elnevezését, hiszen a pirosodás egy pillangót formál.

A szakértő hozzátette, miután a szél is kifújhatja a gyermek arcát, de mástól is kipirulhat, ezért ha a bőrből nem kiemelkedő, apró elemű kiütéseket talpasztalunk testszerte, akár a végtagokon – amelyek általában alig viszketnek –, jó eséllyel lepkehimlős a gyermek.

A lakosságnak több mint fele átesik élete során ezen a fertőzésen és általában kisgyerekkorban. A lepkehimlő alapesetben gyógyszerelés nélkül elmúlik, de ha egyéb tünetek is jelentkeznek, akkor mindenképpen forduljanak orvoshoz – ajánlotta a Házi Gyermekorvosok Egyesületének elnöke.

De mi is az a lepkehimlő?

A lepkehimlő, más néven ötödik betegség vagy pillangóvírus, egy enyhe lefolyású vírusfertőzés, amelyet a humán parvovírus B19 okoz. Leggyakrabban 5-10 éves gyermekek körében fordul elő, de felnőtteknél is megbetegedhet. A betegség cseppfertőzéssel terjed, és a vírus lappangási ideje 4-20 nap. A lepkehimlő jellegzetes bőrtünetekkel jár, például az orrnyergen átívelő, az orcákat borító pillangószárnyra emlékeztető vörös pírszerű kiütéssel az arcon. Emellett a kiütések testszerte is megjelenhetnek, a karok belső oldalán, a lábakon, és néha a törzsön is. A betegség általában enyhe lefolyású, szövődmények nélkül gyógyul meg magától. A kezelés során általában nincs szükség gyógyszerre, de a tüneteket fájdalom- és lázcsillapítókkal lehet enyhíteni. Terjedése télen és tavasszal jellemző, és gyakran járványok alakulnak ki óvodákban és iskolákban.

