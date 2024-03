Csendes gyikos lapulhat a legtöbb magyar hálószobájában: így szabadulhatsz meg a portaktától

Egyre gyakrabban tüsszögsz, folyik az orrod és viszket a szemed? Lehetséges, hogy nem is a most nyiladozó virágok pollenjei, hanem egy szabad szemmel láthatatlan, mikroszkopikus méretű kártevő miatt szenvedsz. Hogyan tudom megállapítani, hogy elszaporodtak a lakásban a poratkák? Hogyan szabadulhatunk meg tőlük? 9+1 gyakorlati tipp következik, de hozzuk a legtutibb porszívó-megoldásokat is!

Tüsszögsz, folyik az orrod és viszket a szemed? Lehetséges, hogy nem is a most nyiladozó virágok pollenjei, hanem egy szabad szemmel láthatatlan, mikroszkopikus méretű kártevő miatt szenvedsz. Azt hiszed a porral van baj, holott a benne élősködő pókféle, a poratkák hulladékára vagy allergiás. Ezek a láthatatlan kis lények ugyanis szörnyű károkat okozhatnak. Lehet, hogy viszonylag tiszta a háztartásod, de nem kell sok ahhoz, hogy a poratka számára megfelelő környezetet teremtsünk. Sőt, az átlagos hálószoba gyakran a legideálisabb hely számukra. Az ágynemű, a szőnyegek és a bútorpárnák mind-mind csapdába ejtik és megtartják a nedvességet, lehetővé téve ezeknek az apró bogaraknak a virágzást. Idővel aztán fokozódhatnak az allergiás tünetek is. A poratkák sajnos rendkívül termékenyek, a National Center for Healthy Housing adatai szerint egyetlen érett nőstény akár 100 tojást is rakhat, ha egyszer megtelepedtek, folyamatos kihívást jelentenek. A Real Simple szakértőket kérdezett meg arról, mik a legjobb védekezési módszerek a poratkák ellen, hogyan tudunk egyáltalán megszabadulni tőlük Tisztázzuk azért, mik is ezek a poratkák? A poratkák mikroszkopikus, rovarhoz hasonló kártevők, amelyek a pókfélék családjába tartoznak. Ezek a mikroszkopikus lények a házi porban élnek és az emberek által rendszeresen elhullajtott elhalt bőrsejtekkel táplálkoznak. Nem harapnak vagy csípnek, és nem is paraziták - ideális környezetük a sötét és nedves zúgok, ezért remekül érzik magukat szőnyegekben, matracokban, függönyökben és ágyneműkben. Viszont jó hír, ha már mindenütt jelen vannak, legalább nem terjednek a levegőben. Nagyjából 0,3 mm hosszú, tehát mikroszkopikus méretű ízeltlábúakról van egyébként szó, pontosabban két fajról, a Dermatophagoides pteronyssus-ról és a Dermatophagoides farinae-ről. Ezek az állatkák az emberek elhullott hámsejtjeivel táplálkoznak, száraz ürülékük pedig szó szerint száll a levegőben, ami allergiás reakciót válthat ki az arra érzékenyeknél. A poratka minden éghajlaton és a legtöbb tengerszint feletti magasságban képes életben maradni. Meleg környezetben érzik jól magukat, a 21 °C-os (70 °F) és 70 százalékos relatív páratartalmú környezetet kedvelik. Éppen ezért a poratka allergia könnyen ki tud alakulni bárhol. Íme, az egészség-gyilkos poratka Jose Arias, MD, az Amerikai Tüdőszövetség szóvivője szerint a poratkák allergiát okozhatnak, sőt asztma rohamokat is kiválthatnak. Ennek oka, hogy a poratkák ürüléke, vizelete vagy akár elpusztult mikroszkopikus méretű elpusztult sejtjei olyan speciális fehérjét tartalmaznak, amelyre néhány ember rendkívül érzékeny. Amikor a poratkák hulladékait belélegezzük, immunrendszerünk nagy sebességre kapcsol, és antitesteket termel az egyébként ártalmatlan anyagokkal szemben. Ez a túlbuzgó immunválasz okozza a poratkaallergiával járó tüneteket, mint például a tüsszögést és az orrfolyást. Az Asthma and Allergy Foundation of America (AAFA) szerint ez a fajta allergia körülbelül 20 millió embert érint csak az Egyesült Államokban. Hogyan tudjuk megállapítani, hogy elszaporodtak a lakásban a poratkák? Dr. Arias szerint nincs mód arra, hogy biztosan tudjuk, vannak-e poratkáink a lakásban, mert olyan mikroszkopikusak, de sok jel utalhat rá, amire érdemes odafigyelni. Néhány fizikai tünet például, amelyet tapasztalhatsz, és amely a poratka-fertőzésre utalhat, ezek a következők: Rinitisz (nátha): az orr nyálkahártyájának irritációja és duzzanata, ami tüsszentést, folyó vagy bedugult orrot, valamint viszkető, vizes szemeket okozhat. Ha ezeket a tüneteket különösen reggelente észleled, az arra utalhat, hogy a poratkák ott vannak a matracodban.

az orr nyálkahártyájának irritációja és duzzanata, ami tüsszentést, folyó vagy bedugult orrot, valamint viszkető, vizes szemeket okozhat. Ha ezeket a tüneteket különösen reggelente észleled, az arra utalhat, hogy a poratkák ott vannak a matracodban. Köhögés és zihálás: Ha sokat köhögsz, és asztmás tüneteket tapasztalsz, mint a zihálás, akkor testünk reakciója lehet a poratkák fehérjéire.

Ha sokat köhögsz, és asztmás tüneteket tapasztalsz, mint a zihálás, akkor testünk reakciója lehet a poratkák fehérjéire. Asztma rohamok: Bárki, aki asztmával küzd, különösen érzékeny lehet a poratkákra, és megnőhet az asztma rohamok kockázata.

Bárki, aki asztmával küzd, különösen érzékeny lehet a poratkákra, és megnőhet az asztma rohamok kockázata. Bőrirritáció: Nagyon viszkető vagy észreveszed a bőrpírt? Ez lehet, hogy a bőröd reakciója a poratkákra vagy az általuk hagyott ürülékre.

Nagyon viszkető vagy észreveszed a bőrpírt? Ez lehet, hogy a bőröd reakciója a poratkákra vagy az általuk hagyott ürülékre. Alvási nehézségek: Ha az említett összes tünet miatt alvásproblémákkal küzdesz, az egy másik jel lehet, hogy a poratkák beköltöztek az ágyadba. Hogyan csökkenthető és előzhető meg a poratkák jelenléte? Fontos megjegyezni, hogy sosem fogsz tudni teljesen megszabadulni a poratkáktól, de Dr. Arias szerint azért léteznek olyan hathatós módszerek, amelyekkel legalább lecsökkenthetjük őket. Az első és legkézenfekvőbb módszer a rendszeres takarítás és portalanítás. Ezen kívül hozunk még pár olyan hasznos tanácsot, amivel valóban visszaszoríthatjuk a portakák jelenlétét: 1. Ágynemű és textíliák rendszeres mosása forró vízben Az ágyneműt hetente legalább egyszer mossuk meg legalább 130 fokos vízben. Függönyök, díszpárnák és plüssállatok is kerüljenek mosásra. Ha lehetséges, válasszunk textíliák helyett rolós redőnyöket. Vásárolhatunk már speciális allergén-mentes matracot és ágyneműket, ezek is segíthetnek a poratkák távoltartásában. Ezek az ágyneműk nem engedik át a poratkákat, mert a "pórusok" túl kicsik. Az online webáruházakban is beszerezhetünk már ilyen speciális ágynemű szetteket: Antiallergén paplanszett AJÁNDÉK 1 db 3 részes ágynemű garnitúrával: 9.000 Ft

Atka Stop® paplan140x200 cm - 400g: 15.000 Ft NaNanoSPACE Atka elleni matrachuzat cipzárral, 60 x 120 cm: 22.800 FT 2. Alacsony páratartalom fenntartása A poratkák magas páratartalom mellett fejlődnek ki leginkább, ezért fontos, hogy csökkentsük a lakás páratartalmát. Tartsuk a lakást 50% alatti páratartalomban, használjunk párátlanító készüléket és semmiképp ne a hálószobában vagy a nappaliban teregessük ki a frissen mosott ruhákat! 3. Csökkentsük a hálószoba hőmérsékletét 18-19 fokra! Ez a legideálisabb a pihentető alváshoz, a poratkák számára már túl hűvös. (A poratkák 20-25 fokban érzik a legjobban magukat.) 4. Rendszeres és alapos porolás A felületek gyakori portalanítása csökkenti a por mennyiségét és javítja a beltéri levegő minőségét. Használjunk nedves ruhát vagy mikroszálas kendőt a por felszedéséhez. Hetente fentről lefelé haladva takarítsunk, és ne felejtsük el a lámpákat és még a radiátorokat sem kitisztítani. Aki súlyos poratkaallergiában szenved, annak mással kell elvégeztetnie ezt a feladatot. 5. Gyakori porszívózás, de az se mindegy, mivel csinálod Ha lehetőségünk van rá, kerüljük a padlószőnyegeket, és ha van szőnyegünk, mossuk meg őket rendszeresen. Porszívózzuk és tisztítsuk meg a bútorokat hetente legalább egyszer. Ami még fontos, vásárolj nagy hatékonyságú részecskeszűrős (HEPA) poszívót! A HEPA szűrő (High Efficiency Particulate Air) kiváló minőségű levegőszűrő, amely a levegőben lebegő apró részecskéket hatékonyan kiszűri. Ezek a szűrők a 0,3 mikron vagy annál kisebb részecskéket legalább 99,95%-os hatékonysággal távolítják el a levegőből. A HEPA szűrők széles körben használatosak, például laboratóriumokban, kórházak műtőiben, precíziós műszerek tereiben és biotechnológiai környezetben. A céljuk, hogy megvédjék mind az embert, mind a környezetet a levegőben lebegő szennyeződésektől és baktériumoktól. Ezek a szűrők tehát a port, pollent, állatszőrt, atkákat, gomba spórákat és más apró részecskéket is megszűrik, így hozzájárulnak a tiszta és egészséges levegőhöz. Az online webáruházakban már 30 ezer forinttól beszerezhetők HEPA szűrővel ellátott porszívók, de az alza.hu ajánlása szerint ezek most a legnépszerűbbek: Philips PowerPro Compact FC9330/09: 39.900 Ft

Rowenta RO4933EA Green Force Max ECO 900W 50.890 Ft

Rowenta RO6136EA Green Force Max Silence ECO 900W: 58.900 Ft

Siguro VT-D300W Curlew BLDC: 66.190 Ft

KÄRCHER SE 4002: 137.790 Ft

Dyson V15 Detect Absolute 2023: 305.290 Ft 7. Nedves felmosás kemény padlóknál Bár a kemény padlók előnyösebbek a padlószőnyegekhez képest, még mindig szükséges rendszeresen tisztítani őket. Hetente porszívózzuk és töröljük fel a padlókat nedvesen. 8. A gyerekek imádják a plüss állatokat, -a poratkák is.... Bizonyos szintig lehet csökkenteni a kedvencek számát a kiságyakban, de a kedvencektől megválni nehéz. Ha szerencséd van 60 fokon mosható az alvós állat. A nem moshatókat tedd a fagyasztóba 12 órára! -20 fokon a poratkáknak nincs esélye a túlélésre. 9. Még pár jó tanács a szakértőktől Szabadulj meg a rendetlenségtől, ahol a por összegyűlik.

Tisztítsd meg gyakran a függönyöket és a kárpitozott bútorokat.

Cserélj le minden természetes textilt, műszál alapú textilre! A műszálas textileket könnyebb kezelni, jobban bírják a gyakori mosást.

Ha lehetséges, cseréld le a szőnyegpadlót fára, csempére, linóleumra vagy vinil padlóra. 9+1. Nem jelenthet minden esetben tartós megoldást csak a takarítás Fontos tudni, hogy az allergiás tüneteket nem a lakásban található por mennyisége okozza: poratkák még tökéletes tisztaság esetén is előfordulnak. Ha úgy érezzük, hiába takarítunk, fogadjuk meg az összes fentebb írt tanácsot, allergiás reakciónk egyre elviselhetetlenebbek, ideje felkeresni egy allergológus szakorvost! Amennyiben az allergia vizsgálata (bőrteszt és/vagy vérvétel) nyomán bebizonyosodik a diagnózis, az allergológus szakorvos általában antihisztamin tartalmú készítmény használatát írja elő. Ez lehet szájon át szedhető tabletta, inhalátor, orrspray vagy akár szemcsepp is, a páciensre szabott kombinációban. Az antihisztamin hatásmechanizmusa, hogy az allergiás reakció során felszabaduló hisztaminok ellen hat, így csillapítva a panaszokat. Kizárólag rendszeres alkalmazás esetén tudja kifejteni a hatását, emiatt szinte biztos, hogy legalább az őszi és téli hónapokban folytatólagosan kell használni. Címlapkép: Getty Images