Ittasan okozott súlyos balesetet a férfi: az egyik sérült maradandó fogyatékosságot szenvedett

A Kecskeméti Járási Ügyészség vádat emelt egy férfi ellen, aki részegen vezetett, majd súlyos balesetet okozott.

A vád szerint a férfi 2022-ben Kiskunhalason úgy ült autóba, hogy nem is rendelkezett jogosítvánnyal, mert korábban eltiltották, ráadásul jó adag alkoholt fogyasztott és nyugtatót is bevett. A rendőrök ezen a napon is elkapták, majd ő ezzel nem törődve, délután megint kocsiba ült – még mindig részegen és bódult állapotban – és elindult Kiskunmajsa felé két utassal.

Út közben viszont úgy előzött egy furgont, hogy nem figyelt kellően, emiatt karambolozott egy szemből érkező autóval. A vétkes sofőr autója először belecsapódott az előzött járműbe, majd lecsúszott az útról, többször megpördült, és végül egy kerítésen keresztül egy füves területen állt meg.

A fentiek miatt az ügyészség azt indítványozta, hogy szabadságvesztésre ítéljék a férfit és további időre tiltsák el a vezetéstől.

Címlapkép: Getty Images