8+1 zseniális tipp otthonra: ezért ne dobd ki a használt alufóliát, aranyat érhet + Videó

Szinte minden háztartásban találni alufóliát, ezt a rakoncátlanul szakadó ezüstszínű anyagot, amit a legtöbben kizárólag csomagoláshoz vagy sütéshez használnak. Ki ne dobd, elmondjuk, mi mindenre jó még!

Bennünket is meglepett, amikor egy a közösségi hálón terjedő videóból megtudtuk, hogy ez az ezüstösen csillogó, rakoncátlanul szakadó alumíniumból készült anyag, a csomagoláson túl még mi minden célt szolgálhat. Az alufólia használata ráadásul környezetvédelmi szempontból is igen problémás, bár a veszélyessége attól függ, hogy hogyan használják, és mi történik vele a használat után. Ezért is érdemes tudni, miként hasznosíthatjuk saját háztatásunkban is újra!

Az alufólia környezetvédelmi szempontból több problémát is felvet:

Gyártás és újrahasznosítás: Az alufólia előállítása energiát igényel, és a bányászat során károsíthatja a környezetet. Emellett az alufólia újrahasznosítása sem egyszerű. Sok háztartásban az alufólia szennyezett élelmiszerrel kerül a szelektív hulladékgyűjtőbe, ami megnehezíti a hatékony újrahasznosítást.

Összességében érdemes tehát környezettudatosan használni az alufóliát, és alternatív megoldásokat keresni, amelyek kevésbé terhelik a környezetet. Még akkor is, ha egy-egy alufólia-tekercs, tudjuk jól, olcsó megoldás, hiszen 500 forintos ár alatt beszerezhető... Ha már nehezen tudunk lemondani róla, a mindennapjaink része, mindenképpen fontos odafigyelni az újrahasznosítására is!

Apropó, tudjátok, miért van fényes és matt fele az alufóliának? Jó tudni, hogy oprikai csalódás áldozatai vagyunk, ugyanis az alufóliának nincs "fényes" vagy "matt" fele. Általában mindkét oldala fényes, mivel az alumíniumfólia előállításának folyamata során a fóliát két henger között préselik, és mindkét oldala egyenletesen fényes lesz. Az, hogy a fólia hogyan tükrözi vagy elnyeli a fényt, függ az anyag vastagságától és azoktól a bevonatoktól, amelyeket felhasználnak az adott típusú alufóliánál. A matt hatású alufólia esetében gyakran egy kisebb fényvisszaverő képességgel rendelkező felületkezelési eljárást alkalmaznak, ami miatt a felület kevésbé fényesnek tűnhet, de az alufólia mindkét oldala alapvetően ugyanolyan anyagból készül. Tehát teljesen mindegy, hogyan csomagulunk bele...

Lássuk akkor, miként lehet újrahasznosítani az eldobásra szánt alufóliát

Az alufólia kiválóan alkalmas ételek tárolására és frissen tartására, mivel megakadályozza a levegő, a fény és a nedvesség behatolását. Használható sütéshez és grillezéshez is – de nem érdemes egy használat után automatikusan kidobni a kukába, pláne, ha alapvetően tiszta maradt, hiszen könnyen lemosható és megszárítható. Soroljuk is, mi mindenre használhatjuk még fel:

Hőszigetelésre: hőt tükröző tulajdonságai miatt használható hőszigetelésre, például ablakok vagy ajtók hővédelmére. Kertben is jó szolgálatunkra lehet: kerti növények számára használható, hogy a növényeket a napsütéstől visszaverje, és megóvja őket a túlzott hőtől vagy szárazságtól. Háztartási tisztításra: az alufólia használható súrolóként vagy tisztítószer nélküli súrolásra olyan felületeken, mint például edények vagy sütők. Üvegtálak és öntöttvas készletek tisztán tartására is kiváló lehet egy golyóba gyűrt alufólia darab. Nem karcolja meg a felületeket, de hatékonyan eltávolítja a szennyeződéseket. Kreatív projektekre: az alufólia felhasználható különféle kreatív művészeti vagy kézműves projektekben, mint például díszítés vagy modellkészítés. Bankkártya védelmére: az alufólia megvédi a chipes bankkártyákat az adatlopástól. Csomagold be a kártyát alufóliába, hogy a szkenner ne tudja leolvasni. Madárriasztónak: akassz alufólia darabokat a kertben a faágakra vagy a veteményeshez. A fényvisszaverő fólia elijeszti a madarakat. Nehéz bútorok elmozdítására: csomagold be a kanapé lábát több réteg alufóliával, hogy könnyebben tudj elmozdítani bútorokat anélkül, hogy megsértenéd a padlót. Gyorsabb lesz tőle a vasalás: helyezz egy réteg alufóliát a vasalódeszkára a ruhák alá. Így könnyebben kivasalhatod a gyűrődéseket. Ezüst evőeszközök tisztítására: helyezz egy műanyag tál aljára alufóliát, tegyél rá evőeszközöket, majd szórj rá mosószódát és forró vizet.

Végezetül még egy praktikus videót is hozunk arról, miként lehet alufóliával (és egy kis ecettel) tisztára varázsolni fürdőszobát is:

Címlapkép: Getty Images