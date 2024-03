Kiadták a figyelmeztetést, itt a friss kutatás: súlyosan veszélyes a használt sütőolaj

A bő olajban sütést korábbi kutatások már összefüggésbe hozták a rák és a cukorbetegség kialakulásával, és az is kiderült, hogy még károsabb, ha az olajat többször is felhasználjuk - írja cikkében a 24.hu.

Az IFLScience tudományos lap egy friss tanulmány alapján számolt be arról, hogy veszélyes betegségekhez vezethet a használt olajban sütés.

A neurodegeneratív betegségek az idegsejtek rongálódásával vagy elhalásával járnak és demenciához, valamint mozgásproblémákhoz vezethetnek − írja a 24.hu.

A többször használt olajat fogyasztó patkányoknál emelkedtek a májemzinértékek és a koleszterinszint, valamint májgyulladás is jelentkezett.

A kutatók nátrium-glutamátot is adtak a kísérleti rágcsálóknak, amely az egyik legáltalánosabban alkalmazott élelmiszer-adalékanyag, és kimutatták, hogy ennek fogyasztása további idegrendszeri károsodásokat okozott a használt olajjal társulva.

A szakértők úgy vélik, azért ennyire káros az olaj többszöri felhasználása, mert a sok melegítés kiöli belőle az antioxidánsokat és más egészséges összetevőket, továbbá olyan veszélyes anyagokat hoz létre, mint a transz-zsírsavak és a peroxidok.

Címlapkép: Getty Images