Mire jó még a só? 5 remek módszer, amire még nem is gondoltál!

A só, mint elengedhetetlen alapanyag már jó ideje része életünknek, és minden otthonban megtalálható. Ételízesítőként komoly szerepet tölt be a táplálkozásnál, mindamellett rendkívül fontos tápanyag is. Szükség van rá a folyadékháztartás szabályozásához, de még az izom- és idegrendszer működéséhez is. Ennek ellenére olykor hajlamosak vagyunk túlzásokba esni, a túl sok só bevitel pedig akár komoly problémákat okozhat a szervezetünkben.

A főzés elengedhetetlen kellékeként számontartott ízesítőnek rendkívül sok fajtája létezik, legyen szó asztali sóról, kóser sóról vagy tengeri sóról. A só azon kevés anyagok egyike, amelyet számtalan módon hasznosíthatunk a háztartásunkban a főzés mellett még. A HelloVidék összegyűjtött néhány háztartásban hasznos példát. Lássuk mi mindenre jó a só! Tisztítás Ha nem akarunk vagyonokat elkölteni tisztítószerekre, akkor kiváló választás lehet a só, mint egyszerű tisztítószer. A só képes hatékonyan eltávolítani a kost, és az izzadságfoltokat is a ruháinkról. Ehhez nem kell más, mint egy liter forró víz és öt evőkanálnyi só. Majd, ha mindezzel megvagyunk, akkor elkezdhetjük áztatni a ruhánkat, vagy az oldatba áztatott szivaccsal is nekiláthatunk megtisztítani a foltos részeket. Itt érdemes hangsúlyozni, hogyha nincs időnk nem muszáj hosszan vesződni vele, elég hacsak egy órán keresztül a sós vízbe hagyjuk a ruhánkat, miután kimosnánk. Fagyvédelem A só télen a járművek egyik legnagyobb ellensége, alkalmas a rozsdaképződésre. A sós útszórózás során több olyan adalékanyag kerül elő, amelyek az autó fémes részeinek, az alváznak, a fékeknek vagy a kipufogónak a korrodálódását okozhatják. De a karosszériával vagy a lakkal érintkezve is jelentkezhet rozsdásodás. A fentieken kívül azonban jótékony hatással is bírhat, leginkább a szélvédőnk tisztántartása során. A só hozzáadásával a víz fagyáspontja alacsonyabb, így, ha egy spricnis flakonba sós vizet teszünk és azzal finoman befújjuk a szélvédőre fagyott jégréteget, akkor hamar leolvaszthatjuk a jeget. Ilyenkor érdemes felnyitni az ablaktörlő lapátokat, mert azoknak a gumi felületét a jég felsértheti és tönkreteheti. Gyomírtás Manapság már se szeri-se száma a boltokban a különböző gyomírtóknak, amelyekkel tisztán tarthatjuk a környezetünket. Azonban, ha nem akarunk vagyonokat a kasszánál hagyni, remek választás lehet a jódozott só, vagy nem jódozott konyhasó, mint „gyomírtó". Először is tartályban keverjünk össze egy gallon, vagyis 3,7 liternyi fehér ecetet, egy csésze asztali sóval. Mindezek után öntsük az oldatot egy öntözőkannába, vagy permetezőbe, és fújjuk, vagy öntsük le a megtisztítani kívánt területet. Fontos hangsúlyozni, hogy rendkívül erős oldatról van szó, így ez a keverék mindent elpusztít, éppen ezért tartsuk távolt magunkat, házi kedvenceinket, és legfőképp gyerekeinket is ha lehet. Könnyen elpusztíthatjuk a környező növényeket. A túl sok só idővel akár sterilizálhatja is a talajt. Testradír A pár perc alatt összedobható testradír hatékonyan tudja eltávolítani az elhalt hámsejteket, a benne lévő olaj táplálja is a bőrt. Ehhez nem kell más csupán csak egy csésze tengeri só. A sónak antibakteriális hatása van, így jó szolgálatot tehet egyes bőrproblémák esetén. A só egy természetes tartósítószer is egyben, így a tengeri sós testradír biztosan nem fog egyhamar megromlani. Ha lehet őrölt tengeri sót használjuk, mert a durva szemű tengeri só kíméletlen lenne a bőrrel. Fontos kiemelni, hogy a tengeri sós testradír nem a legjobb választás az érzékeny bőrűek számára. Először is egy edénybe keverjük össze a tengeri sót és az olajat. Ezután, ha szeretnénk, adjunk hozzá egy-két csepp illóolajat is. Ha a testradírunk állagát és illatát megfelelőnek találjuk, kanalazzuk át egy tégelybe, és meg is vagyunk. Folteltávolítás Mindannyiunkkal megesett már, hogy olykor képtelenek vagyunk eltávolítani a tea, és kávéfoltokat a bögrénkből. Ahhoz, hogy minden régi fényében tündökölhessen, nem kell más, csupán egy kis só. Először is nedvesítsük be a bögrénket, majd szórjuk meg a belsejét sóval. Fontos, hogy alaposan győződjünk meg, hogy minden részt sikerült beborítanunk. Ezután egy nedves ruhával elkezdhetjük kidörzsölni a koszos részeket, és láss csodát hamarosan ismét kedvenc bögrénkből szürcsölhetjük kávénkat. Forrás: onegreenplanet.org Címlapkép: Getty Images