A 700 fős zalai falunak kijut a jóból: 8 milliárból még felturbózott lombkoronasétány is épül

Két, együtt közel 8 milliárd forintos beruházás érkezik a Zala megyei Eszteregnyére és a szomszédos Obornakra, amelyek az erdős területeket fejlesztik lombkoronasétánnyal, fogadóépülettel, okoserdővel és sok virtuális valósággal – írja a 444.hu az EU-s közbeszerzési értesítő alapján. A beruházásokhoz már a kivitelezőket is kiválasztották - közölte a HVG.

Az egyik projekt, amelynek Eszteregnye-Obornak a helyszíne, „Misztikus erdő” néven fut, és nettó 3,9 milliárd forintba kerül. A másik, a „Smart forest Interaktív Kaland- és Mesepark” nettó 3,8 milliárd forintból készül el, és Eszteregnyén lesz megtalálható.

Az elsőt a Build It Mérnökiroda Zrt. kivitelezheti, nekik először egy 120 fős rendezvényhelyszínt, konferenciaközpontot kell felépíteniük konyhával és 60 fő befogadására alkalmas étteremmel, majd egy lombkoronasétányt kilátókkal, s a dokumentumok szerint a látogatói élményt virtuális elemekkel és eszközökkel fogják növelni; ezek szerint „a vezetett útvonallal épített erdei bázisokon, telepítetten működnek a virtuális élményt adó eszközök”.

Építeniük kell továbbá egy többszintes fogadóépületet, benne VR-univerzummal, a tetején 360 fokos kupolával, amely „belső felületére vetítő rendszerrel, projektorokkal, egyedi térélményt tud nyújtani és alkalmas hologramos vetítésre is”.

A Build It Kft.-ről a 444.hu megjegyezte, hogy 2015-ös 112 millió után 2020-ban 4,2 milliárd volt az éves forgalma, ami a legutóbbi években már 6-7 milliárdot tett ki. A lap szerint sikerüket nagyban köszönhetik annak, hogy rendre NER-cégek oldalán bukkannak fel; dolgoztak együtt korábban Tiborcz István egykori üzlettársa, Paár Attila cégével is.

Erre a közbeszerzésre érvénytelen pályázatot nyújtott be a közösen induló Mermaid Kft. és Flash-FM Kft. is, ám a másik, 3,8 milliárdos projektet már ők nyerték el. Ez az Eszteregnyére tervezett „Smart Forest”. Ott is lesz főépület, amelynek jellegzetességét az üvegfalak fogják adni, hogy a látogatók tudják a „természet nyújtotta látványt élvezni”. Mások mellett lesz még a főépületben VR moziterem, virtuális látogatóterek és szabadulószobák is.

Az okoserdő-beruházás második ütemében a Mermaid-Flash-FM-nek az erdei szállásokat kell kialakítania a telek hátsó részén az erdőben „egyedi, magas színvonalú, »design« erdei kabinokból”. Összesen 30 apartman lesz, legalább 4 fősek, emellett ki kell alakítani 47 parkolót, és 22 kerékpártárolót is.

Mindkét projekt megvalósíthatósági tanulmányára, a piackutatásra és a műszaki tanulmányokra elköltöttek már 88-88 millió forintot. A beruházásokat a Zalai Területfejlesztési Ügynökség Kft. bonyolítja a „mezőgazdasági és turisztikai fejlesztések a Mura program” részeként. Az ügynökség a Kisfaludy-programban 118,9-118,9 millió forintot kapott a projektekre.

Címlapkép: Getty Images

Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni! A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)