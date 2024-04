Döbbenet, amennyire cuki, annyira veszélyes a hódpatkány: kész állatsimogató lett a vidéki város

Gyakori tevékenység lett Mosonmagyaróváron a Lajta partján a nutriák etetése. Már jönnek az ember felé, két lábra állva kérnek enni... De ez nemcsak veszélyes, hanem a további szaporodását segíti. Ne tegyétek!

Ahogy a Telex riportjából kiderült, már 2021-ben jelezte a Fertő–Hanság Nemzeti Park Igazgatóság, hogy a nutria, vagyis a hódpatkány egyre gyakrabban jelenik meg a Lajta vagy a Mosoni-Duna partján, de terjeszkedő idegenhonos inváziós faj, amely nemcsak a nyugodtabb, természetközeli élőhelyeken találja meg életfeltételeit, hanem egyre inkább alkalmazkodik az ember közelségéhez és a települések nyújtotta lehetőségekhez. Jelenléte – ahogyan fogalmaznak – azonban nemkívánatos, táplálkozása közben a vízi növényzetet nagy területen pusztítja, ezzel hátrányosan befolyásolja őshonos növény- és állatfajaink életfeltételeit. Gazdasági szempontból sem kedvező, mivel előszeretettel dézsmálja meg a szántóföldi ültetvényeket, emellett az öntözőrendszerekben és gátakban is súlyos károkat képes okozni. Már három éve arra hívták fel a figyelmet – és ezt egy Mosoni-Duna melletti fotóval is alátámasztották –, hogy bármennyire kedves kinézetű állatokról van is szó, lehetőleg ne etessük őket, mivel ezzel is csak szaporodásukat segítjük elő, ez pedig a hazai növény- és állatvilág károsodását vonja maga után.

A helyzet mostanra kezd kritikussá válni Mosonmagyaróváron, még ha sokan örömet találnak is az etetésükben. „Nem tudom, hogy miért nem lehet a túlszaporulat ellen tenni már végre valamit? Volt olyan, hogy 20-at számoltam belőlük össze az óvári kis hídnál” – jelezte egy kommentelő, egy másik szerint pedig már jönnek az ember felé, két lábra állva kérnek enni. A Vár-tónál különösen elszaporodtak, volt, aki azt látta, hogy egy külföldi házaspár kilószámra hozott nekik répát és almát. Nem mindenki örül azonban nekik. „Ma voltunk kint a vízparton, kapásból körbe állt vagy 6-8, frászt kapok tőlük” – szólt hozzá egy másik mosonmagyaróvári.

A helyi közéleti lapnak, a Mosonvármegyének dr. Novák Péter állatorvos arra figyelmeztetett, hogy ezek az állatok többféle kórokozót is terjeszthetnek (veszettséget, vagy leptospirózist, ami gennyes vesegyulladást is okozhat), ám harapásuk lehet a legveszélyesebb, etetés közben akár véletlenül is okozhatnak súlyos sérüléseket az éles fogaikkal. Úgy látja, ha baleset vagy járvány indulna el az állatsimogatásból (ami most rendszeres), az már a város felelőssége lenne.

Címlapkép: Getty Images