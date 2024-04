Megbolondult a természet: június helyett már most megjelent az első tiszavirág

Magyarország egyik, ha nem a legszebb természeti jelensége a tiszavirágzás, melyet általában június közepén, vagy második felében csodálhatunk meg az időjárás függvényében. Idén azonban szokatlan dologra lettek figyelmesek a természetjárók!

Magyarország egyik, ha nem a legszebb természeti jelensége a tiszavirágzás, melyet általában június közepén, vagy második felében csodálhatunk meg az időjárás függvényében -írta az Időkép. Azonban az idei évben elég szoktalan az időjárásunk, már februárban is sokszor tavaszi időben volt részünk, az elmúlt két hétben pedig sokszor úgy érezhettünk magunkat, mintha június eleje lenne. Emiatt a természet is hamarabb ébredt, és nagyjából 3-4 héttel előrébb jár, mint a megszokott. Ez persze hatással van az állatvilágra is.

Viszont ami meglepő, hogy már most, a természetes megjelenésükhöz képest nagyjából két hónappal korábban

megjelentek az első tiszavirágok a Közép-Tisza felső szakaszán, Tiszalöknél.

Címlapkép: Getty Images