Ez kemény: haldokolnak a falusi kocsmák is, lassan nem lesz hová betérni

Kilométereket utazhatunk falvakon keresztül, mire találunk egy kocsmát, ami még nyitva van. A még megmaradt vendéglátóipari egységekben is órásit zuhant a bevétel, és bár vannak lelkes törzsvendégek, sokan csak a telefonjukat nyomkodják odabent, és nagyokat hallgatnak. Mi változott, és hol zajlik a falvak társadalmi élete? A z RTL Házon kívül adása elkeserítő képet fest a magyar vidékről.

Az első nyitva tartó kocsmát az RTL stábja a Baranya megyei Szaporcán találja. Igaz, odabent a tulajdonos házaspáron kívül senki sincs.

Ő a kiszolgáló, én vagyok a tömeg. Hát ez van sajnos. Megveszik a plázákban, nagykerekben, és otthon isznak. Ha bejönnek, akkor is előkerül a telefon. Valamikor hárman akkora zajt csináltak, hogy élmény volt hallgatni. Most, ha öten vannak, akkor is csak nyomkodják a telefonjukat

– panaszolják a tulajok. Régen volt játékgép, billiárd, darts, zenegép, és éjfélkor úgy kellett kidobni a vendégeket. Most jó, ha 8-ig nyitva vannak, és a napi húszezer forintos forgalom már jónak számít.

A Vas megyei falvakban sem jobb a helyzet

Kónya Péter, az Együtt Párt alapítója, társelnöke a Vas megyei Velembe menekült a közélet elől, és ott, Törőcsik Mari falujában nyitott kocsmát. Ő is arról számolt be akkor, hogy egy-egy hétvégén egész nagy forgalma van a kocsmának a sok Ausztriában dolgozó, hazatérő magyar miatt, de amúgy nem megy annyira jól az üzlet: a covid és a rezsiválság is megviselte, ezért hetente csak három nap tart nyitva.

