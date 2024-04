Kutyások figyelem! Ezeket az ételeket jobb, ha elfelejtitek, ha csak nem akartok bajt

Nagyon sokszor hajlamosak vagyunk arra, hogy a házi kedvenceinkkel is megosztjuk az ebédünket, vagy éppen a vacsoránkat is. A kutyák szemben a macskákkal mindenevők, főképp keményítőkben gazdag ételeket fogyasztanak. Az embertől eltérően a négylábúaknak azonban folyamatosan szükségük van húsra, D vitaminra, taurinra. Bár nagyon sok olyan étel van, amit nyugodt szívvel megoszthatunk házi kedvencükkel nem árt az óvatosság.

A kutyák az egyik legokosabb háziállatok, olyan intelligenciával és érzelmi képességekkel rendelkeznek, mint egy két éves gyerek. A tudósok korábban kimutatták, hogy nemcsak az emberi beszédet értik, hanem arra is képesek, hogy bizonyos parancsokra is reagáljanak. A házi kedvencek sok esetben képesek megvédeni a kiszolgáltatott, és cselekvőképtelen embereket is, ha veszélyt észlelnek. A legtöbb kutyát éppen ezért úgy kezelik, mint egy családtagot, és megosztják velük saját ételeiket is, ám sokan nem tudják, hogy ezzel óriási veszélynek teszik ki házi kedvenceiket.

A feldolgozott élelmiszerek általában nagy mennyiségű sót, cukrot és egyéb fűszereket tartalmaznak. A kutyák ezekkel pedig csak nagyon nehezen boldogulnak, és gyakori, hogy nem várt anyagcsere, és egyéb emésztőrendszeri problémák alakulhatnak ki.

A HelloVidék most annak járt utána, hogy melyek azok az ételek, amelyeket nyugodt szívvel megoszthatunk a kutyánkkal, és melyek azok, amiket inkább kerüljünk. Lássuk őket!

Ha lehet hanyagoljuk ezeket az ételeket

A sovány húsok, úgy, mint a sertéshús, a csirke vagy a pulyka remek választás lehet a kutyánknak, ha mértékkel etetjük őket, ugyanakkor fontos, hogy lehetőleg fűszermentesek legyenek, mivel a legtöbb kutya nem tolerálja a fűszereket.

Ha lehet kerüljük a szőlőt, mivel könnyen veseelégtelenséget okozhat, elég már egy kis mennyiség és máris megvan a baj. Ugyancsak nem javasoltak a különböző táplálékkiegészítők sem.

A legtöbb vitamint és tablettát a felnőtt embernek számára mérik ki, akik termetben nagyobbak, mint egy átlagos kutya. A szakértők szerint még az alacsony dózisú vitaminok, mint például a gyermekeknek szánt vitaminok is komoly problémát okozhatnak a kedvenceink számára. A máj ugyan gazdag vitaminokban, kismértékben jó ötlet is lehet, azonban nagyobb adagokban már komoly gondot okozhat házi kedvencünk szervezetében.

Ha lehet kerüljük a hagymát is, mivel más élelmiszerekkel együtt főzve vérszegénységgel járhat. Csakúgy, mint sok embernél a tej a kutyáknál is komoly emésztési problémákat, puffadást okozhat. A hagyma többi rokona is kerülendő, legyen szó fokhagymáról, metélőhagymáról, póréhagymáról, mivel ezek vérszegénységet okozhatnak.

Amiket nyugodt szívvel adhatunk házi kedvencünknek

Első körben jó választás lehet a görögdinnye, amiért nemcsak az emberek vannak oda, hanem a kutyák is. Ugyanakkor mielőtt megkínálnánk házi kedvencüket vele érdemes eltávolítani a magokat, mivel azok könnyen gyomorpanaszokat okozhatnak a héjával együtt is.

Ugyancsak jó választás lehet még a zöldbab nyersen vagy akár főzve is, mivel remek fehérjeforrással rendelkezik, és olyan alapvető ásványi anyagokat tartalmaz, mint a kálcium, a vas és a K-vitamin.

Maradva a zöldségeknél különösen ízletes rágcsálnivaló lehet még a sárgarépa a kutyák számára, már csak azért is, mert segíthet eltávolítani a lepedéket a kutyák fogairól, elősegítve azok egészségét. A sárgarépa A-vitamint tartalmaz, amely nélkülözhetetlen a kutyák immunrendszeréhez. Fontos hozzátenni, hogy mindig vágjuk apróra a sárgarépát, és figyeljünk a mennyiségre is, mivel a túl sok A-vitamin mérgező lehet a kutyák számára.

Sokunk kedvence a főtt tojás, amely igen zamatos lehet négylábunk számára, mivel számos vitamint és ásványi anyagot biztosít, amire az állatnak szükség van. Ugyancsak remek választás lehet még a sózatlan, pörkölt kesudió. Ugyanakkor itt is fontos a mérték, mivel nagyobb mennyiségben fogyasztva hasnyálmirigy-gyulladáshoz alakulhat ki.

Forrás: msn.com

Címlapkép: Getty Images