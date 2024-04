Rendkívüli ötlete támadt a vidéki polgármesternek: náluk ingyen szerezhet érettségit bárki

A magyar-szerb-román-határ találkozásánál található zsákfaluban, Kübekházán többen vannak, akik szeretnének továbblépni, ezért minden közfoglalkoztatottat be fognak iskolázni. Az ötletadó Molnár Róbert polgármester, aki nemrég jelentette be a Facebook-oldalán, hogy 22 év után nem indul újra a tisztségéért, elmondta: feladatának tartotta, hogy az önkormányzat támogassa az embereket a jobb életminőségük elérésben.

Helyben szerezhetnek gimnáziumi érettségit az alig 1500 lelkes Kübekházán azok, akiknek csak nyolc általánosuk van vagy valamiért abbahagyták a középiskolát. Az önkormányzat a kiskunfélegyházi gimnáziummal együttműködve levelező képzést indít ősszel. Az órák péntek délutánonként lesznek, a tanulók három év múlva kaphatnak bizonyítványt, teljesen ingyen – számolt be a szinte egyedülálló kezdeményezésről az RTL Híradó.



A polgármester elmondása szerint minden közfoglalkoztatottat be fognak iskolázni, aki erre alkalmas, és már húszan jelentkeztek is a faluból. A televíziós riportban megszólaló Petőné Hegyes Mirjam szerint érettségi, illetve valamilyen képzettség nélkül már senkinek nincs esélye munkát kapni, elhelyezkedni, ez a munkahelyek elvárása az ország keleti szegletében is.

Címlapkép: Getty Images

