Ismét kutyatámadás történt vidéken: rettegésben tartják a lakosokat a kóborló állatok

Szombat este két kutya támadott meg két nőt Dunaalmáson. Az állatok gazdái ellen már több eljárást is indítottak korábban. A kutyatámadás után eltilthatják őket az állattartástól - írja a kemma.hu.

Ahogy a portál arról beszámolt, három embert tartott rettegésben két utcán kóborló kutya szombaton Dunaalmáson. Az állatok végül rá is támadtak egy fiatal lányra, akinek a lába sérült meg. Őt kórházba vitték a mentők. A kutyatámadás miatt a rendőrség is kiérkezett a településre. A lap tudomása szerint hetek óta félelemben tartja a két kutya a helyieket. Sokan nem mernek kimenni az utcára, ha meglátják őket. Pedig gazdájuk ellen már több eljárást is indítottak a kutyatartás szabályainak megsértése miatt.

Makay Tibor, a település polgármestere azt is közölte

jegyzői hatáskörben van az állatvédelmi szabályok betartatása. A család ellen pedig most is folyamatban van egy eljárás ezzel kapcsolatosan.

A lakosok azt remélik, hogy az eset után a családot eltiltják az állattartástól. Persze ez sem biztos, hogy megoldást jelent, hiszen nem tudják folyamatosan ellenőrizni a családot.

Címlapkép: Getty Images