Csodájára járnak a pécsi nyugdíjasnak: ő Sári néni, aki 99 évesen is könyvelőként dolgozik

Hihetetlen, de a Pécsen élő Sári néni 99 évesen is napi szinten bejár dolgozni. Munkapárti, próbál maga körül rendet tartani. Az üzeni a fiataloknak, hogy minden lehetőséget bátran használjanak ki! De vajon honnan meríti Sári néni ezt az energiát és elszántságot, közel száz évesen? A Pénzcentrum CashTag sorozatának legújabb videójából erre is választ kapunk:

"Az unatkozó ember, az a buta ember"- vallja a Pécsen élő Sári néni, aki hihetetlen, de 99 évesen is napi szinten bejár dolgozni. Orvos szeretett volna lenni, de mindent nem lehet, mesélte a Pénzcentrum CashTag sorozatának legújabb videójában.

Sári néni még ahhoz a korosztályhoz tartozik, aki nem igen válogathatott. Volt idő, amikor takarítóként, aztán pénztárosként dolgozott, aztán megszerette a könyvelői munkát is. Jelenleg is aktív, nem is akármennyire! Nem csak valamiféle beugrós munkát végez, hétfőtől-péntekig, heti 5 nap bejár a pécsi cég irodájába, ahol a főnökség legnagyobb megelégedésére végzi feladatait, olyan precizitással és szorgalommal, amit fiatalabb kollégái is megirigyelhetnek tőle.

Sári néniek a népes család is megadatott. Ha mindenki összejön, 20 feletti a létszám, 3 lánya van, de már 8 dédunokával is büszkélkedhet a pécsi asszony.

Ahogy a videóban kollégája mesélte róla:

mindenkinek példát mutat, ő a mi büszkeségünk!

Számítógépen könyvel, kézben tartja a számlázási feladatokat, aktívan részt vesz a cég pénzügyeinek rendben tartásában.

Címlapkép: Pénzcentrum videója