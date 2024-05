Ezt rontja el nagyon sok magyar gazdi: ezen nem érdemes spórolni

Felelős gazdiként mindenki arra törekszik, hogy lehetőleg a legjobb minőségű tápot adja házi kedvenceinek. A kutyák mentális, mozgási igényeinek kielégítése mellett kiemelten fontos a minőségi táplálék is. Szerencsére ma már rengeteg eledel van a piacon, sőt újabbnál, újabb tápok bukkannak fel a boltokban hetente. Ennek ellenére joggal merül fel a kérdés, hogy négylábunk számára, melyek a legjobb kutyatápok, konzervek, és melyek azok a termékek, amelyeket, ha lehet messziről kerüljünk. Természetesen az sem mindegy, hogy száraz, vagy nedves eledelről van szó, mivel mindegyiknek más élettani hatásai lehetnek. A megfelelő tápok kiválasztásánál nem mehetünk el szó nélkül az ár-érték arány mellett sem. Természetesen az elszálló árak a különböző állateledeleket sem kerülték el. Óvári András, a Vigyél Haza Alapítvány vezetője a HelloVidéknek elmondta, az utóbbi időben átlagosan 30 százalékkal emelkedtek az állateledelek árai.

A megfelelő minőségű kutyatáp kiválasztása manapság nem egyszerű. Óvári András lapunknak elmondta, hogy az, hogy mi a jó táp, arról általánosságban, felelősséggel nem lehet nyilatkozni, hiszen ez nagyon sokféle szemponttól függ. Ilyen a fajtaméret, az életkor és aktivitás, az egyedi problémák és érzékenység is.

Mindezek függvényében először is vegyük először az összetevőket. Házi kedvenceink számára elengedhetetlen az immunrendszerük biztonsága, így nagyon nem mindegy, hogy olyan eledeleket válasszunk, amelyek ne terheljék meg kutyánk szervezetét.

Ha lehet, akkor kerüljük azokat a készítményeket, amelyek mesterséges ízfokozókat, színezékeket, tartósítószereket, génmódosított nyersanyagokat tartalmaznak.

Amire valóban szükség van

A jó minőségű kutyatáp egyik fő alappillére az állati eredetű fehérjetartalom, mivel a fehérje hozzájárul az izmok, a bőr és a bunda ideális állapotának fenntartásához. Fontos még az is, hogy milyen az ideális fehérje-zsír arány kutyusod számára. Itt kell kiemelni, hogy az Omega-3 és Omega-6 zsírsav, a kutya táplálásának alap elemei kell, hogy legyenek.

Ami a szénhidrátot illeti, fontos kiemelni, hogy bár a kutyák szempontjából fontos energiaforrásról beszélünk, ám mégsem ez az elsődleges energiaforrás házi kedvenceink számára.

Bár a kutyák húsevő állatok fontos, hogy a kutyatápokban, gyümölcsökben, zöldségekben gazdag összetevőkből álljon. Itt érdemes megemlíteni azokat a tápokat, amelyek gabonafélékkel vannak ellátva, bár ez olcsóbb, mint a hús, közel sem olyan jó minőségű, sőt sokuk génmódosított szóját, vagy kukoricát is tartalmazhat. Így szumma-szummárum, ha lehet inkább hanyagoljuk a magas hús-, és alacsony gabonatartalmú tápokat preferáljuk inkább.

Olcsó húsnak híg a leve

Persze a jobb minőség magától értető módon egy magasabb árat von maga után. Érdemes hozzátenni, hogy a jobb, és több hústartalommal rendelkező száraz eledelek jóval kevesebbet kell adagolni, mint az olcsóbb tápok esetében. A gyengébb minőségű kutyatápokban jóval több emészthetetlen anyag található, ezért négy lábunknak többet kell ennie belőle ugyanazért a hatás eléréséért.

Természetesen az sem utolsó szempont, hogy milyen korú és termetű kutyáról van szó. Egy kölyökkutyát száraz táppal érdemes etetni, de az se mindegy, hogy egy kistestű kutya már 8-12 hónapos korában felnőttnek számít már, viszont egy óriás eb még 2 éves koráig is csak kölyöknek számít.

Ami az idős kutyákat illeti, érdemes alacsonyabb zsírtartalmú tápokat választani, mivel ezeknek a kutyáknak a mozgásigénye már jóval kisebb. ha lehet olyan eledeleket válasszunk, amelyek E-vitaminnal vannak ellátva, mivel az elengedhetetlen a szellemi frissesség fenntartásához.

A kutya tápok mellett sokan konzervekkel is kiegészítik a házi kedvenceink étrendjét. Óvári András szerint ez azoknak a kutyáknak lehet ideális, amelyek valamilyen ok miatt a könnyebben fogyasztható táplálékokat preferálnak inkább. Ezek többnyire az idősebb, és a betegségből lábadozó négylábúakra igaz.

Az is igaz, hogy a konzervek között is nagy a szórás, mint a tápok esetében itt is érdemes figyelni az összetevőkre, mivel a nagy áruházláncokban sok az olyan konzerv, aminek nagy része csupán vízből áll, és alig van benne hús. A tápokhoz hasonlóan, ha lehet itt is törekedjünk arra, hogy minél kevesebb gabonát tartalmazzanak ezek a termékek. A legjobb húskonzervek esetében itt is fontos a zöldségek, vitaminok, ásványi anyagok szerepe.

Címlapkép: Getty Images