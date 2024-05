Aggódik a magyar víruskutató: tehén fertőzött meg embert madárinfluenza-vírussal

Egy tehéntől kapta el a madárinfluenza vírusát egy tejtermelő az Amerikai Egyesült Államokban. A fertőzést idejében megállították, ezért a gazda megúszta egy szemgyulladással; még felső légúti tünetek sem alakultak ki nála. Ez az első bizonyított eset, hogy a H5N1 szarvasmarháról emberre terjedt át, emberről emberre viszont még mindig soha – mondta az InfoRádió által megkérdezett magyar víruskutató, Rusvai Miklós.

Eredetileg minden influenzavírus a madarakban létezik, a H5N1 is – mondta az InfoRádióban Rusvai Miklós víruskutató. Macskában, kutyában is előfordult már a H5N1, most tehenekben is kimutatták, és a szakember szerint az volt a riasztó, hogy több hónapon keresztül cirkulált a tehénállományban a vírus, mielőtt észrevették volna a farmer fertőződése következtében.

Tehát előbb derült ki, hogy az embert fertőzte a vírus, és azután következtettek vissza arra, hogy a tehenek között volt eredetileg jelen.

Ez azért érdekesség, mert tehénben madárinfluenzáról még soha nem számoltak be, ez egy új jelenség, de innentől kezdve fokozatosan ellenőrizni kell a tehénállományokat is, nehogy kialakuljon bennük egy olyan változat, amely azután emberről emberre is terjedni tud

– figyelmeztetett a szakember.

Ez utóbbi, tehát az emberről emberre terjedés az úgynevezett fajadaptációs képességtől függ. Ennek a fajadaptációnak többnyire idő kell, és a terjedéshez a véletlen is hozzájárulhat. Eddig ez még nem történt meg, noha már száz körüli eset van, amikor igazolták, hogy ember fertőződött valamilyen más fajtól, madártól vagy jelen esetben emlőstől ezzel a vírussal, de az emberről emberre való terjedés képességét még nem szerezte meg a vírus

– magyarázta Rusvai Miklós.

A szarvasmarháról emberre történő madárinfluenza-terjedést a Texasi Műszaki Egyetem Biológiai Kutatólaboratóriuma mutatta ki, és az eredményeket megosztotta az Amerikai Járványügyi és Betegségmegelőzési Központtal is.

Címlapkép: Getty Images

Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni! A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)