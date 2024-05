Horgászok, figyelem! Olyan horgászversenyek lesznek 2024-ben itthon, amit kár lenne kihagyni

A vármegyei horgászegyesületi szövetségek és a települési horgászegyesületek számos kezdeményezést indítanak, melyeknek kulcsfontosságú szerepük van a közösségi életben, különösen a tagok és a fiatalok bevonzásában. Ezek az események nemcsak a horgászat szeretetét kívánják átadni, hanem a természeti értékek megőrzésére és a közösségi összetartozás erősítésére is összpontosítanak. Fontosnak tartottuk megismerni a horgászegyesületek által végzett munka valódi hatását, ezért felkerestünk néhányat közülük, hogy jobban megismerjük e tevékenységeket és a mögöttük álló elkötelezettséget.

A horgászegyesületek által végzett munka és az általuk szervezett események jelentőségét hangsúlyozzák a következő nyilatkozatok, amely bemutatják, hogyan segítik elő a tagok közötti információcserét, a közösségi kapcsolatok erősítését, és hogyan népszerűsítik a horgászatot a fiatalabb generációk körében.

Bács-Kiskun Vármegyei Horgászegyesületek Szövetsége nyilatkozata szerint

Szakmai oldalról a legnagyobb egyesületi taglétszámot összehozó és megmozgató rendezvényünk minden évben a küldöttgyűlés, amely egyben a szövetség legfelsőbb döntéshozó szervei is. Ezeken a küldöttgyűléseken nem csak a szövetség munkája kerül megvitatásra és értékelésre, hanem minden tagegyesület is megoszthatja a résztvevőkkel aktuális gondjait, problémáit, de elért eredményeit is, a problémákra közösen próbálunk megoldást találni és segítséget nyújtani. A horgászegyesületek elsősorban a személyes információcsere lehetőségének biztosításán keresztül adnak lehetőséget a tagok közötti információ cserére. Különböző események megszervezésével adnak teret ezen kérdések megvitatására, ami általában horgászverseny, főzőverseny, a fiatalabb generációknak foglalkozások, horgásztanoda, szakkörök megszervezésével igyekeznek átadni a horgászathoz szükséges alapokat.

A kapcsolatok erősítése érdekében a megyei horgász szövetség éves rendszerességgel megszervezi többek között az egyesületi vezetők, tisztségviselők horgászversenyét, amelynek évente más-más egyesület ad helyet, illetve biztosítja a szükséges feltételeket, a horgászhelyeket. Ezeket a versenyeket általában egy ismerkedéssel, beszélgetéssel, tapasztalat- és véleménycserével egybekötött „legyünk együtt” mottójú rendezvény követi. Továbbá a BÁCSHOSZ az idei évben is 22 alkalommal rendez különféle szakágban horgászversenyt vármegyei szinten.

A fiatalabb generáció bevonzásában jelentős konkurenciával nézünk szembe, elsősorban az Internet és a digitális világ adta lehetőségek miatt, ezért már viszonylag kis korban megpróbáljuk megszerettetni a gyermekekkel a horgászatot, a természetet, egy vagy több napos horgásztáborok szervezésével mind szövetségi, mind pedig egyesületi szinten, annak érdekében, hogy a későbbiekben, amikor már valós szinten jelentkezik a digitális világ elszívó hatása, a gyerekek rendelkezzenek olyan pozitív élményekkel és tapasztalatokkal, amelyek rögzültek bennük. 2023-ban 271 fővel több gyermek horgászunk volt, mint előző évben. A közösségi platformok esetében, minden hírt, eredményt és rendezvényt a weboldalunkon és a Facebook profilunkon keresztül minél szélesebb körhöz eljuttatunk, illetve ezeken a platformokon lehetőség van a véleménynyilvánításra és javaslatok megfogalmazására is.

A közösségi jólét javítása érdekében elsősorban azokkal a helyi szervezetekkel működünk együtt, akik a halgazdálkodási vízterületeink egyéb irányú kezelését végzik, annak érdekében, hogy horgászaink számára minél komfortosabbá, kényelmesebbé, eredményesebbé és élménygazdagabbá tudjuk tenni a horgászatot, egyértelműek legyenek szabályok és minél kevesebb kellemetlenség érje őket. Ilyen egyéb szervezetek a vízügyi és természetvédelmi kezelők, vagy éppenséggel a partmenti területeken gazdálkodó szervezetek, magán személyek.

A BÁCSHOSZ által szervezett események és versenyek nemcsak a horgászat iránti szenvedélyt táplálják, hanem a közösségi összetartozás érzését is erősítik, amit a lakiteleki Szikra Horgászegyesület is támogat és továbbvisz saját rendezvényeivel, ahol a gyermeknapon különleges ünnepséget szerveznek.

Fialka Tibor, a lakiteleki Szikra Horgászegyesület elnöke elmondta:

Év közben horgászversenyeket rendezünk, ahol a résztvevők díjakat nyerhetnek. Ezek az események egyszerűek, de kellemes légkört biztosítanak. Gyereknapon különleges ünnepséget szervezünk, ahol a horgászverseny és közös bográcsozás mellett számos gyerekbarát programmal, mint például légvárral, arcfestéssel, és fagylaltozással várjuk a gyerekeket.

A MOHOSZ online felületét használjuk tagjaink közötti kommunikációra, amely a horgászkártya kiváltásától kezdve minden szükséges információt tartalmaz. Ez a rendszer lehetővé teszi, hogy egyszerűen és gyorsan elérjük tagjainkat, anélkül, hogy az egyes e-mail címeket keresgélnünk kellene.

Folyamatosan keresünk új lehetőségeket a tevékenységünk bővítésére. Terveink között szerepel iskolai szakkörök indítása is, amelyekkel a horgászat szeretetét szeretnénk átadni a fiatalabb generációnak. Minden erőfeszítésünkkel azon vagyunk, hogy a digitális világban felnövő gyerekeket a természet és a horgászat felé fordítsuk, és így gazdagítsuk szabadidős tevékenységeiket.”

A BÁCSHOSZ által szervezett események és a lakiteleki Szikra Horgászegyesület által rendezett versenyek jól példázzák, hogy a horgászat milyen fontos szerepet tölt be a közösségi életben, és ez a szenvedély hogyan ötvöződik a megyei szintű tevékenységekkel. Ahogy tovább haladunk hazánkban, a Körösvidéki Horgász Egyesületek Szövetsége által képviselt értékek és célkitűzések még inkább kiszélesítik ezt a látókört, hiszen a horgászat népszerűsítése mellett a természeti értékek megőrzése és az ifjúság nevelése is kiemelt szerepet kapnak a szövetség tevékenységében.

Nemes Attila Károly, a Körösvidéki Horgász Egyesületek Szövetségének ügyvezető igazgatója kifejtette:

A Körösvidéki Horgász Egyesületek Szövetsége a Körösök vízrendszerén belül 2400 hektár horgászvíz kezelőjeként 94 tagegyesületben 29.000 horgászt tömörít. Fő profil az érdekképviseleti tevékenység, horgászvíz-kezelés, halgazdálkodás, haltermelés, horgászatra jogosító okmányok forgalmazása, horgászvizsgáztatás, programok, horgászversenyek, gyermekrendezvények és táborok szervezése. A közösségépítés egy horgász szövetség részéről az előzők működtetésében és ellátásában valósul meg.

A horgász szervezetek és a horgászok között a kapcsolati szál a vízhez kötődő-horgászat, a horgászvizek és a hal tengelyén szövődik. A vízpart egy természetes kikapcsolódást, "feltöltődést" ad, a horgászvízre kilátogatás és a horgászat aktív program, a halfogás élmény és sikerélmény, annak elkészítése, majd elfogyasztása pedig egészséges táplálékforrás. Összefoglalóan aktív rekreációról beszélünk. A Szövetség megyei, vagy vízrendszerre meghirdetett nagyobb létszámú horgászversenyeket szervez, melynek egy részre a horgászsport jellegű, más része közösségépítő, a horgászatot és a Körös-vidék horgászvizeit népszerűsítő program. A Szövetség mellett a tagegyesületek is rendszeresen szerveznek nagy sikerű horgászversenyeket, az egyesületi kisebb közösségek részére. Ezek a versenyek az áprilistól októberig hétvégenként szinte folyamatosak.

A közösségi média platformokon megtalálhatók vagyunk, rendszeresen tájékoztatást adunk az aktuális témákról. A horgászok részéről leglátogatottabb hír és legnagyobb érdeklődésre számot adó aktivitás a haltelepítés.

A horgászatot kedvelő fiatalok részére programokat, horgászversenyeket és táborokat szervezünk. Ilyen példaként a Körös-vidéki Sulikupa 23 fős általános iskolás csapatok részére meghirdetett verseny, aminek az elmúlt hétvégén zajlottak a térségi selejtezői. A megye több helyszínén összesen 282 gyermeket mozgattunk meg. A döntő május 12-én a Fűzfás-zugi holtági horgász-versenypályán lesz. Az önerőből, illetve a Magyar Országos Horgász Szövetség támogatásából megszervezett horgásztáboraink évek óta népszerűek. Az egyik táborunk meghívásos, ahová a sulikupán, továbbá a térségi gyermeknapi rendezvényeken jól szereplő kishorgászok vesznek részt. Nyílt horgásztáborunk a meghirdetést követően általában fél nap alatt betelik. A táborok a természet, a vizek, a halak és a horgászat és a környezettudatosság témakörei mentén zajlanak.

A halfogási lehetőségek természetes utánpótlása a szövetség egyik fő feladata, egyben a horgászat motorja. Jellemzi ezt éves szinten a 12 kihelyezett halfaj, a több száz telepítési alkalom és a nagy mennyiségű haltelepítés a szövetség kezelésébe tartozó vízterületeken.

Ha a természetes-vízi adottságok sokrétűek, jó a vízminőség és sokszínű a halfauna - ami a Körösök-vidékére jellemző -, akkor sok a horgász, így a közösségépítés teljesül.

A Körösvidéki Horgász Egyesületek Szövetsége széleskörű tevékenységével szorosan együttműködik az orosházi Kinizsi Horgász Egyesülettel, amely horgászversenyeket és egyéb eseményeket szervez minden korosztály számára.

Pelle Zsolt, az orosházi Kinizsi Horgász Egyesület elnöke megosztotta:

Minden évben a kötelező közgyűlésen felül igyekszünk minden korosztálynak a horgászattal összefüggő programokat szervezni. A leggyakoribbak a horgászversenyek. Ezeket a versenyeket felnőtt, gyermek és nyugdíjas kategóriában hirdetjük és rendezzük meg. A versenyek

közben vagy végén közös ebédet biztosítunk, ami után rendszerint kötetlen beszélgetések szoktak létrejönni. Ezek a beszélgetések a horgásztémával kezdődnek majd az élet minden témáját érintik. Régebbi időkben a februári báli szezonban horgász bálokat rendeztünk. Ezek a közösségi események nemcsak a horgászat szeretetét hivatottak erősíteni, hanem lehetőséget biztosítanak a tagoknak, hogy szorosabb kapcsolatokat alakítsanak ki egymással, ami tovább erősíti a közösségünket.

A horgászat és horgászsport alapvetően egy hosszabb rekreációs időtöltés. Van, aki magányosan és van, aki társaságban kívánja az idejét a vízparton eltölteni. Egyesületünk a vízpart rendszeres karbantartásával és a kihelyezett kiülőkkel igyekszik a horgászok kényelmét kiszolgálni. Így a mindennapokban alakulnak újabb és újabb barátságok a víz partján.

Nagy hangsúlyt fektetünk az ifjúságnevelésbe. Szorosan együttműködünk a Körösvidéki Horgász Egyesületek Szövetségével, egyes helyi horgász és egyéb egyesületekkel, illetve az iskolákkal és az önkormányzattal. Horgásztáborok, iskolai szakkörök, előadások és horgászversenyeken keresztül igyekszünk eljutni a fiatalabb korosztályhoz. Ezen feladatok megvalósításához csatlakozunk a KHESZ Ifi Klub programjaihoz és évek óta sikeresen pályázunk a MOHOSZ-nál. Az ifjúsági horgászaink szívesen járnak vissza hozzánk a kötelező iskolai közösségi munka letöltésére is.

Az egyesület közösségi oldalán megosztunk minden olyan információt, ami szerintünk fontos lehet a horgászok számára. (A soron következő programokat majd azoknak a lebonyolítását, a haltelepítéseket és a sikeres halfogásokról a horgászok beszámolói, illetve más egyesületek vagy a KHESZ programjait Tájékoztatóit, vízügyi adatokat.) Horgászaink közül többen fogásban sikeresek. Közülük néhányan aktívan részt vesznek a gyerekek táboroztatásában is. A felnőtt horgászok többsége egymástól a vízparton, illetve az egyesületi irodában, ami egy horgászbolton belül van, osztják meg a tapasztalataikat. A hivatalos közösségi oldal mellett egy volt vezetőségi tagunk egy egyesületi csoportot is működtet, ahol rendszerint megosztják a tapasztalatokat a tagjaink.”

