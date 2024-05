Jó hír, így nyár előtt: olyat művelt a Balaton, amire mostanában nem volt példa

120 centire emelkedett a Balaton vízszintje a hétvégére. Ebben az időszakban ez már nem megszokott, általában május elejéig tart ez a folyamat.

Tavaly szeptemberben volt hasonló, szokatlan folyamat. Akkor azt írtuk, hogy az Országos Vízügyi Főigazgatóság honlapján elérhető adatok szerint a tó jelenleg (szeptember 1-jén) 102 centis, ami egy centis emelkedést jelentett. Magyarán nyár végén, amikor apadni szokott, pont ellentétes folyamat zajlott. Sőt, 2023 májusában a 116 centis szintnél arról írtunk, hogy lassan kiönt a Balaton. Nem csoda, hogy utána nem sokkal elkezdték apasztani a tavat és ez tette akkor lehetővé, hogy megnyissák a Sió-zsilipet, így a Bahart hajói ks kompjai, több év várakozás után, felússzanak a tóra.

Idén is már sokáig nyitva volna a felújított zsilip. A Balaton ugyanis tavasszal már 125 centiméter felett is járt. ami jóval a meghatározott téli üzemszint felett volt. Január végén nyitották meg és az "óvatos" vízeresztés április 24-ig tartott.

Azóta már volt a vízszint 119 centi is, most ez hízott vissza 120-ra. Mindez kedvező, hiszen 2023-ban is nagyjából ekkora víztömeggel várta a nyarat a magyar tenger.

