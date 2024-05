Szuper hírt közöltek: újra lehet horgászni az osztrákoktól visszaszerzett tóban, és strand is lesz!

Júniustól újra lehet horgászni a korábban osztrák kézben lévő Döröskei-víztározón – közölte honlapján a Magyar Országos Horgász Szövetség (Mohosz), mely a vízterület állami vagyonkezelője lett.

Júniustól újra lehet horgászni a korábban osztrák kézben lévő Döröskei-víztározón – közölte honlapján a Magyar Országos Horgász Szövetség (Mohosz), mely a vízterület állami vagyonkezelője lett. Az illetékes hatóság elfogadta a halgazdálkodási tervet, a sporthorgászokat pedig közel 3 tonna frissen telepített őshonos hal várja. A Döröskei-víztározó sporthorgásztó, ami azt jelenti, hogy minden kifogott halat vissza kell engedni.

Vas megye egyik legkedveltebb tava volt

A Döröskei-víztározó 2018-ban került osztrák magántulajdonból magyar köztulajdonba, melynek első állami vagyonkezelője az Őrségi Nemzeti Park Igazgatóság (ŐNPI) volt. A Magyar Országos Horgász Szövetség (Mohosz) 2021. október 6-án lett a tó állami vagyonkezelője, és ezt követően az ŐNPI által előkészített és elnyert MAHOP-1.2.1-2017-2019-00013. projekt új gazdája – olvasható a Mohosz közleményében.

A tó a Vas vármegyei Döröske község határában található, ahol a Bogrács-patak vizét 1976-ban tóvá duzzasztották, mely évtizedekig turisztikai központként, fürdésre, horgászatra pihenésre szolgált.

A víztározó szerves és meghatározó részét képezi a Rába és Csörnöc-völgy és a Kemeneshát találkozásánál elhelyezkedő jellegzetes nyugat-dunántúli tájnak. A rendszerváltás után külföldi tulajdonba került a víztározó, és mire ismét visszakerült magyar kézbe, a vízmegtartást szolgáló létesítmények állapota teljesen leromlott és nem volt alkalmas a víz biztonságos szinten tartására, megőrzésére.

A beton körbukós fenékleürítő vasbeton szerkezet számos helyen átázott a betonvas szerkezet korrózióját okozva. A vízi létesítmények állapota az üzemeltetési feltételeknek nem feleltek meg, ebből következően vízjogi üzemeltetési engedéllyel sem rendelkezett a víztározó.

A biodiverzitás és a további jóléti hasznosítás megőrzéséhez nélkülözhetetlen alapfeltétel volt a tartós üzemvízszint biztosítása, melyhez a műszaki létesítmények felújítása vált szükségessé. A vízterület halgazdálkodási hasznosítása szintén rendezetlen volt, a halasítások az elmúlt évtizedekben esetlegesen és nem szakszerűen lettek elvégezve.

Az elnyert MAHOP-projekt keretében a Mohosz a biodiverzitás megőrzése mellett tavaly elvégezte a tó meglévő vízügyi műszaki létesítményeinek felújítását, korszerűsítését, és a hosszú távú jogszerű hasznosítás érdekében megszerezte a tó vízjogi üzemeltetési engedélyét.

A műszaki felújítási munkálatok bruttó 84.052.834 forint volt, melyből a MAHOP biztosított 63.827.796 forintos uniós és hazai támogatást. A projekt eredményeként a tó vízjogi üzemeltetési engedélyt kapott 20 évre, majd a következő mérföldkőként elkészült a tó halgazdálkodási terve, melyet a szakhatóságok 2027. december 31-ig jóváhagytak.

A projekt zárásaként 2023. október 13-án a hatályos halgazdálkodási tervvel összhangban megérkeztek a tó első új „lakói”, összesen 468 kilogramm 4–5 kilogramm közötti extra pontyok formájában. A második halasításra novemberben került sor, akkor 500 kiló válogatott dévérkeszeg érkezett, majd az idén áprilisban 2000 kiló háromnyaras, 1,5-3 kiló közötti ponttyal folytatódott az őshonos halak kihelyezése.

Az elmúlt két évben elvégzett munkálatok és engedélyezési eljárások kevésbé voltak látványosak, de a tó jövőbeni komplex hasznosítása szempontjából olyan alapvető feltételeket teremtettek meg, amelyre évtizedek óta nem került sor. A Mohosz mint a vízterület halgazdálkodásra jogosultja a Sporthorgász Egyesületek Vas Megyei Szövetsége aktív közreműködésével a korábbi céloknak megfelelően június 1-től megkezdi a Döröskei-víztározón a horgászati lehetőségek biztosítását.

Jó hír, hogy idővel strand is lesz!

A további tervek között szerepel a tó melletti leromlott állapotú strand és turisztikai célú épületek megújítása, valamint a strand újraindítása is, ezért a Mohosz jelenleg is gőzerővel dolgozik a „Nemzeti Horgászturisztikai Stratégia 2030” kormányzati jóváhagyásán, hogy a tervezett fejlesztésekhez a szükséges pénzügyi erőforrások is rendelkezésre álljanak.

Kezdésre a rendelkezésre álló partszakaszok igénybevételével C&R (fogd meg és engedd el) típusú sporthorgásztóként indul meg a horgászati hasznosítás, hogy a vízterület újra bekerüljön a turisztikai és szabadidős körforgásba.

A tóra vonatkozó részletes horgászrend a közlemény letölthető mellékleteként ITT érhető el.

Címlapkép: Getty Images