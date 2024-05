Egyre több vidéki kismama jár erre a foglalkozásra szülés előtt: mégis, mi ütött beléjük?

A várandósság alatti kismama torna és az egészséges táplálkozás nem csupán divatos trendek, hanem a kismamák életének alapkövei, amelyek hozzájárulnak a testi-lelki egyensúly és az egészséges utód születése felé vezető úton. A modern kor kihívásai között a várandós nők egyre tudatosabban választják a mozgást és az egészséges életmódot, amit a digitális világ csak tovább erősít. Szakértőkkel való beszélgetéseink rávilágítanak arra, hogy a várandósság alatti boldog és kiegyensúlyozott állapot minden kismama és gyermeke számára létfontosságú, amelyhez a torna, valamint az egészséges táplálkozás is hozzájárul.

A várandósság egy olyan időszak, amely tele van csodával és kihívásokkal egyaránt. Ebben az életszakaszban a kismama torna kiemelkedő jelentőséggel bír, hiszen számtalan pozitív hatása van, amelyek hozzájárulnak a kismamák fizikai és mentális egészségéhez.

Az elmúlt években a kismama torna iránti kereslet folyamatosan nőtt, ahogy a várandós anyák egyre inkább felismerik a rendszeres testmozgás jelentőségét. Ez a trend nemcsak az egészségtudatos életmód növekvő népszerűségének köszönhető, hanem a mozgás számos jótékony hatásának is, amelyeket a terület szakértői is alátámasztanak.

Horváth Lilla tréner és életmód tanácsadó, terhestorna specialista tapasztalatai alapján elmondta:

Az elmúlt években jelentősen megváltozott a kismama torna iránti kereslet. A COVID-19 járvány kezdete óta csak online órákat tartok, de egyre több kismama vásárol online kismamatorna videókat. A kismamák gyakran aggodalommal és bizonytalansággal közelítenek az első tornáikhoz. Legtöbben attól tartanak, hogy milyen intenzitással edzhetnek, és hogyan ismerhetik fel, ha abba kellene hagyniuk. Sok kismama azért kezd el tornázni, mert nem akar túl sokat hízni. A szüléstől való félelem is gyakori, ezért szeretik meghallgatni egymás szüléstörténeteit. A szétnyílt hasizom kérdése is gyakran felmerül, különösen az, hogy megelőzhető-e és hogyan regenerálódhat.

- hívta fel a figyelmet.

Horváth Lilla szerint az egészségtudatos életmód egyre inkább terjed, ami szintén hozzájárul a frissítő mozgás iránti igény növekedéséhez. Számos cikk és videó hangsúlyozza a mozgás fontosságát a babavárás alatt, és egyre több fiatal orvos is javasolja a rendszeres testmozgást a kismamáknak. Az online és digitális platformok elterjedése is jelentős szerepet játszik a kismama tornák népszerűségében. Ezek a platformok lehetővé teszik, hogy azok a kismamák is részt vegyenek a tornákon, akik közelében nincs elérhető ilyen speciális edzés.

Mint mondta, a kismama torna mellett a kismamák gyakran kérnek segítséget a táplálkozással kapcsolatban is, különösen, ha cukorbetegek vagy nem szeretnének elhízni. Az egészséges étrend és a megfelelő testmozgás kombinációja kulcsfontosságú a várandósság alatt. A kismama torna és az egészséges táplálkozás szerepét tovább mélyítve segítségünkre volt Hegedűs Nóra terhestorna oktató, a Momfitt Program kidolgozója, akinek véleménye szerint:

Egyre több nő fordul hozzánk, mivel azok a hölgyek, akik mostanában várandósak, gyakran már abban a környezetben nőttek fel, ahol a rendszeres sportolás természetes volt. Sokan közülük gyerekkorukban versenyszerűen sportoltak, vagy alakformálás céljából jártak edzőterembe. Ezek a nők a várandósságuk alatt is szeretnék megőrizni sportos életmódjukat. Emellett a sztereotípiák is kezdenek megdőlni arról, hogy egy kismamának csak pihenésre van szüksége, vagy "kettő helyett kell ennie". Ma már sokkal inkább odafigyelnek a kismamák arra, hogy a várandósságuk alatt is meglegyen a megfelelő és rendszeres testmozgás, és figyelnek a helyes táplálkozásra is.

- mondta.

A tréner úgy gondolja, hogy manapság sok párnak nehézséget okoz a gyermekáldás, mivel a nők egyre nehezebben esnek teherbe, aminek több oka is lehet. Azoknál, ahol nehezen jön össze a baba, nagyon vigyáznak magukra. Talán nem mindenki számára egyértelmű, hogy a várandós torna kifejezetten várandósoknak készült, és biztosan nem tartalmaz olyan gyakorlatokat, amelyek egy egészséges kismamának megterhelőek lennének. Még azok is, akik lombikprogramban esnek teherbe, egészséges és normális várandósságot élhetnek át, és járhatnak terhestornára, természetesen megfelelően képzett szakember irányításával és olyan gyakorlatokkal, amelyek kifejezetten kismamáknak szólnak. Azok, akik nehezen estek teherbe, gyakran túlságosan is elővigyázatosak, de a lombikos kismamáknak is ajánlott a mozgás, mivel ez javítja a keringést, ami hozzájárulhat a baba egészséges fejlődéséhez.

Az anyukák gyakran szeretnének közösségben lenni, különösen azok, akik hamar abbahagyják a munkát stresszes vagy fizikailag megterhelő munkahely miatt. Ilyenkor nem szeretnének egész nap otthon lenni, hanem vágyják a közösségi életet, ahol sorstársakra lelnek, információkat cserélhetnek, és akár a szülést követően is együtt babázhatnak. Egyes anyukák nem szeretnének sokat hízni a várandósság alatt, vagy már eleve túlsúllyal esnek teherbe, és az orvosuk is ajánlja a mozgást. Mások korábban is sportos életmódot folytattak, és szeretnék ezt a várandósság alatt is fenntartani, illetve fizikailag felkészülni a szülésre. Ismert tény, hogy azok, akik a várandósság alatt is mozognak, könnyebben regenerálódnak a szülés után

- tette hozzá.

Horváth Lilla szerint a kismama torna online platformokon is elérhető, ami nagyban elősegíti, hogy több kismamához eljusson ez a lehetőség, különösen azokhoz, akik falvakban élnek, ahol ritkábban van lehetőség kismama tornára vagy jógára járni. Az online torna lehetővé teszi, hogy bárhonnan és bármikor tornázhassanak a kismamák, az ő időbeosztásukhoz igazodva, anélkül, hogy bébiszittert kellene keresniük. Az online elérhetőség gyorsabban terjed, és egyre népszerűbbé válik a várandósság alatti torna.Tapasztalataim szerint azok a várandósok, akik igénylik a kismama tornát, általában jól informáltak és nyitottak más szolgáltatásokra és tevékenységekre is.

Például, akik hozzám járnak, jól ismerik a városon belüli lehetőségeket, mint a szülésre felkészítő tanfolyamok, kelengye bemutatók, vagy babaelsősegély tanfolyamok. A szülés után pedig nyitottak a hasizom regenerációra és baba-mama tornára is. Az edzőtermem bababarát, és számos szolgáltatást nyújt, például babamérleg bérlést.Tapasztalataim szerint azok a kismamák, akik nyitottak és tájékozottak, nem csak a kismama tornán vesznek részt, hanem minden olyan programon, ami számukra releváns, igyekeznek maximálisan kihasználni az idejüket és lehetőségeiket.

A terhestorna oktatók tapasztalatai azt mutatják, hogy a kismama torna és a táplálkozási tanácsadás elengedhetetlen részei a várandósság alatti életmódnak. Az egészséges életmód és a közösségi kapcsolatok fontosságát mindkét szakértő hangsúlyozza, kiemelve, hogy a várandósság alatti aktív életmód nemcsak a testi, hanem a lelki jólétet is elősegíti.

