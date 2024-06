Brutális felvételek: itt csapott le a vas vármegyei tornádó

Szombathelytől szűk 15 km-re, míg Toronytól nagyjából 6 km-re nyugatra található Nardán ért földet a hírhedt tornádó.

Végre kiderült, hogy pontosan hol ért földet a vas vármegyei felhőtölcsér. Mint, ahogy arról a Időkép beszámolt, soha nem született még annyira jól dokumentált hazai mezociklonális tornádó, mint a mostani. szupercella.

A lap most azt írta, hogy Szombathelytől szűk 15 km-re, míg Toronytól nagyjából 6 km-re nyugatra található vas vármegyei településen csapott le a tornádó. Mint írták, az hagyján, hogy 3 webkameránkon is látszódott és észlelőik számtalan felvételt küldtek nekik, de érkezett hozzájuk egy olyan videó is, amely konkrétan a tornádó által érintett területen készült.

A portál megjegyzi, hogy remekül látszik, ahogy a levegőben kavarognak a letépett falevelek, kisebb faágak és a földről felkavarodó por.

