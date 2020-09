Íme a 7 legfurcsább alapanyagból készült magyar étel: te már kóstoltad bármelyiket?

Korábban több cikkben is foglalkoztunk azzal, milyen fura vagy épp különleges nevű receptek maradtak fent a magyar receptes füzetekben. Most viszont arra voltunk kíváncsiak, melyek voltak a régi korok közkedvelt alapanyagai, amire ma már azt mondjuk, hogy túl bizarr és fura.

Kutakodtunk a hagyományos, magyar receptek között és rá kellett jönnünk, a magyarok hihetetlen leleményességgel használták fel az állatok minden apró porcikáját és fűszerezték ezeket különlegesebbnél különlegesebb fűszernövényekkel. De talán, ami még ettől is lenyűgözőbb az az, hogy a most bemutatt ételek receptjei nem merültek feledésbe, sokan még most is előszeretettel készítik és fogyasztják őket.

A régi korokra igaz volt a mondás, hogy semmit nem pazaroltak el, minden egyes falatot feldolgoztak az adott alapanyagból, semmi nem veszett kárba. Ugyan ma már inkább a nemesebb részeit fogyasztjuk az állatoknak, régen erre egyáltalán nem ügyeltek. Minden részből készülhetett valamilyen fonomság, főleg a nehezebb, szűkebb időszakokban. Ha belegondolunk, sokunk nagyszülei mai napig készítenek velős pirítóst vagy savanyú nyelvlevest, amibe disznó- vagy marhanyelv került sőt, az állatok szívéből bármikor összedobnak a nagyik egy pörköltet, de akár egy hagymásvér sem jelent túl nagy erőfeszítést számukra.

Éppen ezért, hogy felelevenítsük a régi korok hagyományait, megnéztük, találunk-e recepteket a legkülönlegesebb alapanyagokhoz. Lássuk, mit hoznak össze a mai háziasszonyok a régi idők legkedveltett receptjeiből.

Tüdőleves : A megmosott húst és a belsőségeket alaposan megtisztítjuk a nemkivánatos részektől. (Vastag erek, zsiradékok, inak és egyéb oda nem illő dolgok.) A tüdőt pár percig főzzük, hogy könnyebb legyen felszelni, de sok habképző anyag is távozik. Aztán kockákra vágunk minden húsfélét és hidegvízben (nagy fazékban) feltesszük főni. Amíg felforr, megtisztítjuk a zöldségeket. A répát és a petrezselymet hasábokra, a burgonyát kockára vágjuk. A paprikát és paradicsomot hosszában behasítjuk, a petrezselyem zöldjéből aprítunk valamennyit, és ezt félretesszük. Ha felforrt a levesalap, lehabozzuk, hozzáadjuk a zöldségeket, fűszerezzük a hozzávalókkal és lassan (csak gyöngyözzön, ne legyen zavaros) főzzük. Kihalásszuk a hagymát, a paradicsomot, a paprikát, a zellerzöldet és a babérlevelet. Utána a tejfölt elkeverjük pár kanálnyi forró levessel. Hozzáöntjük a többihez, beleszórjuk az aprított petrezselymet. és jól átforraljuk.

A leszűrt hús főzőlevével felöntjük, ízesítjük mustárral, a citrom levével, sóval (ha szükséges). Kb. 15 percig főzzük. Végül beletesszük a húsokat és a tejfölt, és összefőzzük.

Az olajon a kockára vágott vöröshagymát kicsit megpirítjuk, hozzáadjuk a kisebb darabokra vágott fokhagymát. Őrölt pirospaprikával, csipet borssal, sóval fűszerezzük.

Beletesszük a sertéslábakat és jól átkeverjük az egészet. Mindezt többször ismételjük, addig, amíg újra el nem kezd melegedni a lábos tartalma. Ekkor ráöntjük az 1,2 liter vizet és lassú tüzön főzzük, épp hogy rottyanjon, körülbelül 4 órát. Amikor már ragadós, cuppogós, beleöntjük az 1 dl vörösbort, beletesszük az 1 kg krumplit. Ha a krumpli megpuhult, tálalhatjuk.

Ha nem akarsz lemaradni arról, hogy készül az igazi, autentikus puliszka, akkor tarts velünk a Gasztromesék következő részében is, hiszen Szarka Zsófi és Wurmbrandt András most ennek jár utána. Kövesd a pénteken megjelenő új részeket és készítsd el velünk te is a vidék legrégibb és legfinomabb ételeit! Gasztronómiai kalandozásunk következő finomsága a puliszka lesz

Címlapkép: Getty Images

