Top 10 legfurább magyar étel: nálad melyik veri ki a biztosítékot?

A magyar gasztronómia rendkívül változatos, egyedi és karakteres ízvilággal rendelkezik annak ellenére, hogy szinte minden fogásunkban ugyan azok az alapanyagok kapnak helyet. A konyhaművészetünkre a környező országok kultúrája mellett Magyarország természeti adottságai is hatottak. Természetesen nem maradhat ki a hagyma és a pirospaprika a legkedveltebb alapanyagok közül, de a sertéshús és sertészsír használatának is erős hagyománya van nálunk. A sertéshús hagyományait a török időre vezették vissza, mivel a nálunk portyázó törökök a sertés kivételével minden háziállatot elvittek. A sertés azért maradt a magyarok kezén, mivel azt muzulmán hitük miatt nem ehették. Legismertebb nemzeti ételeink a pörkölt, gulyásleves, töltött káposzta, paprikás csirke, paprikás krumpli, bableves, disznótoros, halászlé és a túrós csusza.

Vannak azonban olyan magyar ételek, amelyektől a legtöbb külföldi – de még a magyarok többsége is – a falra mászik. A mákos ételek például teljesen természetesek nálunk, máshol azonban furcsán néznek az emberre, ha ilyen ételt fogyaszt, mert az ópium alapanyagát látják benne. Nem csak a mákos ételek furcsák a külföldiek számára, hanem az édes (túrós, lekváros, diós) tészták és levesek is.

Pacalpörkölt

A belsőségek fogyasztása a magyarokat is erősen megosztja. Bár a világ számos pontján fogyasztják ezeket, a pacalpörkölt frottírtörölköző-szerű kinézetével sokakból ellenérzést vált ki. Két féle ember létezik: aki imádja, és aki utálja. Nincs átmenet!

Kakasherepörkölt

A pörköltöknél maradva a kakasherepörkölt mellett sem lehet elmenni. Sokan esküdnek rá, míg a legtöbben fintorogva fogadják ezt a szintén jellemző magyar fogást.

Körömpörkölt

Ami még az előzőeknél is meredekebb, az a körömpörkölt. Mégis ki eszik körmöt? Sokan teszik fel ezt a kérdést, a másik tábor viszont alig várja, hogy néhanapján egy nagy tál gőzölgő körömpörkölt kerüljön az asztalra.

Hagymás vér

A disznóvágások egyik slágere, a hagymás vér is erősen megosztja a társadalmat. A hagymával összesütött friss disznóvér hiába hasonlít a májra ízre és állagra is, sokan összeborzonganak még a hallatán is. Persze van, aki a májat sem szereti, így rájuk hatványozottan igaz ez.

Szalontüdő

A szalontüdő – vagy más néven savanyú tüdő – a sertés szívének és tüdejének felhasználásával készülő étel. Nincs kétség afelől, hogy mi, magyarok, imádjuk a belsőségeket. Ha nem így lenne, nem lenne ennyi belsőséggel készült ételünk! Ezt az ételt egyébként a csehek és az osztrákok is magukénak érzik, tehát nem vagyunk egyedül a nagy belsőség-mániánkkal.

Velős pirítós

Sokan ódzkodnak tőle, de akik egyszer megkóstolták, ódákat zengenek róla. Alapvetően csontvelőből vagy agyvelőből készül ez az ikonikus étel, de a vesevelőhöz és gerincvelőhöz is előszeretettel nyúlnak a magyarok – a konyhaművészetben nem ismerünk határokat.

Kocsonya

A kocsonya valójában nem klasszikusan magyar étel, ugyanis az aszpikos állatdarabokat tartalmazó ételt számos európai országban elkészítik. Mi azonban annyira magunkénak érezzük és szeretjük a kocsonyát, hogy fesztivált is szervezünk neki!

Disznósajt

A disznósajt előfőzött sertéshúsból (főképp fejhúsból), sertésbőrből, porcból kocsonyásító anyaggal és fűszerekkel készült konyhaművészeti alkotás, melyet legtöbbször sertésgyomorba töltenek, sajtolnak és esetlegesen füstölnek is. A disznósajt valószínűleg német vagy osztrák gyökerekkel rendelkezik, a receptet a Magyarországra betelepült svábok hozhatták magukkal. Többféle elnevezése létezik, a disznósajt mellett a gömböc elnevezés a leggyakoribb.

Tejbetészta

Ideje néhány szót szólni a furcsa édességekről is, hiszen ezekben sem szűkölködik a magyar konyhaművészet. A tejbetészta vagy tejleves szintén egy olyan étel, amit nem tudunk hova tenni. Ki találta ki? Mikor? Miért? Ezekre a kérdésekre valószínűleg nem fogunk választ kapni, de azt el kell ismerni, hogy a húsleves és tejbegríz keverékére hajazó édes desszertleves ízre nem is olyan rossz, mint amilyennek elsőre tűnik.

Vizes cukros kenyér

Ki ne emlékezne gyerekkorából a csap alatt elrántott, enyhén eláztatott kenyérre, amit végül megcukrozva kínáltak édesség gyanánt? Valószínűleg nem ez lesz minden idők legnagyobb desszertje, mi is értetlenül állunk a koncepció előtt, de egy biztos: a felsorolt ételek valószínűleg csak a jéghegy csúcsa, bőven akad még furcsábbnál furcsább magyar étel, ha jobban körbenézünk a régi szakácskönyvekben és beszélgetünk másik országrészből származó ismerősökkel.