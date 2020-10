Így készül a legfinomabb szüreti ebéd, a székelykáposzta: itt a tökéletes recept

Manapság is erős hatással vannak a régi népi ételek a magyar gasztronómia legkiválóbb ízeire is. Egy-egy tájegység jellegzetes ízvilága, néhány kedvelt recept, bevált fogás őseink konyhájából kissé átalakítva, korszerűsítve ma is felfdezhető a legnépszerűbb éttermek, csúcsbisztrók étlapjain.

A nagymama gyűjteményét forgatva, az örökölt fortélyok használatával, a múlt receptjeit újragondolva zseniális ízek születhetnek, amik hétköznapjaink részévé válhatnak. Azoknak, akik szeretik és kutatják a vidék ízeit, keresik a különleges, de mai napig egyszerűen elkészíthető ételeket, a HelloVidék új rovata, a Gasztromesék igazi kincsesbánya lehet, hiszen hagyományos ízekre építő, de mindezeket modern formában bemutató recepteket ajánl.

A rovat szerzőpárosa Szarka Zsófi és Wurmbrandt András, akik sok-sok szálon kötődnek a hazai gasztronómiához, és főként a különböző magyar tájegységek hagyományos ételeit gondolják újra, mindezt úgy, hogy szó esik a receptekhez kötődő hagyományokról, személyesebb hangvételű történetekről is.

A HelloVidék hetente jelentkező rovatában, a Gasztromesék sorozat legutóbbi részében alaposan megismerhettek olvasóink, hogy hogyan is készül a tökéletes székelykáposzta, amely az egyik legismertebb szüreti ételünknek számít.

Székelykáposzta fokhagymás tejföllel, kenyérrel (8 főre):

Leveshez:

1/2 kg oldalas

60 dkg lapocka

20 dk császárszalonna (3 a bőre külön)

1 nagy fej vöröshagyma

6 gerezd fokhagyma

2 ek őrölt pirospaprika

4 db babérlevél

1 mk őrölt feketebors

1 db paradicsom

1 db édes paprika

2 ek sertészsír

1 ek majoranna

500 g savanyú káposzta

1 marék szárított gomba

2 szál sárgarépa

2 ek cukor

3 szem aprított szegfűszeg

Rántáshoz:

2 ek olaj

1 kk finomliszt

1 ek pirospaprika

Tejföl

350 ml 20%-os tejföl

100ml 30% tejszín

csipet só

3-4 szál friss petrezselyem

1 nagy gerezd fokhagyma reszelve

A tökéletes székelykáposzta készítése:

Szarka Zsófi receptje alapján a pörkölt alap mindig a hús pörkölésével indul. A húst felkockázza és egy nagy fazék aljában olvasztott zsíron, magas lángon körbepirítja, majd hozzáadja a kockázott vöröshagymát, szalonnát végül jöhet hozzá a kockázott paradicsom, paprika és az összes fűszer(majoranna, pirospaprika, bors, babérlevél, fokhagyma,cukor). Ezt követően felengedi annyi vízzel, hogy ellepje, majd megsózva, lefedve és 1 órán át főzi. Zsófi különleges fortélyokat is elárult, amivel igazán tökéletes lehet a székelykáposzta: például a káposzta felét külön apróra vágja és a fazékba sárgarépa és gomba is kerül. A rántás után készre főzi, majd tálalásnál pedig fokhagymás tejföllel bolondítja meg a különleges szüreti ebédet.

Ezen a héten új recepttel folytatódik a gasztrokaland!

A fasírttal sokaknak nagyjából olyan a viszonya, mint Gombóc Artúrnak a csokoládéval. Lehet gömbölyű, lapított, formában sütött, töltött vagy éppen falatnyi mindegyiket szereti.

Találkoztam focilabdányi méretekkel, ehetetlenül fűszeresekkel, ízetlenekkel és azzal az 5 recepttel is, amitől jobb fasírt szerintem nem született még. Ezen receptek és történeteit következnek az eheti rovatunkban

- fogalmazott Szarka Zsófi.

De vajon hogyan készülnek a legjobb fasírt különlegességek? A pénteki Gasztromeséből ez is kiderül és a szerzőpáros természetesen ezúttal is ajánl egy kellemes nedűt a finom fogás mellé az izgalmas történetekkel pedig egészen biztosan rengeteg meglepetésre számíthatunk.

