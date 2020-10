A legfinomabb őszi lélekmelegítő: íme a tökéletes csülkös bableves és krumplis pogácsa receptje

A szezonális alapanyagokon túl hogyan változtatja meg az étkezésünket egy évszak? Az ősz egy kicsit már szomorkás, hideg, többnyire behúzódunk a szobába. Nem biztos, hogy megfigyeltük, de érkeznek azok az ételek, amelyek nem csak a szezonalitásnak, de a hangulatunknak is megfelelőek. Egyszerűen mást kívánunk, mint a melegben, elővesszük a kicsit nehezebb, melengető színű és ízű fogásokat, és elérkezik a bent dagasztott, gyúrt pogácsás időszak is. Nem izzadunk a sütőnél, hanem épp ellenkezőleg, jól esik, ha melegebb van a konyhában.

Nem véletlen, hogy Gasztromesék rovatunk legutóbbi részében a csülkös bableves és a krumplis pogácsa volt terítéken, Szarka Zsófi és Wurmbrandt András ezek elkészítési módjába avatott be minket, illetve ajánlott hozzájuk illő bort.

Csülkös bableves recept

Hozzávalók (6-8 fő)

1 szál enyhén csípős füstölt kolbász (300 g)

300 g bab (beáztatva)

1 db füstölt csülök (2 kg) (beáztatva)

2 szelet császárszalonna

5 gerezd fokhagyma

1 nagy fej vöröshagyma

1 db paradicsom

fél paprika

4 db babérlevél

15 szem egész bors

2 kk cukor

2 szál sárgarépa

1 db karalábé

kisebb darab zellergumó

2 szál petrezselyemgyökér

kis csokor friss petrezselyem

Csipetke: 100 g liszt+víz+só (helyettesíteni: durva szemű tarhonyával lehet)

Rántás: 2 ek olaj+ 1 ek liszt+ 2 ek őrölt pirospaprika

Tálalásnál: frissen reszelt fokhagyma

Elkészítés

Előző este beáztatjuk a csülköt és a babot külön-külön egy tálba. A bableveshez mindent hideg vízbe (a csülök teljesen elbukjon) teszünk fel főni. Először a csülköt a kockázott hagymával, babérlevéllel, borssal, paprikával, paradicsommal. Másfél órán keresztül enyhén forrásban lévő vízben, fedő alatt főzzük, ezután hozzáadjuk a babot és újabb egy órát főzzük.

A zöldségeket felcsíkozzuk. Hozzáadjuk a leveshez a zöldségek mellett a karikázott kolbászt, fokhagymát, és lassú, gyöngyöző lében főzzük még jó fél órát. Ezután egy serpenyőben megpirítjuk az apró kockákra vágott császárszalonnát 2 ek olajon, ehhez hozzáadjuk a lisztet, majd pirospaprikát, kettőt keverünk rajta és rögtön felöntjük 1 dl hideg vízzel. A csipetkét ezután szaggatjuk bele.

Amennyiben szeretjük a jókai bablevest, jöhet egy habarás hozzá! Egy nagy bögrében 1 ek lisztet csomómentesre keverünk 1.5 dl tejjel, hozzáadunk 1 merőkanál forró levest és óvatosan hozzáöntjük. Ekkor jön bele a frissen aprított petrezselyem, cukor és esetleg só, ha szükséges.

A titok: amikor elkészült a leves, 10 perccel később egy evőkanál ecetet elkeverünk egy merőkanál forró levessel és visszaöntjük. Ez az utolsó mozdulat, amitől kerek lesz minden íz a fazékban.

Régi - békebeli krumplis pogácsa

Hozzávalók (4 fő)

70 dkg burgonya

25 dkg liszt BL55

1 kk só

fél kk őrölt bors

1 db egész tojás

1 kk sütőpor (elhagyható)

5 dkg liszt a nyújtáshoz

1 ek zsír a sütéshez

Elkészítés

A krumplit héjában megfőzzük. Miután megfőtt, kicsit hűtjük, meghámozzuk, és még melegen lereszeljük a nagyobb lyukú reszelő oldalán. A krumplit teljesen kihűtjük, ezután sózzuk, borsozzuk, felverjük a tojást és kikeverjük vele. Hozzáadjuk a kimért lisztet és gombóccá gyúrjuk, pihentetjük 30 percig.

Lisztezett felületen kétujjnyira kinyújtjuk a tetejét becsíkozzuk és kiszúrjuk őket közepes méretű pogácsaszaggatóval, vagy egy vizes pohárral. Kb 2 tepsi lesz ebből az adagból, közepes nagyságú pogácsákkal. Kisüthető serpenyőben is. 1 ek sertészsírral kenjük meg a sütőpapírt és erre tegyük rá a pogácsákat. Előmelegített sütőben 200 fokon készítsük el őket. 15 perc után fordítsuk meg őket és újabb 15 percig süssük.

Címlapkép: Getty Images