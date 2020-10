Így készül a francia hagymaleves: minden bajra gyógyír lehet

Manapság is erős hatással vannak a régi népi ételek a magyar gasztronómia legkiválóbb ízeire is. Egy-egy tájegység jellegzetes ízvilága, néhány kedvelt recept, bevált fogás őseink konyhájából kissé átalakítva, korszerűsítve ma is felfedezhető a legnépszerűbb éttermek, csúcsbisztrók étlapjain.

A nagymama gyűjteményét forgatva, az örökölt fortélyok használatával, a múlt receptjeit újragondolva zseniális ízek születhetnek, amik hétköznapjaink részévé válhatnak. A különleges fogások mellett azonban egy-egy érdekesebb alapanyagra is jó, ha nagyobb figyelmet szentelünk.

Ahogy Szarka Zsófi és Wurmbrandt András a Gasztromesék szerzőpárosa fogalmaz:

Egyszerre sós, édes, lédús. Tényleg „csak” egy hagyma?

Bizonyos alapanyagokat pusztán kísérőiként, ízesítéseként használunk ételeink elkészítésénél. Évezredek óta zsákokban, ládákban áll a hagyma a kamrában, és pont olyan szerepet tölt be, mint a só az ételeinkben. Számtalan fajtája létezik, formától, intenzitástól és színtől függően. Lila hagyma, gyöngyhagyma, fehér hagyma, főzőhagyma, sonkahagyma, mogyoró-, sarja-, metélő-, fokhagyma, és a sort folytathatnám a végtelenségig.

Nem vesszük észre, hogy ott van, csak akkor, ha nincs. A tökéletes és kerek ízhatást adja egy rántottához, egy kencéhez, a húslevesbe és a pörkölteknek, meg a sós ételek nagy hányadának. Nem biztos, hogy kellő figyelmet szenteltünk neki, ez idáig.

Azoknak, akik szeretik és kutatják a vidék ízeit, keresik a különleges, de mai napig egyszerűen elkészíthető ételeket, a HelloVidék Gasztromesék rovata igazi kincsesbánya lehet, hiszen hagyományos ízekre építő, de mindezeket modern formában bemutató recepteket ajánl. A legutóbbi részben a szerzőpáros új szintre emeli a hagyma fogalmát és néhány hozzávalóval olyan ételt készít, aminek a csúcsgasztronómiában van a helye. A különleges makói hagymából készített francia hagymaleves minden bajra gyógyír lehet.

A hagymaleves receptje

Hozzávalók (4-5 főre):

5 db közepes méretű vöröshagyma

30 g vaj

3 ek olaj

2 ek barna cukor (helyettesíthető kristálycukorral)

1 gerezd fokhagyma

1 kk só

csipet őrölt bors

150ml fehérbor

1 szál rozmaring ág (elhagyható)

1 liter húsleves alaplé vagy víz

1 db babérlevél

Tetejére: 1 szelet kenyér (baguette, ciabatta) + reszelt sajt / fő

Elkészítés:

A meghámozott, megmosott hagymákat felezzük és vékonyra szeleteljük. Az olajat és a vajat az edényben felolvasztjuk, ekkor rádobjuk a nagy adag hagymát, amit egy fakanál segítségével kicsit szétszálazunk. Folyamatosan kevergetve magasabb lángon dinszteljük. Mikor összeesett és kicsit már barnult, hozzáadjuk a cukrot, és szintén kevergetve karamellizáljuk a hagymával együtt a cukrot. Mikor szép sötétbarna színt kapott, akkor sózzuk és hozzáadjuk az aprított vagy reszelt fokhagymát, a babérlevelet és a rozmaring ágat. Pár másodpercig még hagyjuk pirulni őket és felöntjük a borral. Ezután jöhet az egy liter alaplé vagy víz. Fedő alatt felforraljuk és ezt követően alacsony lángon 1 órán át főzzük, majd fedő nélkül még 30 percig enyhén forraljuk, hogy sűrűsödjön és a hagyma teljesen megpuhuljon.

Egy nagyobb és mélyebb sütőtálat előkészítünk, amibe beleöntjük a levest és a tetejére tesszük a sajtos kenyérszeleteket. Óvatosan a 200 fokra előmelegített sütőbe helyezzük és 15 perc alatt elkészül bent a leves.

A tökéletes kacsasült receptje

Gasztronómiai kalandozásunk következő fogása a kacsasült lesz, pontosabban bemutatjuk, hogyan is készül a tökéletes, omlós sült.

A kacsasültnek omlósnak kell lennie belül, ragacsosnak a csontja körül. Kellőképpen sósnak és a bőrének jó ropogósnak. Aki nem tud rendesen kacsát sütni, az bizonyos helyeken nem mehet férjhez

- mondta előzetesen a recepthet kapcsolódóan Szarka Zsófi.

