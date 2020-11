Itt vannak a legjobb immunerősítő ételek a nagyvilágból: mind igazi vitaminbomba + receptek

Magyarország: a levesek

Mindenki a húslevesre esküszik, de itt van a mi három ’arany levesünk’, ami minden esetben gyógyít, nem csak a színük gyönyörű. Első sorban a sütőtökkrém leves naranccsal, almával, fokhagymával és gyömbérrel. Kúraszerűen 3-4 napig egy csésze forró leves, és meghálálja a szervezet. A húsleves a leginkább ismert, de az is csak akkor jó, ha szépen lassan fő, sok csontból, aminek a velejében van az erő. Nem utolsó sorban a savanyú káposztaleves, amiben gomba, sok hagyma, bors és hús is fő, így táplálja a legyengült szervezetet, és még a macskajajt is elűzi.

Felvidék: házi zsír

A barátnőmmel egyszer egy távollét során közös szobában aludtunk. Éjjel nagyon köhögni kezdett. Nem gondolkodtam sokat, csak hirtelen beugrott, hogy felvidéken mi az, amit minden anyuka megtesz a kisebb és nagyobb gyerekével, amikor köhög, vagy nehéz légzés gyötri. Ez nem más, mint a házi zsír. Lehet az kacsa, liba, disznó vagy mangalica, a lényegen nem változtat, segít!

Egy régi textil zsebkendőt kennek be vele középvastagon, ezt a mellkasra helyezik lefekvés előtt, erre egy kisebb törölközőt vagy konyharuhát terítenek, és átkötik a mellkast teljes széltében egy gézzel, hogy éjszaka le ne csússzon. Másnap reggelre, mintha csoda történne. A barátnőm azóta emlegeti, mi pedig minden esetben azóta is így cselekszünk.

Szlovák szokás: feketeretek + méz

A megfázás, meghűlés és a nátha ellenszereként esküsznek a fekete retek gyógyhatására, nem is akárhogyan. A módszer különös, de sokak szerint működőképes. Egy feketeretket meghámoznak, kettévágják, kivájják mindkettő belsejét, mint egy poharat, amibe mézet töltenek. Mindezt egy pohár, bögre tetejére ültetik, aminek szűkebb a szája, így a retek a pohár tetején ül. Egy éjszakán át hagyják a konyhapulton, hogy a méz át tudjon csurogni a retken, és a pohár aljában találjuk reggelre. Ezt a mézet kell bevenni nagy kanállal egy héten keresztül.

Lengyelország: a káposzta!

A savanyúkáposzta, annak leve, nem csak a lengyel társadalomban népszerű, hanem nálunk is a piacokon. Nem csak külön, hanem egyenesen üvegben árulják a káposztalét. Vigyázat mert, ha sokat kortyolunk belőle egyszerre, nagy futam lesz a vége – hashajtó hatású. Mégis a lengyelek ételsorának egyik a: Borscs! Minden nemzetnek megvan a saját ’minestrone’ levese, ahogy itt nekik is. Káposztás, céklás marhahúsleves rengeteg zöldséggel, levesbetétekkel, vagy tömör rozskenyérrel, tejföllel. kevés jobb dolgot kóstolhatunk a levesek között, mint a lengyel borscsot, ami ráadásul igazi vitaminbomba. Minden benne van, ami a hideg időkben megvéd a meghűléstől.

Kárpátalja: mézes vaj

Gabi, középiskolai osztálytársam mesélte, hogy anyukájuk minden esetben a mézes-vajas tejre hivatkozott, ami az inmunrendszerüket erősíti. A köhögést csillapítja, a légcsövet gyógyítja, az orrfolyást elmulasztja. Egy kicsit azonban könnyített az elfogyasztásán, hiszen kakaó formájában kapták, amiben a vaj elolvad, a méz édesített. Azonban a végén egy nyers tojást is elkevert benne. Így lettek jobban Kárpátalján.

Erdély: pálinka és fokhagyma

Az itt honos módszeren sokan kacarásztunk évekig. Most azonban itt az ideje a próbának, amennyiben otthonról dolgozunk, vagy ha épp nem kell kocsiba ülnünk aznap. Bizony, reggel 2 cl és este 2 cl házi pálinka, akár éhgyomorra is. Ezt még 1-1 gerezd fokhagymával szokták kísérni, hogy biztos nagy segítség legyen. Mindenesetre ez a módszer egy hét alatt kiűzi az emberből még a gonoszt is, olyan ereje van. Mi kipróbáltuk!

Dél-Amerika: tojás és gránátalma

Egy távoli ismerősöm jó tanácsait fogadtam meg egy alkalommal, aki anyukája módszereit mesélte a megfázásról, hogy arrafelé mit alkalmaznak leginkább. Húsleves félét főznek, de leginkább csirkéből, zöldségekkel, de a vége előtt fél órával tojásokat tesznek a levesbe héjastul, hogy a héj magas kalcium tartalma kifőjön a levesbe, ezáltal természetes módon bekerüljön a szervezetbe. A végén kiveszik, meghámozzák, és a leveshez eszik. Mindemellett pedig a gránátalma nagyon közkedvelt, teát főznek belőle, a magjait egy kancsóba teszik a fehér héjával együtt, és leforrázzák, majd egy óra múlva fogyasztják. A másik módja ennek, ha hideg vizet öntenek rá, és 14 óra múlva, mikor kiázott, akkor isszák. Azt mondják, enyhe antibiotikum hatása van.

Afrika: citromos leves

A fine dining területén dolgozó afrikai barátunk készítette el nekünk egyszer a megfázásra alkalmazott levesüket. Az unokatestvérem több napja küszködött a már elhatalmasodott náthával, amikor megkapta ezt a tányérnyi forró csodát. Húsleves volt szintén, lassan, sok zöldséggel, sok csonttal főzve, de a végén egy nagy adag citromlé került bele, és frissen reszelt gyömbér, valamint rizs – de az csupán a tartalmasságért. Miután megette, másnapra alighanem elmúlt a nátha. Ha nem hiszed, járj utána!

Skandináv országok: hal és párolás

Példaértékűnek tartom a skandináv országok módszereit. Egyfelől nagyon tudatosak, másrészről hosszabb ideig tart a tél, ezért felkészültek a fázás elleni praktikákból. Mindez érezhető az étkezési szokásaikon, az alapanyagaikon és az életformájukon, ezért megbízunk a módszereikben. Azt mondják vannak „melegítő ételek”, mint a cékla, a vöröshús, az olajos magvak, hüvelyesek, de ha már a szervezet küszködik a baktériumokkal, érdemes minél könnyebb, párolt ételeket fogyasztani, amiben sok vitamin marad főzés után is.

Nagy hangsúlyt kapnak a halak, a friss zöldek, a levesek. A kevés só, és fűszer használat, hogy ne terhelje le a szervezetüket. Azt mondják: csupán hozzá kell szoktatni az ízlelőbimbókat, azután nem lesz hiányérzetünk, csak jobb közérzetünk.

Mindenki egyre szívesebben tájékozódik a népgyógyászatból, saját felmenőitől, vagy az orvosok által írt portálokról. Természetesen a józan ész határain belül, a gyógyszeres kezeléseken kívül alkalmazhatóak ezek az alapanyagok. Több vidék, több nemzet inmunerősítő praktikáit kutattuk fel, amiket szépen sorjában ki is próbáltunk. Egyesével is kitűnőek, de arra gondoltam, miért ne ’gyúrnánk’ össze mindezt egy nagy fazékban, levesként.

Az így született levesünk pedig maga lett a csoda! Édesen savanykás, pikáns, minden falat benne igazi ízélmény, hiszen nem főtt szét, hanem egészségesen tápláló. Fogyasztását elsősorban forrón ajánlom, de kitűnő vacsorára, sőt még reggelire is, hiszen minden benne van, ami a szervezetnek bármely napszakában fontos lehet!

Tipp: bármely összetevője felcserélhető más alapanyagra kedvünk, ízlésünk és hűtőnk tartalma szerint!

A legerősebb inmunerősítő levesünk: A skandináv ’Minestrone’

Bevásárlólista (4 főre):

4 szál szárzeller

10 szem kelbimbó

150 g sütőtök

50 g bulgur

1 fej vöröshagyma

4 gerezd fokhagyma

200 g gomba

200 g lazac

1 nagy citrom

2 ek friss gyömbér

1 ek méz

250ml kókusztej

5 dl víz

1 ek vaj

2 ek olíva olaj

1 kk kurkuma

4 db tojás

2 kk só

fél kk őrölt fehérbors

Friss petrezselyemzöld a tetejére

1 fej gránátalma

Elkészítés:

A leves elkészítése gyors és egyszerű. Vajon és olajon 5 percig pirítom a kockázott hagymát, karikázott szárzellert, félbevágott kelbimbókat közepes lángon. Hozzáadom a reszelt fokhagymát, a fűszereket (bors, só, kurkuma). Rácsavarom a citrom levét, hozzáadom a reszelt gyömbért és felöntöm 1.5 dl vízzel. 30 percig, fedő alatt főzök, forralok egy intenzív alaplevet- mellesleg, így gyorsabban megpárolódnak a keményebb zöldségek.

Miután közepesen puha a kelbimbó is, felöntöm még fél liter vízzel, a kókusztejjel, hozzáadom az apróra kockázott sütőtököt, bulgurt, héjában az alaposan megtisztított tojásokat, és forrásban főzöm újabb 20 percig fedő alatt.

Megkóstolom, ha szükséges még ízesítem egy kis sóval vagy még citromlével, reszelt gyömbérrel, ha még intenzívebben szeretjük. Az utolsó mozdulat, hogy az előkészített kockázott lazacot, a hámozott, félbevágott gombafejeket hozzáadom, és már fedő nélkül 5 percig főzöm, enyhén forralom. Elkészült a leves, jöhet a tálalás. A tojásokat kiveszem a levesből, meghámozom, félbevágva teszem a tálalt leves tetejére. A gránátalma magjait és a petrezselymet adagonként, frissen teszem szintén a levesre.

Roppanós aromák a Balatonboglári borvidékről

Zsófi immunerősítő leveséhez - amit ő csak „skandináv Minestrone”-nak hív - igyekeztem olyan bort keresni, ami nemcsak ízében passzol az ételhez, de a témánk jegyében a tudatosságra is felhívja a figyelmet. Így választottam ki az Aldiban 1500 forintos áron kapható, Légli Géza-féle 2019-es Kislaki Birtok Fehéret, amit készítője egyenesen kézműves bornak mond.

Az olaszrizlingből és zöld velteliniből készült házasítás azonban úgy kézműves, hogy közben igyekszik trendi lenni: spontán erjedt, saját élesztőgombái segítségével, ám tartályban, és ott is pihent négy hónapig a palackozás előtt. Talán a spontán erjedésnek köszönhető, hogy érezhetően maradt egy kis cukor erjesztés után, így félszáraz tételről beszélhetünk. Ez azonban egyáltalán nem jelent problémát, mert a mindenféle földi jóval feldúsított levesünknek van egy kis édeskés hatása is, amit én leginkább a kókusztejre és a sütőtökre vezetek vissza. Ha már az ízeknél tartunk, akkor az első szó, ami eszembe jut a bort kóstolva, az a „ropogós”. Ez egy igazi roppanós, vitális, gyümölcsös bor, harmonikus savakkal és némi krémességgel. Ez a roppanós, gyümölcsös jelleg egyébként már illatában is markánsan ott van.

Számomra kiválóan passzol a tartalmas, lazacos vitaminleveshez, de talán nem minden eleméhez érdemes hozzákóstolni, hiszen külön-külön azért nagyon sok aroma fellelhető ebben az egytálételként is fogyasztható levesben. Mindenesetre izgalmas próbálgatni, csak vigyázzunk el ne álmosítson végül!