Ősi fortélyok a konyhából: ezekkel a receptekkel küzdik le a betegséget a szomszédos országok lakói

Hazánkban a legelterjedtebb orvosságnak a levesek számítanak. Gondoljunk csak bele, hogy a megfázós időszakokban a legtöbb háztartásban előkerülnek a húsleves receptek: van, aki a nagymama receptjére esküszik van, akinek az édesanyja levese a befutó.

Azt viszont kevesen tudják, hogy a húslevesen túl is vannak olyan levesek, melyek jótékony hatással vannak a szervezetünkre. A magyaroknak három ’arany levese’ is van, ami minden esetben gyógyít, amellett, hogy rendkívül ízletesek is:

Első sorban a sütőtökkrém leves naranccsal, almával, fokhagymával és gyömbérrel. Kúraszerűen 3-4 napig egy csésze forró leves, és meghálálja a szervezet.

A húsleves a leginkább ismert, de az is csak akkor jó, ha szépen lassan fő, sok csontból, aminek a velejében van az erő.

Nem utolsó sorban a savanyú káposztaleves, amiben gomba, sok hagyma, bors és hús is fő, így táplálja a legyengült szervezetet, és még a macskajajt is elűzi.

A szomszédok titkos gyógymódjai:

Hogy mi az, amit Felvidéken minden anyuka megtesz a kisebb és nagyobb gyerekével, amikor köhög, vagy nehéz légzés gyötri? Elővesz egy kis házi zsírt. Lehet az kacsa, liba, disznó vagy mangalica, a lényegen nem változtat: segít! Ebben a régióban a házi zsírra esküsznek a legtöbben, ez az ősrégi alapanyag sokat segít a köhögés leküzdésében. Egy régi textil zsebkendőt kennek be vele középvastagon, ezt a mellkasra helyezik lefekvés előtt, erre egy kisebb törölközőt vagy konyharuhát terítenek, és átkötik a mellkast teljes széltében egy gézzel, hogy éjszaka le ne csússzon. Másnap reggelre, mintha csoda történne.

A szlovákok egy különleges kombóra esküsznek. A megfázás, meghűlés és a nátha ellenszereként esküsznek a fekete retek gyógyhatására, nem is akárhogyan. A módszer különös, de sokak szerint működőképes. Egy feketeretket meghámoznak, kettévágják, kivájják mindkettő belsejét, mint egy poharat, amibe mézet töltenek. Mindezt egy pohár, bögre tetejére ültetik, aminek szűkebb a szája, így a retek a pohár tetején ül. Egy éjszakán át hagyják a konyhapulton, hogy a méz át tudjon csurogni a retken, és a pohár aljában találjuk reggelre. Ezt a mézet kell bevenni nagy kanállal egy héten keresztül.

Kárpátalján a mézes vaj a tuti recept. Sokan a mézes-vajas tejre úgy hivatkoznak, hogy ez az, ami az inmunrendszerüket erősíti. A köhögést csillapítja, a légcsövet gyógyítja, az orrfolyást elmulasztja. Egy kicsit azonban könnyített az elfogyasztásán, hiszen kakaó formájában kapták, amiben a vaj elolvad, a méz édesített. Azonban a végén egy nyers tojást is elkevert benne.

Erdélyben csak keményen: pálinka és fokhagyma a csodaszer. Az ajánlás szerint reggel 2 cl és este 2 cl házi pálinka, akár éhgyomorra is. Ezt még 1-1 gerezd fokhagymával szokták kísérni, hogy biztos nagy segítség legyen. Mindenesetre ez a módszer egy hét alatt kiűzi az emberből még a gonoszt is, olyan ereje van!

