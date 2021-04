Hihetetlen diadalmenet: itthon és külföldön is ez a legkedveltebb húsos fogásunk

A töltött káposzta nemzeti ételünk, aminek az ünnepi asztalokon is ott a helye. Okkal, hisz kevés húsból is tisztes mennyiség készíthető belőle, laktató, egészséges, és nagyon finom.

Egyesek úgy tartják, hogy elterjedéséhez a török hódoltságnak van köze hazánkban, azért is az ország keleti részében lett ennyire népszerű. Cey-Bert Gyula ezzel szemben a következőket írja:

A töltött káposzta eredete tehát nem feltétlenül a török hódoltsági időkre vezethető vissza, amint azt sok magyar kutató gondolja, hanem visszamegy időben és térben sokkal messzebbre, a közép-ázsiai türk kultúrkörökig.

Tény, hogy a török-oszmán konyha remeke is egy töltött káposzta variáció, de teljesen máshogy elkészítve, mint ahogy nálunk volt szokásban, és van azóta is egyes régiókban. Vérre menni nem érdemes persze, hogy eldöntsük, hogy honnan származik ez a laktató egytálétel, mert ahogy a földrajzi határok is többnyire mesterségesen odabiggyesztettek, úgy fokozottan igaz ez a gasztronómiára, hisz az évszázadokon át együtt, egymás mellett élő népcsoportok ugyanúgy inspirálódtak egymástól a főzést illetően, ahogy azt a mai háiasszonyok is teszik, szakácskönyvekből, internetről vagy épp a szomszédasszonytól.

A töltött káposzta diadalmenete

De ha kicsit kutakodunk a magyar nyelvű írásos emlékek között, láthatjuk, hogy igen hamar összekapcsolják Magyarországot ezzel a tekert-töltött finomsággal. A töltött káposzta elődje a magyar konyhában a káposztás hús volt.

Az 1662 előtti esztendőkben íródott csáktornyai Zrínyi-udvar 17. századi kéziratos szakácskönyve, a Szakáts mesterségnek könyvetskéjáben így ír róla Apor Péter: „Az káposztánál magyarhoz kelendőbb étket nem tartának a régi időben”.

„Ez a magyaroknál oly közönséges palánta, hogy alig élhet az szegény ember anélkül – írja róla Lippay. – Sőt, a savanyú káposztát még az eleinktül maradott névvel Magyarország címerének szoktuk nevezni.” Mikes Kelemen Törökországban is visszasírja: „A szépen írt levél az elmének úgy tetszik, valamint a számnak a kapros és tejfellel béboríttatott káposzta, amely távolról úgy tetszik, mint egy kis ezüstből való hegyecske.”„Énnékem csak azon kell törődnöm, hogy … mikor ehetünk káposztát.” Lippayhoz hasonlóan Mikes is címerbe illőnek találja: „Ha egyéb dicséretet nem mondanék is felőle, nem elég-e, ha azt mondom, hogy erdélyi címer?”

A töltött káposzta első írásos magyar receptje 1695-ben Misztótfalusi Kis Miklós tollából származott:

A sós káposztát szépen aprítsd meg, azonban nyers tehénhúst szalonnával öszve kell vágni jól a vágókéssel, szép aprón, abba bors, gyömbér, só; ez meglévén darabonként takargasd egész káposztalevélben, elsőben az ormóját lemetélvén azaz a torzsácskáját, rakd fazékba az aprított káposztával, főzd meg jól; és mikor megfőtt, egy kevés bort bocsáss belé, jobb ízű lesz, tálald fel; ha megborsolod, annál jobb lészen.

Simai Kristóf piarista szerzetes 1795 és 1799 között Selmecbányán lejegyzett kéziratos szakácskönyvében is szerepel a szárma, vagyis a töltött káposzta, melyet akkoriban - az őrölt paprika elterjedése előtt - sáfránnyal fűszereztek.

A Magyar Néprajzi Lexikon szerint a töltött káposzta az oszmán-török konyháról indulva terjedt – a mai napig – Európában. Közismert étel lett a Balkánon és Magyarországon, a keleti országrészben már a 18. században széles körben kedvelt, de a nyugat-dunántúli, felföldi parasztkonyhára csak a 19. században vonult be.

Világelső húsétel a magyar töltött káposzta

A Tasteatlas minden évben rangsorolja a világ konyháit, és kategóriánként is győztest hirdet egy-egy fogás formájában. Talán hihetetlen, de a világelső a magyar töltött káposzta lett a húsos fogások kategóriájában, előkelő helyet biztosítva ezzel a magyar konyha remekeinek a világ terített asztalán. A világ legjobb 100 ételének a listáját közel 70ezer szavazat alapján állítottak össze.

Egészséges és olcsó

A káposzta nagyon gazdag vitaminokban, C-vitaminban, K- és B1-, valamint E-vitaminban. A zöld levelekben lévő béta-karotin antioxidáns hatású, légúti daganatos megbetegedések ellen védő hatása van, és segíti a látást is. Gazdag élelmi rostokban, az ásványi anyagok közül a kalcium mennyisége kiemelkedő, a vasé is jelentős benne. A káposztában lévő, csípős ízű mustárolaj antibakteriális hatású, egyfajta természetes antibiotikumnak tekinthető. Tiocianátot is tartalmaz, vagyis gyomorfekély esetében jótékony hatású, de a gyomor, a bélrendszer, a tüdő, a mell és a petefészek rosszindulatú daganatos betegségeinek megelőzésében is fontos. Kalóriatartalma elenyésző, rosttartalma jelentős, és külön jú hír, hogy a megfizethető zöldségfélékhez tartozik. A káposztafélék fogyasztásakor felszabaduló glukózinolát képes semlegesíteni a húsok sütésekor keletkező káros, rákkeltő vegyületeket.

Ahány ház, annyiféle töltött káposzta?

A hazai tájak töltött káposztája igen különböző, a változatok a csak töltelékből álló, vízben főtt, lé és aprókáposzta nélkül tálalt ételtől a vágott aprókáposzta berántott – gyakran paradicsomos – főzelékében úszó burkolatlan kásás húsgombócig terjednek. A keletinépterületen töltött káposzta rendszeresen készül hús nélkül is, csak kásával töltve, hétköznap és ünnepen egyaránt. A húsos töltött káposzta a parasztkonyhán mindenütt ünnepi étel, téli vasárnapi ebédek és különleges alkalmak fogása. Lakodalmi étrendeken sokfelé a nagyobb húsdarabokkal főtt savanyú-káposzta-főzeléket váltja fel. A töltött káposzta kásája gyakran kukorica, árpa, köles volt.

A főként a keleti országrészben tért hódított töltött káposztát régiónként máshogy készítették. Az ország három leghíresebb változata: a szabolcsi, a debreceni és korábban az erdélyi töltött káposzta volt. De milyen ülönbségek vannak közöttük?

Szabolcsi töltött káposzta

A lakodalmak legnépszerűbb változata, Kelet-Magyarországon nincs nélküle lagzi. Az ebből az aprobóból készített káposzták falatnyiak, tíz-húsz is lecsúszik belőle egyszerre, de legalább mindenki megkóstolhatja, és eldönti kedvére, mennyit kíván belőle.

A többi variációhoz képest a leglényegesebb különbség, hogy édes fejeskáposztából készítik, abba csavarják a tölteléket, ami lehet hús árpagyönggyel, vagyis gerslivel, kukoricadarával, legújabban pedig rizzsel. Paradicsomlével öntik fel, miutá félig megfőtt, ízesítik. Van, ahol behabarják, de az asztalra itt is tejföllel teszik.

Kukoricadarás szabolcsi töltött káposzta cserépedényben

Hozzávalók: 1 fej édeskáposzta, 0,5 kg darált hús (lapocka), 0,5 kg kukoricadara, 2 fej hagyma, 2-3 gerezd fokhagyma, só, bors, pirospaprika, 4-6 dl házi paradicsomlé (100százalékos) vagy egy doboz sűrített paradicsom.Tehetünk alá füstölt hőst, tarját, a tetejére és a rétegek közé kolbászt ízlés szerint, de húsos szalonnát is.

Először is a fej káposztát előfőzzük, majd ha már kihűlt, előkészítjük a töltéshez: leveleire bontjuk, a levelek erős torzsarészét kimetsszük, a leveleket félbe, vagy ha nagyon nagyok, negyedbe vágjuk.

A töltelékhez olajon megfonnyasztjuk a hagymát, fokhagymát, amikor már nem forró az olaj, hozzákeverjük a fűszereket (só, bors, paprika ízlés szerint), majd a darált hússal és a összedolgozzuk. A masszát az előkészített levelekbe töltjük, megpróbálunk kicsi, süveg alakú töltelékeket kialakítani. Fontos megjegyezni, hogy a darás változatnak több olaj vagy zsiradék kell, mert különben száraz lesz. A cserépedény aljára kimosott, kicsit megvágott káposztát fektetünk, erre rétegezzük a töltelékeket és a kisebb darabokra vágott, szükség szerint kiáztatott füstölt húsokat (ezt csak a csülöknél kell, előző este áztassuk vízbe). Megint aprókáposzta, töltelék, füstölt hús jön rá, amíg tart a hozzávalókból, a tetejére aprókáposztát tegyünk. Felöntjük vízzel, épp hogy ellepje, és elkezdjük főzni, kis lánggal. Nagyjából 40 perc után hozzáöntünk 4-6 dl paradicsomlevet vagy egy nagy doboz paradicsompürét, vagy házi paradicsomlét, és úgy 15 perc alatt készre főzzük. Tálalásnál puha kenyeret és tejfölt adunk mellé.

Debreceni töltött káposzta

A lényegi különbség abban áll, hogy savanyú káposzta levelébe csavarják a tölteléket, valamint tesznek hozzá a végén sült debreceni pároskolbászt, amikor feltálalják. Kaporral szokták ízesíteni, ami szintén egyedivé teszi, ugyanakkor az erdélyinek is van ilyen változata. Viszont fontos megjegyezni, hogy a Hajdúságban mindenütt éttermekben, házaknál, ilyen töltött káposztával találkozhat az ember, a szabolcsival még véletlenül sem, csak ha kifejezetten azt kéri valaki. Ez egyébként a másik megyére is igaz, ott csakis a szabolcsit szolgálják fel.

Hozzávalók (10 személyre)

80 dkg sertés apróhús vagy darált hús, 3 kg savanyú fejes káposzta, 20 dkg rizs, 15 dkg vöröshagyma, 5 dkg só, kis fokhagyma, őrölt pirospaprika, törött bors, majoránna, 2 tojás,1/2 liter tejföl,15 dkg liszt, 30 dkg szalonna, 30 dkg zsír, 50 dkg debreceni páros kolbász.

A káposztalevelekből a szár vastag részét kivágjuk, a savanyú káposztát megízleljük, ha túl savanyú, jól kimossuk, kicsavarjuk. A húst apró darabokra vágjuk, megsózzuk, fűszerezzük. Az apróra vágott, kiolvasztott szalonnán megpirítjuk a reszelt hagyma egyharmadát, az összezúzott fokhagymát, és ezt is a húshoz adjuk. Hozzátesszük a rizst, tojást ütünk bele, fűszerezzük, jól összegyúrjuk, és a levelekbe töltve, egyenként összegöngyöljük. Zsíron a maradék, apróra vágott hagymát megpirítjuk, megpaprikázzuk, és kevés vízzel felengedjük. Beletesszük a savanyú káposzta háromnegyed részét, erre sorba rakjuk a töltelékeket, és a megmaradt káposztával beborítva puhára főzzük. Végül rózsaszínű, vékony paprikás rántással berántjuk, megtejfölözzük, és készre főzzük.

Személyenként 2-2 töltetéleket teszünk a tálra, kakastaréjnak megsütött kolbászt fektetünk a tetejére, végül tejföllel meglocsolva tálaljuk.

Erdélyi töltött káposzta

A fő különbség a fűszerezésében van, ebbe ugyanis csombort, vagyis borsikafüvet tesznek szokásosan, de van, aki pluszban kaporral is megbolondítja. Ennek a káposztavariánsnak az a különlegessége, hogy mind savanyított, mind édes fejes káposztából készítik, szemben a másik kettővel. A savínyított változatban kaprot is tesznek a csombor mellé.

Erdélyi töltött káposzta (édes káposztából)

Hozzávalók: 2 fej nagyobb édes káposzta ,1 kg darált hús 150 g rizs 2 nagy fej hagyma és egy kicsi zsír, fűszerek: só, bors, őrölt piros paprika, egy szál csombor, 1/4 liter paradicsomlé

A megtisztított hagymát felkockázzuk, megpároljuk egy kevés zsíron, majd hozzáadjuk a darált húshoz, a megmosott rizst és a fűszereket alaposan összedolgozzuk.Egy nagy fazékban forraljunk vizet, adjunk hozzá sót és az ecetet. Nem kell, hogy nagyon savanyú legyen! Tegyük bele egyben a káposztát, ahogy elkezd főni, szépen fokozatosan le tudjuk szedni a leveleket. A levelek vastag, középső erét kivágjuk, ha nagy a levél kettévágjuk. Kis töltelékeket készítünk: a levélre ráteszünk egy adott mennyiségű tölteléket (kb.1 ek) alsó részét felhajtjuk, oldalról kezdve szorosan összecsavarjuk, a végeket benyomkodjuk. A fazékban a következőképpen helyezzük el: alól a csombor szárat, rá a vágott káposzta felét, elrendezzük rajta a töltelékeket. Végül rátesszük a vágott káposzta maradék részét, egy pici sót szórunk rá és a paradicsomlevet, felöntjük vízzel. Kb. 1 óra alatt készre főzzük.

