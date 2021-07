Íme, a magyarok filléres nagy kedvence: ami még a pörköltet is lepipálja!

Múlt heti Gasztromesékben lehullt a lepel egy klasszikus menzaételről, Szarka Zsófi és Wurmbrandt András végre elárulták nekünk, valójában mi a különbség a pörkölt és a tokány között.

Sokan tényleg nem tudják, miben más a tokány

Többen igen egyszerű választ adnak erre a kérdésre, miszerint a pörköltben a hús kockára, a tokányban pedig csíkokra van vágva. Mindez igaz, főként, hogy Dobos József (a dobostorta atyja is), 1881-es szakácskönyvében ezt már elhintette, mint szabályt, de azért vannak még ezen felüli eltérések. A tokánynál én nem lecsós alappal kezdek, a pörköltben viszont annál inkább. Igyekszem rengeteg hagymával készíteni és egy jó kis hagymás, lecsós, szinte krémes alapot adni a pörkölteknek. A tokány jóval könnyebb, lazább étel, gyorsabban elkészül és kevésbé kötött az elkészítési módja, azaz nem várja senki a megszokott pörkölt ízt.

Czifray István 1840-ben kiadott bővített szakácskönyvében elsők között írja le a tokány, akkor még tokán készítését, ahol még kockázhatjuk a húst, és a végén adjuk hozzá a vöröshagymát. Czifray István tokány receptje (1840):

Tégy egy lábasba koczkásra vágott szalonnát s olvaszd ki; vagdalj össze jó marhahúst, a mennyit elégségesnek gondolsz, apró darabokra, mosd meg és a lábasba vetvén, hintsd be sóval, tölts reá egy meritőkanál hús-levest s befödve párold, míg leve el nem fő; ez-alatt apríts vöröshagymát bőven, add a hús közé, szükséges mennyiségű paprikával, önts reá egy pohár jó ó bort s párold ismét, míg leve szinte egészen le nem fő, ekkor tálald ki. Ha akarod, burgonyát is adhatsz hozzá s azzal következőleg bánj: meghámozván a szép apró burgonyákat, mosd meg tisztára s tedd a hús fölé a lábasba, kevéssel a tálalás előtt tedd be s párold míg meg nem puhulnak; de felkeverned nem szabad, nehogy a burgonyák szétomoljanak

Igaz vagy nem igaz?

Többen nem tudják, mire gondoljanak, mikor azt hallják: tokány. A környezet, ahol találkoznak vele sejteti, hogy ez egy étel lesz, de kiderült, hogy sokan egészen másra gondolnak. Egészen egyszerűen, a tokára az állunk alatt a tokány hallatán, pedig semmi köze hozzá. Vannak írásos legendák, ahol emlegetik szakácsok, költők a tokány és a toka összefüggését, de lássuk be, nincs túl sok köze a valósághoz, ha csak..?! Hacsak nem a hentesre gondolok, akivel egyszer hosszasan beszélgettem erről az ételről.

Szombathelyen egy nagyobb hentesbolt sok kedves bácsival várja hétfő és vasárnap kivétel mindennap a vásárlóit. Beszélgetnek, élcelődnek, viccelgetnek és szórakoztató történeteket mesélnek, ami vagy igaz, vagy nem. Így esett szó a tokányról is, amikor tarját vettem, de egyáltalán nem tokánykészítés céljából. Imre bácsi – mint, ahogy láttam a névtábláján – erősködött, hogy ez a tarja most olyan friss, hogy tokányt kell belőle készíteni. Mivel nem győzött meg, ezért folytatta.

Kishölgy, nem is a tarja a lényege, hanem a toka szalonna, hisz attól tokány a tokány, a tokától, és épp itt van az is a pultban

Részletezte annak zsírosságát, ízét, fajtáját, szépségét, hogy az adja a tokány jellegzetes ízét. Azóta sem tudom, hogy igazat szólt-e vagy sem, de az olvasataim a tokány után, erősen gyanakodni kezdtem, hogy Imre bácsi üzleti céllal ajánlotta a tokaszalonnát és a tarját, de megjegyzem, kiváló módszerrel.

Hentes tokány 5 főre:

1 kg sertéstarja

15 dkg füstölt, húsos szalonna

2 fej vöröshagyma aprítva

2 gerezd fokhagyma aprítva

1 paradicsom kockázva

6 db csemege uborka csíkokra vágva

15 dkg sonka csíkokra vágva

fél dl uborkalé

1 kk cukor

1 ek őrölt pirospaprika

fél kk őrölt kömény

6-7 szem egészbors törve

3 kk só

2 ek zsír

Elkészítés:

A szalonnát felkockázom és hideg fazékban kezdem el kiolvasztani. Hozzáadom az olajat, ezután a kockázott hagymát, majd üvegesre dinsztelem. A húst felcsíkozom és enyhén lepirítom. Ezután jöhetnek a fűszerek, a paradicsom és 1.5 dl víz.

Lefedem és 1 órán keresztül főzöm, de 20 percenként megnézem és mindig felöntöm 1 dl vízzel. Így lesz szép szottya és még jobb íze a ragunak. A legvégén, mikor a hús már teljesen puha, akkor adom hozzá a csíkozott sonkát, uborkát, uborkalét és még 10 percig hagyom főni fedő nélkül.

