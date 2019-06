Túl sok volt a májusi eső: ilyen termésre lehet számítani

Ahogy a portál írja, Vancsura József az InfoRádióban adott interjút, melyben arra a kérdésre is bálaszt adott, hogy hogyan áll Magyarország most búzafronton.

Az első és legfontosabb, hogy ha nem jött volna meg az eső májusban, akkor végünk van, az aszály elvitt volna mindent

- fogalmazott a tiszteletbeli elnök. Kitért a nem várt műjusi esőkre is, mivel ebben az időszakban általában nem szokott elegendő eső esni, ezzel szemben az elmúlt hónap utolsó napja is csapadékban gazdag volt. Kiemelte azt is, hogy például a Duna és a Tisza mentén már nem hiányzott, viszont a Duna-Tisza közi Homokhátságon még elfért volna. De beszélt arról is, hogy mivel az időjárás nagyon szélsőséges volt, a jégeső és a heves zivatarok több területen is okoztak károkat.

A közepes termés meglesz

- mondja Vancsura József, aki arról is mesélt, hogy jelenleg az artásra készülnek, szóval a búzának már több esőre nincs szüksége, az árpát pedig a hagyomány szerint Péter, Pál napján szeretnék levágni.

Ha eső jön, nem is annyira a belvíz lesz a probléma, hanem hogy a gombaölő permetezést nem győzzük végezni, a gomba abban az időjárásban márpedig nagyon jól érzi magát

- hívta fel a figyelmet a prolémákra a szakember, aki szerint július 5. és 10. között meg lehet kezdeni a búza betakarítását is.