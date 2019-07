Beérett a magyar dinnye: ennyibe kerül idén nyáron a boltokban

A dinnyenassolók szomorúak lehetnek, mivel nincs hír a dinnyekóstoltatásról, amit a dinnyerajongók imádnak. Képesek órákat lődörögni az áruházban és vissza-visszatérni a kóstoltató pultokhoz. Ők még reménykednek.

Az időjárás a dinnyét sem kíméli

A Nemzeti Agrárkamara legutóbbi közleménye szerint 2019-ben a 2018-as évihez hasonló mennyiségű görögdinnye termés várható. Ez jó hír, de azért volt itt más is. Az MTI korábban datált, június végi híradása szerint a 2018-asnál 10-15 százalékkal kevesebb, 160-180 ezer tonna görögdinnye-termésre számít a FruitVeB Magyar Zöldség-Gyümölcs Szakmaközi Szervezet és Terméktanács 2019-ben. Ráadásul a szervezet szerint a 2018-as rendkívül alacsony termelői árak miatt sok gazda hagyott fel a termesztéssel, a terület mintegy 10-15 százalékkal, 4.000-4.200 hektárra csökkent az országban, a gyümölcs szedését pedig munkaerőhiány hátráltathatja.

És hát olvasható volt az is, mely szerint a görögdinnye árának alakulását meghatározza, hogy a magyar termelők milyen áron és mikortól tudnak szállítani az exportpiacokra, amelyeket július közepéig a spanyol termés ural. A kereslet pedig nagy mértékben függ az időjárástól, a gyümölcsből a kánikulai melegben fogy a legtöbb. Hát most erre még néhány napot várnunk kell, tesszük hozzá. Vigasztalásul pedig annyit, hogy a dinnyeszezon hosszabb lehet a szokásosnál, szeptemberig is kitarthat. Csak legyen meleg is, tesszük hozzá. Egyébként a Magyar Dinnyetermelők Egyesülete is bizakodó, szerintük lesz elég dinnye.

Dinnyeárak: most a kánikulaszünet közepén vagyunk, ki fog akkor dinnyét venni

Megnéztük, hogy július 15-én a nagyláncok webáruházai mennyiért kínálják a görögdinnyéjüket. Ezt össze is hasonlíthatjuk a 2018-as induló árakkal, igaz, az akkor július első napjaira esett. De hát mindkettő szezonkezdet volt:

2019. július 15. 2018 július 3. Auchan 189.- ft/kg 189.- ft/kg CBA / Príma 299.- ft/kg 159.- ft/kg Spar 249.- ft/kg Tesco 189.- ft/kg 159.- ft/kg Forrás: céges honlapok, online áruházak, csíkos dinnye, kivéve Auchan, ahol zöld van a fényképen

Az Auchan nem sokat vacakolt, ugyanannyiért adja 2019-ben is, mint korábban. Nyilván a termelői kínálat is szerepet játszik abban, hogy a másik hiperlánc, a Tesco is ugyanannyiért adja a görögdinnyét webáruházában. A CBA drágábban indít, de hát lesz még bőven ideje követni a többieket. A Spar pedig új webszereplő.

Árszórás eddig is volt a dinnyepiacon, ráadásul ahogyan telt az idő a szezonban, azért korábban folyamatosan lejjebb ment a dinnyeár a boltban, jó időben is. A kérdés most az, hogyan alakul az időjárás. Mindenki örülne a melegnek, ami most nincs, hiszen akkor jobban fogy a dinnye. Ha meleg van, akkor a legcsábítóbb a görögdinnye, viszik is a boltból, rendesen, és akkor magasabban tartható az ára, kijönnek a pénzükből a dinnyetermelők. Ha nem viszik a vásárlók, akkor nem. A hőmérő higanyszála együtt mozog a dinnyeárral. Eddig szélsőséges időjárásunk volt.