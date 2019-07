Ennyibe kerül a boltokban a dinnye: messze még a 100 forintos ár

Néhány langyos nap július közepén és a két héttel későbbi indulás néhány nap alatt lejjebb tolta a görögdinnye árát. Sőt, megindultak az akciók is, egyes áruházak a régebbi árat áthúzva hirdetik a dinnyéjüket az árcédulán. Eddig nem tolongtak a dinnyéért a vásárlók, miközben pedig gurulni kezdett a magyar dinnye a boltokba, a nagy hőség pedig az ígért magyar dinnyeszezon első hetében elmaradt.

Lejjebb is csúsztak az árak, de az időjárási előrejelzést nézve a következő meleg hét jobb napokat ígér a dinnyepiacnak is.

Csak éppen már július második felében járunk. És igaz, dinnye lesz sokáig, kitarthat szeptemberben is, de hát akkor már vége a nyaralásnak, iskolai szünidőnek, bár jó idő még lehet.

A július 18-i dinnyeár körkép sokat változott július 15 óta, néhány nap alatt újraírták az árcédulákat a boltosok. Ebben nyilván szerepet játszott a nagyláncok csütörtöki akciós fordulós napja is (aki nem lép egyszerre, az akár le is maradhat), be is lépett néhány akciósnak rajzolt dinnyeár is. És kiderülhet majd az is, hogy a nagyobb szállítmányok egy része csak hétfőt követően esett be a boltokba.

De hát ez még mindig az első dinnyés hét és van, aki az akciós újságjában görgeti a dinnyéjét, a többség lejjebb is vitte a néhány nappal ezelőtti árat. Íme a július 18-i online mustra eredménye. Továbbra is a legnépszerűbb és legolcsóbb csíkos dinnyék árát néztük, már ahol lehetett:

Július 18. megjegyzés Július 15. Auchan 134.- akciós újság, online áruházban 189.- zöld héjú 189.- ft/kg CBA 219.- online áruház 299.- ft/kg Penny 129.- csak július 21-22-én, egyik helyen 249.-, másik helyen 199.- helyett - Reál Alfa 199.- 299.- régi ár helyett - Spar 199.- online áruházi ár 249.- ft/kg Tesco 189.- online áruházi ár 189.- ft/kg Forrás: céges honlapok, online áruházak, csíkos dinnye, kivéve Auchan, ahol zöld van a fényképen

A Fruitveb termelői szakmai szervezet információja szerint egy hete 240-280.- forint között mozgott a nagybani piacon ajánlott ár, ahol a boltosok egy része megveszi a dinnyéjét, amit majd a vásárlónak kínál. A 100 forintos dinnyeárra még várni kell, erről majd a hőmérő dönt. És az is, hogyan sikerül a magyar dinnye exportja.