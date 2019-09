Dübörög a balatoni gazdálkodás: további 1300 hektárra telepíthetnek halakat

A társaság elsődleges feladata a haltelepítéshez szükséges jó minőségű és kellő mennyiségű egészséges halállomány biztosítása, felnevelése és kihelyezése a Balatonba. Ezen feladat ellátása érdekében döntött úgy az Agrárminisztérium, hogy a jelenleg haszonkölcsönben lévő tógazdaságok a Balatoni Halgazdálkodási Nonprofit Zrt. vagyonkezelésébe kerülnek

- tette hozzá Nagy István, aki kiemelte azt is, hogy ez az 1300 hektárnyi terület a Buzsákon, Balatonlelle-Irmapusztán, Fonyódon, Varászlón és Mórichelyen található tógazdaságokból tevődik össze. Kitért arra is, hogy a Balaton hasznosításában fontos a horgászat szerepe. Mivel 2015 óta megszűnt a kereskedelmi célú halászat a tónál, mindez azonban a horgászturizmus fellendülése miatt gazdasági kempontból kedvező eredménnyel járt.

Évente 60-70 ezer horgász vált jegyet a Balatonra, a horgászjegyek vásárlása pedig fontos bevételt jelent a Balatoni Halgazdálkodási Nonprofit Zrt. számára. Az Agrárminisztérium folyamatosan azon dolgozik, hogy a Balaton a jövőben is a pihenni vágyók, a horgászok, a külföldi turisták kedvelt úti célja legyen

- fogalmazott a tárcavezető.

A társaság bővítése a tógazdaságokkal nagy segítséget jelent, ezáltal ugyanis már önerőből tudják megoldani a balatoni telepítési igényeket, ami mennyiségben 300-400 tonna halat jelent

- mondta el Szári Zsolt, a Balatoni Halgazdálkodási Nonprofit Zrt. vezérigazgatója.

A vezérigazgató arról is beszámolt, hogy a társaság arra törekszik, hogy a piacon széles körben elérhetővé váljon a jó minőségű balatoni hal, mint oltalom alatt álló, földrajzi jelzésű termék. Ennek érdekében kapcsolatokat építettek ki balatoni vendéglátó egységekkel, továbbá együttműködnek a Balatonlellén működő Halker Kft.-vel, amely vállalta a balatoni halak – ponty, süllő, keszeg – feldolgozását végzi.

A társaság számára korábban komoly problémát jelentett a telepítéshez szükséges mennyiségű hal megvásárlása, ami közbeszerzéshez volt kötve

- mondta Szári Zsolt, aki kitért arra is, hogy a most kapott 1300 hektár területű tógazdaságban termelt halak segítségével a társaság a balatoni telepítések ellátása mellett már a szabad piacra is ki tud majd lépni. A Balatoni Halgazdálkodási Nonprofit Zrt. árbevétele tavaly meghaladta az 1 milliárd forintot, ezen belül közel 800 millió forint bevétel a horgászjegyek értékesítéséből származott.