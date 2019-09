Térképen az igazság: így drágultak az otthonok az ország különböző pontjain

A legintenzívebb áremelkedés az ország három pontjára összpontosult, az élen Budapest áll, de ugyanígy keresettek az ingatlanok a nyugati határ mentén, valamint a déli nagyvárosokban (Kecskemét, Szeged) és környékükön.

Az ország északkeleti városaiban azonban alig nőttek az árak a 10 évvel ezelőtti értékekhez viszonyítva. Kiemelten az észak-magyarországi régió településein maradtak szinte változatlanok az árak, csupán 8 százalékos növekedésről beszélhetünk a három északi megye városaiban. A második legalacsonyabb áremelkedés az észak-alföldi régiót érintette, ahol 30 százalék alatt maradt a változás. Növekvő sorrend szerint vizsgálva a régiókat a dél-dunántúli megyék következnek, 37 százalékos árnövekedéssel, amelyet épphogy túlszárnyalt Pest megye, a maga 39 százalékos értékével.

A városi lakásárak változása régiónként (2008-2018) Forrás: Duna House

„A budapesti ingatlanok áremelkedése európai viszonylatban is kiemelkedő, hazai viszonyok között pedig ez még inkább elmondható” – nyilatkozta Benedikt Károly, a Duna House elemzési vezetője. „A főváros mellett a nyugati határhoz közeli városok ingatlanárai emelkedtek leginkább tíz év alatt, de a dél-alföldi városok is közel 50 százalékkal drágultak meg, köszönhetően nagyrészt a Mercedes Kecskemétre gyakorolt hatásának és Szeged egyetemi városának. Az észak-magyarországi városok azonban továbbra is inkább népesség kibocsátó szereppel bírnak, a környék ingatlanpiaca csak minimális erősödést mutatott az elmúlt 10 évben” – tette hozzá Benedikt Károly.