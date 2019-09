Új luxustermékek hódítják meg a magyar drogériákat: Pécsről indult a hadjárat

HelloVidék: Mindenhol azt hangoztatod, hogy ha a HappySkin-ről van szó, akkor nem vagy hajlandó a kompromisszumra. Mit takar ez?

Göcsei Kamilla: Már akkor úgymond beszippantott a natúrkozmetikumok világa, amikor évekkel ezelőtt, még egyetemistaként Dániába utaztam és egy ideig ott éltem egy pályázat segítségével. Elkezdtem közelebbről megismerni őket és rájöttem, hogy ezek nélkül nem lehet élni. Szerettem volna ezt a szemléletet, ezt az elkötelezettséget megmutatni Magyarországon is, ezért első körben felvettem a kapcsolatot néhány ismert márkával. Hazatérve megnyitottam az első ilyen márkaboltot Pécsett. Közben azonban azt is láttam, hogy olyan nagy és neves cégeket hangoztatják a natúrságot, akik valójában a közelébe sem érnek a valódi natúr szépségápolás fogalmának.

Mit értesz ez alatt?

Többen kihasználják a vásárlók szépség iránti igényét és termékeikkel az érzékekre hatnak elsősorban. Én viszont szerettem volna száz százalékban természetes összetevőkből álló natúrkozmetikumokra fókuszálni, ezért nekiálltam tanulni és kutatni a legjobb minőség érdekében. Arra gondoltam, hogy én megalkuvás nélküli terméket szeretnék készíteni.

Pedig a végzettséged tekintve eleinte egészen más elképzeléseid voltak a karrierről.

Bizony, három diplomás mérnök-közgazdász vagyok. De gyerekkoromtól küzdöttem két betegséggel és eleinte tele voltam reménnyel a kezelési módok iránt, majd rengeteg csalódás vezetett erre az útra, amin most járok. Egy csecsemőkori kórral kezdődött minden: egyfajta trópusi bélféreg támadott meg és szépen szólva is rendesen szétvágta a szervezetem. Persze ki gondolna erre Magyarországon? Ezért is volt olyan nehézkes a diagnosztizálás. Emiatt felszívódási nehézségeim voltak, ráadásul ekcémával is küzdöttem.

Gondolom rengeteg ígéretes terméket kipróbáltál. Végül mi segített a problémádon?

Kerestem azt a terméket, ami valóban beváltja az ígéreteit, de száz százalékban egyik sem nyújtott tartós megoldást. Rengeteg krémet próbáltam ki, folyton kesztyűben kellett járnom és gyerekként, kamaszként szó szerint utáltam azt a felhajtást, ami ez köré épült. Kísérleti alanynak éreztem magam, miközben semmi sem volt hatásos. Aztán megismerkedtem a natúrkozmetikumokkal és azok első érzésre, használatra jónak tűntek, de valahogy nem adtak hosszú távú megoldást. Akkor kezdtem először autodidakta módon, majd szakkönyvek, szakemberek és belföldi, külföldi tanfolyamok segítségével tanulni. Három gyermekem van és anyaként erősödött fel az igényem a száz százalékban természetes bőrápolás iránt.

Mik voltak ezután az első lépéseid?

Édesanyám, Dr. Forrai Márta orvos és természetgyógyász is egyben. Ezt a szemléletmódot és természetközeliséget már gyerekkortól kezdve én is átvettem. Először otthon kezdtem el kísérletezni, mint oly sokan, akik a natúrkozmetikumok gyártásában gondolkodnak. Mélyrehatóan megismerkedtem az alapanyagokkal, hatóanyagokkal, miközben megkerestem olyan szakembereket, akik kifogástalan referenciával rendelkeznek. Így már a kezdetektől biztosítottnak látszott a prémium minőség és a száz százalék natúrság. Eleinte mindent csak otthon a családon és a baráti körön belül teszteltünk. Szó szerint kicsiben kezdtük és még ma is jó szívvel gondolok vissza a kezdetekre.

Hogyan lehet eljutni a saját sikeres márkáig?

Rendkívül konok, makacs és önfejű ember vagyok és mindig is azt éreztem, hogy ez az utam. A saját utam. Senkit nem tekintek konkurenciának, hanem inkább a saját ötletekben, a saját megoldásokban hiszek. Talán egy picit másként gondolkodom, mint a natúrkozmetikumok piacának szereplői, de én trendeket követek, hanem az arcápolásban szeretnék valami nagyot, valami minőségit és egyedit robbantani. Szó szerint csodát tenni. Hiszek az innovációban és az unikális dolgokban.

Magyar gyártóként és pécsi emberként mit gondolsz a hazai alapanyagokról?

A helyi termékekben rejlik a helyi érték és én ragaszkodom ezekhez. A kezdetektől odafigyelek arra, hogy ha lehet, hazai alapanyagokkal dolgozzunk. Mindig nyitott szemmel járok és azt kutatom, hogy miből lehet egy újabb jó kozmetikumot készíteni. BIO virágvizeket, hidegen sajtolt olajokat, organikus vajakat használunk, amelyek kizárólag a BDIH által engedélyezett natúr alapanyaglistán szereplő egyéb alkotóelemekkel egészülnek ki. A gyártás során felhasználjuk a harkányi termálvíz és iszap kincsét, az almalombi feketeberkenyét, de az antioxidánsokban és vitaminokban gazdag villányi szőlőmagolajat is. Levendula virágvizünket a Pannonhalmi Főapátságból szerezzük be, míg az öko kecsketej Gyűrűfűről érkezik. Már végigböngésztem a hungarikumok listáját is, és most azon gondolkodom, hogyan tudnám a pirospaprikát is belecsempészni a termékeinkbe. Az idei év kifejezetten a hungarikumokra épül.

Mi a helyzet a környezettudatossággal?

Nem ismerek kompromisszumokat, ha a minőségről, illetve a hatékonyságról van szó. Ahogy az is sziklaszilárd alapelvünk, hogy elzárkózunk az állatkísérletek elől minden természetes natúrkozmetikumunk esetében. Nagyon odafigyelünk a tudatosságra: csak és kizárólag olyan tégelyeket használunk a kozmetikumokhoz, amelyek minőségi tanúsítvánnyal rendelkeznek, nem oldódnak ki belőlük káros anyagok, amelyek egyrészt ronthatnák a natúr termékek minőségét, másrészt káros hatással lehetnének szervezetünkre. A gyártás során keletkező hulladékok mennyisége minimális, és amellett, hogy szelektíven gyűjtjük őket, a kifejezetten erre a célra telepített gyűjtőhelyre szállítjuk. Emellett száz százalékban lebomló töltőanyagot használunk a csomagolás során.

Hogy látod jelenleg a piacot? Az embereknek tényleg szükségük van a natúrkozmetikumokra?

Eleinte bennem is rengeteg volt a kérdőjel. Sokszor feltettem magamnak a kérdést: vajon bárki is értékelni fogja, hogy nem sajnáljuk a minőségi hatóanyagokat, hogy csak minőségi alapanyagokkal dolgozunk? És egyáltalán észreveszik-e azokat az apróságokat, amelyek értük vannak? Az a jó hírem, hogy egyre többen keresik a natúr termékeket és ez igen inspirálóan hat ránk.

Ez megmutatkozik a gazdasági oldalon is?

Persze. Több lábon állunk: megkerestek minket a legnagyobb kozmetikai áruházláncok, mellettük ott a saját webshopunk és a nemzetközi értékesítés az Amazonon történik. Partnerre leltünk Szlovákiában és Romániában. Abban a szerencsés helyzetben vagyunk, hogy ők keresnek meg minket és mi tudatosan tudjuk építeni tovább az üzletet.

Rengetegen próbálkoznak hasonló márkaépítéssel, de a siker nem mindig jön el. Neked mi a titkod?

Talán az, hogy a HappySkin a negyedik gyerekem. A hobbim, a munkám és a szerelmem. Nem túlzás azt állítani, hogy hatalmas szeretettel készül, és amikor a vásárlók leveszik a polcról ez is sugárzik róla. Miközben készítjük, mosolygunk. A vállalkozás ma már 12 embernek ad munkát és biztos megélhetést. Talán ez az elhivatottság és szenvedély sugárzik belőle.