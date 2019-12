Zsebbenyúlós lesz az év vége: nagyot drágultak a magyarok kedvenc karácsonyi ételei

Két és fél hét és itt a karácsony, ami azt jelenti, hogy az elkövetkezendő hetekben bizony meg kell ejteni az ünnep előtti nagybevásárlás(oka)t . Nem is csoda, hogy ilyenkor valóságos roham indul a magyar üzletekbe, a Pénzcentrum iparági információi és tapasztalatai szerint a forgalom ilyenkor az átlagoshoz képest több mint 20 százalékkal is megugorhat. És természetesen, mint minden kiemelt időszaknak úgy a karácsonynak is megvannak a maga slágertermékei.

Ilyen első sorban például a szaloncukor, amit valójában tényleg az évnek csupán ennek az időszakában vásárolnak a magyarok, ilyenkor viszont óriási mennyiséggel. Az hazai kuriózum mellett azonban más élelmiszerek iránt is óriási keresletnövekedés tapasztalható, ami nem nagy meglepetésre leginkább a karácsonyi menühöz kapcsolódik.

Például nagyon sok fogy december idusán halból, disznóból, csirkéből és egyéb húsokból, de például különböző sütéshez használt alapanyagokból, mint például a liszt, a tojás, a margarin vagy a cukor. Ugyanígy sokan vásárolnak ilyenkor alkoholt, és különböző a karácsonyi ünnepekhez leginkább passzoló citrusféléket mint a narancs vagy a citrom, de magokat is, mint például a dió.

Ennek apropóján utánajártunk, hogy a hivatalos, legfrissebb KSH statisztikák alapján az elmúlt 10 évben miként változtak a karácsonyi, ünnepi időszak slágerélelmiszereinek, illetve italainak az árai, mik azok, amik brutális megdrágultak, illetve mik azok, amik esetleg olcsóbbak lettek.

Bejgli mánia

Kutatásainkat különböző "sütési alapanyagok" árváltozásainak vizsgálataival kezdjük, azokat 2008-tól 2018-ig tartó tíz éves időszakban vizsgáltuk a legfrissebb KSH statisztikák alapján:

A statisztikákból látszik, hogy a szóban forgó termékek mindegyike drágult 2008-hoz képest, ám ezek mértéke azért jócskán eltért egymástól. Egy darab tojás például 13 forinttal volt drágább 2008-ban, mint 2008-ban, ez 43 százalékos drágulást jelent, míg a tejes margarin ára 68 forinttal nőtt, ami 30 százalékos drágulást jelentett a terméknél. Ugyanígy drágulást figyelhettünk meg az egy kilogrammos kiszerelésű lisztnél is, hiszen még 2008-ban 134 forintba került egy átlagos termék, addig 2018-ra már 145-be, ez 12 forintos árkülönbség, ami 8 százalékos árnövekedést jelentett.

A felsorolásban egyedül a kristálycukor lógott ki a sorból, az ugyanis 10 év leforgása alatt (egy nagyon brutális drágulást követően) 212 forintról, 207 forintra csökkent, azaz az átlagár 3 százalékkal mérséklődött. Ezek alapján kijelenthető, hogy a legbrutálisabban - a sütögetés előkészítéséhez - a tojás, illetve a tejes margarin ára növekedett, amiket aztán a liszt követett.

Bár a KSH adatsora nem tartalmaz információt az igazi nagy, karácsonyi édességkedvenc belsőségeit illetően (bejgli: dió, mák) az Agrárgazdasági Kutató Intézet Piaci Árinformációs Rendszerén keresztül találtunk 3 évre visszamenőleg éves adatokat arról, hogy mennyibe került Magyarország legnagyobb elosztó piacán a dió és a mák. 2016-ban például egy kiló dió ára 2099 forint volt, míg 2018-ban már 2907, ez majdnem 900 forintos drágulás 2 év, ami 38 százalékos növekedést jelent.

Annak is utánajártunk, miként alakult ugyanebben az időszakban a mák ára. Egy kiló mák 2016-ban például 670 forintba került, ám 2018-ban már jellemezően ennél sokkal többet, 1 197 forintot kellett érte kiperkálni. Ez pedig két év leforgása alatt majd 79 százalékos áremelkedést jelentett, ami még a dióhoz képest is bődületesen magas szám.

Mindegy mi, csak rántott hús legyen

Nem meglepő módon, soron következő termékkategóriánk a különböző húsokra fókuszált, ezek többsége ugyanis soha nem hiányozhat a magyar ember ünnepi asztaláról:

A statisztikában szereplő húsok közül a marhahús árának növekedése a legszembetűnőbb, egy kiló belőle ugyanis 2008-ban 1 280 forintba került, 2018-ra azonban már 1 960-ba, ami 10 év leforgása alatt 53 százalékos árnövekedést jelentett. A pulykamellfilé kilója 2008-ban 1 590 forint volt, tavaly pedig 1 710, ez 8 százalékos növekedés, igaz ez elmúlt évekhez képest jókora áresés volt tapasztalható a pulykánál, főleg a 2016-hoz csúcshoz képest.

A rövidkaraj ára is több mint 200 forinttal drágult 10 év alatt, 2008-ban egy kilóért 1 210 forintot kellett kifizetni, 2018-ban pedig már 1470-et, ez összesen 21 százalékos áremelkedést jelentett. Ezzel szemben a csirkemell ára 2011-től számítva nem igen változott, 7 év leforgása alatt a növekedés csupán 10 forint volt, de 2017-ben például olcsóbb volt , mint 2011-ben, ráadásul több mint 100 forinttal.

Halászlé, na ne!

Magyarországon a halászlé gyakorlatilag megkerülhetetlen fogás karácsonykor, néz is nagyot az ember manapság a boltokban, hogy mennyibe kerül egy kiló ponty, főleg ha összehasonlítjuk, mennyibe került 10 éve:

A legbrutálisabb áremelkedést a karácsonyi kedvencek közül egyértelműen a kilós ponty hozta tető alá. 10 év leforgása alatt a hazai kedvenc ára ugyanis 139 százalékkal emelkedett!

Ezt a bődületes drágulást ráadásul úgy sikerült elérnie a Cyprinus carpionak, hogy 2018 január elsejétől 5 százalékra csökkent a hal áfája, ám ez csupán annyira volt elég, hogy 2017-ről, amikor még 27 százalék volt a hal áfája, 100 forinttal drágult a ponty átlagos, kilós ára, pedig ekkorra (2018 végére) a terméket már csak 5 százalékos áfa terhelte.

Illatfelhő a lakásban

Az ünnepi időszakban bizony egyes citrusfélék után is megugrik a kereslet, így például a narancsért és a citromért is:

A citrusfélék közül egyértelműen a citrom átlagára lőtt ki a legnagyobb mértékben, hiszen még 2008-ban egy kiló citrom 574 forintba került, addig 2018-ban már 753 forintot kellett kifizetni a savanyú finomságért. Az áremelkedést tekintve azonban ez csak a második helyre volt elég a narancs mögött, hiszen míg a citrom ára 10 év alatt 31 százalékkal emelkedett, addig egy kiló narancs ára 40 százalékkal lett magasabb. Ami a gyakorlatban azt jelentette, hogy 10 évvel ezelőtt a narancs kilóját 334 forintért lehetett megvenni, 2018-ban azonban már 467-et kellett kifizetni érte.

Valamivel le is kell öblíteni

A nagy lakomákat persze valamivel le is kell öblíteni az ünnepek alatt, ilyenkor pedig jellemzően összegyűlik a család, aminek következtében a szokottnál alkoholból is több fogy. Legalábbis a vásárlási statisztikák egyértelműen erről árulkodnak:

Ha a grafikonon megnézzük a világ söröket, valamint a minőségi világos söröket azt találjuk, hogy előbbi ára 10 év alatt 141 forintról 203 forintra emelkedett, utóbbiaké pedig 188-ról 227 forintra. Ez azt jelenti, hogy a 2008-2018 között a világos sörök ára 44 százalékkal, míg a minőségi világos söröké 21 százalékkal emelkedett.

Az asztali fehér, illetve vörösborok árai is jócskán kilőttek az évek során, hiszen míg 2008-ban a fehér bor ára 445 forint volt, addig 2018-ban már 574 forintot kellet érte kiperkálni. Eközben pedig a vörösbor ára 468 forintról 613 forintra ugrott. A kettő ára sorrendben tehát 29 és 31 százalékkal emelkedett 10 év leforgása alatt.

Röviditalok közül sajnos a KSH statisztikái közül csak a vodka átlagára érhető el, ám ez is elég tanulságos képet mutat. Hiszen 10 év alatt fél liter szeszes ital ára több mint 1 000 forinttal drágult, ami százalékban kifejezve 78 százalékos drágulást jelentett. A vodka mellett a gyümölcsízű szeszesitalok ára is megugrott, 2008-2018 között egy két decis tüske ára szintén 78 százalékkal nőtt.

És akkkor a verdikt

A népszerű karácsonyi élelmiszer-, italárak összehasonlításakor összesen 23 termék árváltozását vizsgáltuk. Ebből 21 esetben a KSH legfrissebb statisztikáira támaszkodtunk, 2 esetben pedig a PÁIR adatait vettük alapul. 19 termék esetében 10 évre visszamenően vizsgáltuk az árak változást, a csirkemell esetében 7, míg a dió és a mák esetében egyaránt 3-3 év volt a vizsgált időszakunk.

Mindezen információk alapján azt mondhatjuk, hogy az általunk vizsgált időszakban a magyarok kedvenc karácsonyi élelmiszer alapanyagai, illetve alkoholos italai összesen 31 százalékkal növekedtek.

Mindebbe természetesen beletartoztak igazán kiugró adatok is, aminek alapján azt mondhatjuk, hogy legdurvábban a ponty kilós ára emelkedett meg, amit a mák, illetve a vodka és a gyümölcsös szeszesitalok követtek, illetve negyedik helyen befutott még a marhahús is, míg ötödik helyen a narancs végzett.