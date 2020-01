Új feladatok várnak a falugazdászokra: ezekben is segítenek mostantól

Az előző év végén több olyan jogszabály-módosítás történt, amellyel újabb, a mezőgazdasággal szorosan összefüggő, specifikus agrárigazgatási feladatok kerültek a NAK-hoz. A kamara határozott szándéka, hogy a gazdálkodók válláról minél több bürokratikus terhet vegyen le, ezzel is segítve azt, hogy nekik csak a termeléssel, értékesítéssel kelljen foglalkozniuk.

A mezőőri szolgálat szakmai felügyeletének átvételével pedig a mezőgazdasági érdekek fokozottan előtérbe kerülnek majd.

A már decemberben a Magyar Közlönyben is megjelent jogszabály-módosítások szerint a NAK látja el – a járási hivatalok helyett – 2020-tól a családi gazdaságok nyilvántartásba vételével összefüggő feladatokat és az adataik nyilvántartásban rögzítését. Mindez országszerte közel 23 ezer családi gazdaságot és annak mintegy 80 ezer tagját érinti – a NAK területileg illetékes megyei igazgatóságai illetve mintegy 600 falugazdásza áll rendelkezésükre az ügyeik intézésében.

A kamara mezőgazdasági igazgatási szervként átveszi a mezőőri szolgálatok nyilvántartását is, a mezőőrök szakmai felügyeletét, valamint a települési önkormányzat által létesített mezei őrszolgálat és a hegyközség által létrehozott hegyőrség megalakításához, fenntartásához és működéséhez nyújtandó állami hozzájárulás iránti kérelem elbírálásával összefüggő feladatokat. A jövőben ugyancsak a NAK vezeti a mezőgazdaságban felhasznált gázolaj utáni jövedékiadó-visszatérítés feltételeire és szabályaira kiadott jogszabályban foglaltaknak megfelelően a meg nem munkált termőföldterületek nyilvántartását, amelyről információt szolgáltat az állami adó- és vámhatóság számára.

A falugazdászok többek közt gyűjtik a termésbecsléshez, állapotminősítéshez szükséges adatokat, segítenek az időjárási káresemények felmérésében, igazolásokat állítanak ki. Emellett egyebek közt ingyenesen végzik az őstermelői igazolványokkal kapcsolatos ügyintézést – ezzel eddig mintegy egymilliárd forintot spórolva meg az ország gazdálkodóinak. A NAK számos szolgáltatást vezetett be a közelmúltban, emellett továbbiakat is tervez. Az elmúlt évben tagjainak több mint 50 ezer hektárra készített tápanyag-gazdálkodási tervet, emellett kedvező feltételekkel kínál laboratóriumi talajvizsgálati szolgáltatást. Felnőttképzés is szerepel a kamara szolgáltatásai közt, szakma-specifikus ismereteket adva a tagoknak.

